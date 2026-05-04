Nizza è Barbera: tutto pronto per l’edizione 2026

A Nizza Monferrato (Asti) dall’8 all’11 maggio oltre 70 produttori, 400 etichette e un’intera città in festa tra calici, concerti e nuove esperienze di degustazione.
Nizza Monferrato si prepara ad accogliere una nuova edizione di Nizza è Barbera, in programma dall’8 all’11 maggio, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico piemontese.
Una manifestazione che negli anni ha saputo crescere, evolversi e attrarre migliaia di visitatori, in particolare giovani e pubblico internazionale. Un risultato che testimonia la capacità di rinnovare il racconto del vino, intercettando nuovi linguaggi e nuovi stili di consumo, grazie anche al lavoro sinergico di produttori e realtà del territorio.
«Nizza è Barbera racconta una città dinamica, capace di rinnovarsi restando fedele alla propria identità – commenta il sindaco Simone Nosenzo –. La Barbera qui diventa occasione di incontro e condivisione, un linguaggio che oggi riesce a coinvolgere sempre di più anche le nuove generazioni e un pubblico internazionale. La partecipazione che vediamo ogni anno, con le piazze animate da giovani e visitatori provenienti da lontano, è il segnale di un percorso solido, che guarda avanti valorizzando le proprie radici».
«Oggi Nizza è Barbera è un progetto strutturato di promozione territoriale, che mette in primo piano il lavoro dei produttori e l’unicità di questa denominazione – sottolinea Mauro Damerio, presidente dell’Enoteca Regionale del Nizza –. Il Barbera Forum ne rappresenta l’anima, con un’ampia partecipazione di aziende e una proposta di degustazione sempre più ricca. L’obiettivo è continuare a offrire un’esperienza coinvolgente e accessibile, capace di raccontare il Nizza e la Barbera d’Asti a un pubblico sempre più ampio».
Cuore della manifestazione sarà infatti il Barbera Forum, con oltre 70 produttori e più di 400 etichette in degustazione. Uno spazio al coperto pensato per garantire al pubblico un’esperienza di degustazione capace di valorizzare al meglio l’incontro diretto con i produttori.
Attorno al Forum si svilupperanno quattro giorni di festa diffusa tra degustazioni, street food e musica nelle piazze della città.
Grande protagonista anche il format “Nizza, Barbera & Music”, con tre palchi e un ricco programma di concerti e DJ set che animeranno il weekend, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.
L’evento è organizzato da Enoteca Regionale del Nizza e Città di Nizza Monferrato, con il sostegno di Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, ATL, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Associazione Produttori del Nizza, Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, Slow Food Alessandria e Colline Nicesi, Pro Loco di Nizza Monferrato, in collaborazione con Banca di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.
IL PROGRAMMA
Venerdì 08 maggio
ore 17:00
Piazza Garibaldi – Foro Boario
BRINDISI D’APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE
Saluto delle autorità e dei produttori
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00
Piazza Garibaldi – Foro Boario
BARBERA FORUM
Degustazione con i 70 produttori di Barbera d’Asti docg e Nizza docg;
Piattino in abbinamento con i prodotti enogastronomici del territorio;
Turno unico: 18,00-21,00
Prenotazione consigliata su www.nizzaebarbera.wine – posti limitati
PROMO SPECIALE: PRENOTANDO IN QUESTO GIORNO AVRAI 2 BUONI DA 5 EURO PER ACQUISTARE IL VINO DAI PRODUTTORI O IN ENOTECA NIZZA
Dalle ore 19:30 alle 01:30
Piazza XX Settembre – Piazza Garibaldi
SI MANGIA
Street food: cibi e cucine di strada e proposte gastronomiche del territorio dei locali Nicesi.
Spettacolo musicale di accompagnamento:
Piazza XX Settembre: ore 20,30 Radio Vega;
Piazza Garibaldi: ore 20,30 Kama band e a seguire Francesco Pittaluga;
WINE POINT
Banchi d’assaggio di Barbera d’Asti docg e Nizza docg dei produttori partecipanti alla manifestazione
ore 21:00 – 00:30
Piazza Martiri d’Alessandria
NIZZA, BARBERA&MUSIC
Evento gratuito
Spettacolo musicale con intrattenimento luminoso con:
Dj Jad from Articolo 31 e a seguire Cristian Marchi
Sabato 09 maggio
Dalle ore 11:30 alle ore 01:30
Centro storico – Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre e Via Pio Corsi
WINE POINT
Banchi d’assaggio di Barbera d’Asti docg e Nizza docg dei produttori partecipanti alla manifestazione
A PRANZO E CENA PER LA CITTÁ
Street food: cibi e cucine di strada e proposte gastronomiche del territorio dei locali Nicesi
Spettacolo musicale di accompagnamento
Piazza XX Settembre: ore 20,30 Radio Vega;
Piazza Garibaldi: ore 20,30 musica Dj Matteo Barile;
ore 14:00 – 20:00 (a turni)
Piazza Garibaldi – Foro Boario
BARBERA FORUM
Degustazione con i 70 produttori di Barbera d’Asti docg e Nizza docg;
Piattino in abbinamento con i prodotti enogastronomici del territorio;
Turni pomeridiani: 14:00-16:45 e 17:15-20:00
Prenotazione consigliata su www.nizzaebarbera.wine – posti limitati
ore 20:30 – 00:30
Piazza Martiri d’Alessandria
NIZZA, BARBERA&MUSIC
Evento gratuito
Spettacolo musicale con intrattenimento luminoso con:
Circo Vino e a seguire Dj Molella;
Centro storico
NOTTE BIANCA
Negozi aperti, proposte gastronomiche del territorio e Barbera d’Asti docg
Domenica 10 maggio
Ore 9:00 – 12:45
Piazza Dal Pozzo (partenza)
SULLE ORME DI FRANCESCO CIRIO – 5ª Edizione
Camminata Cultural – Naturalistica da Fontanile a Nizza Monferrato (8km circa)
Partenza a Nizza Monferrato in Piazza Dal Pozzo alle ore 09:00 con Bus Navetta gratuito. Rientro a piedi con arrivo a Nizza Monferrato provenienti da Fontanile previsto per le ore 12:45.
Prenotazioni al 0141/441565
Ore 9:30 – 18:30
Piazza Garibaldi (partenza)
IN BICI NELLE VIGNE DEL NIZZA
Tour guidato in bicicletta alla scoperta dei Cru del Nizza DOCG.
Scoprite i vigneti da cui hanno origine i Nizza docg in degustazione al Barbera Forum!
Potete noleggiare un’e-bike e partire per un tour.
In collaborazione con Mon Bike Tour ed Experience 4U;
Orari tre tour: 10,00-12,30 13,00-15,30 16,00-18,30
Info e prenotazioni:
- Experience 4U: +39 3792276959 info@experience4u.it
- Mon Bike Tour: +39 3281011739 info@monbiketour.it
Costo: 15 euro solo escursione con bici propria – 40 euro tour guidato con noleggio incluso
Ore 10:00
Centro storico
MERCATINO DEL GUSTO
Bancarelle con gli artigiani dell’agroalimentare
ore 15:00 – 19:30
Piazza Garibaldi – Foro Boario
BARBERA FORUM
Degustazione con i 70 produttori di Barbera d’Asti docg e Nizza docg;
Banco d’assaggio dei Nizza docg di annate storiche in collaborazione con l’Associazione Produttori del Nizza, progetto finanziato con lo sviluppo rurale piemonte 2023-2027 intervento SRG10 promozione dei prodotti di qualità (regione.piemonte.it/svilupporurale)
Turno unico: 15:00-19:30
Prenotazione consigliata su www.nizzaebarbera.wine – posti limitati
PROMO SPECIALE: PRENOTANDO IN QUESTO GIORNO AVRAI 2 BUONI DA 5 EURO PER ACQUISTARE IL VINO DAI PRODUTTORI O IN ENOTECA NIZZA
Dalle ore 11:00 alle 22:00
Centro storico – Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre e Via Pio Corsi
WINE POINT
Banchi d’assaggio nel centro storico della città: in degustazione Barbera d’Asti docg e Nizza docg dei produttori partecipanti alla manifestazione;
A PRANZO E CENA PER LA CITTÁ
Street food: cibi e cucine di strada e proposte gastronomiche del territorio dei locali Nicesi
Spettacolo musicale di accompagnamento:
Piazza XX Settembre: ore 20,30 Radio Vega;
Piazza Garibaldi: ore 20,30 musica con Dj;
Ore 16:00 e ore 18:00
Piazza Martiri d’Alessandria
SPETTACOLO DI MAGIA: Egomagicum, Il mago Aristide realizzerà uno spettacolo coinvolgente e sensazionale
Evento gratuito
Spettacoli di Magia dedicati alle famiglie e agli appassionati dell’incanto
Lunedì 11 maggio
ore 14:00 – 18:00
Piazza Garibaldi – Foro Boario
BARBERA FORUM PER GLI OPERATORI
Degustazione con i 70 produttori di Barbera d’Asti docg e Nizza docg aperta per gli operatori del settore;
Banco d’assaggio dei Nizza docg di annate storiche in collaborazione con l’Associazione Produttori del Nizza, progetto finanziato con lo sviluppo rurale piemonte 2023-2027 intervento SRG10 promozione dei prodotti di qualità (regione.piemonte.it/svilupporurale)
Merenda sinoira conclusiva della manifestazione con i prodotti enogastronomici del territorio;
Prenotazione consigliata su www.nizzaebarbera.wine – per gli operatori del settore, ingresso omaggio
Altre info: www.nizzaebarbera.wine
Redazione Centrale TdG