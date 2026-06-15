Nikkei: quando due mondi si incontrano in un solo morso

– Redazione Centrale TdG –

Da Akiro, la cucina che unisce Giappone e Perù prende forma attraverso hand roll preparati al momento, ingredienti di qualità e un’esperienza pensata per essere vissuta attorno al banco

Prima di diventare una cucina, la Nikkei è stata una storia di migrazione, contaminazione e scoperta.

Nata dall’incontro tra la cultura giapponese e quella peruviana, racconta oltre cent’anni di dialogo tra ingredienti, tecniche e tradizioni che hanno dato origine a uno dei fenomeni gastronomici più influenti degli ultimi decenni.

La cucina Nikkei nasce dall’incontro tra la comunità giapponese emigrata in Perù a partire dalla fine dell’Ottocento e una delle tradizioni gastronomiche più ricche e biodiversificate al mondo. Da una parte la precisione, il rigore e il rispetto per la materia prima tipici della cultura giapponese; dall’altra l’intensità aromatica, i colori, gli agrumi e la straordinaria varietà di ingredienti della cucina peruviana.

Il risultato è un linguaggio gastronomico unico, capace di fondere due identità senza mai snaturarle. Una cucina fatta di equilibrio, freschezza e contrasti, in cui ogni ingrediente trova il proprio spazio e ogni sapore dialoga con l’altro.

È proprio questa filosofia a guidare Akiro, il primo Nikkei hand roll bar al mondo fondato dagli imprenditori Lucas Leon e Faisal Barakat, che, dopo il successo ottenuto a Madrid, Barcellona e Chicago, è recentemente approdato a Milano, grazie alla partnership con Giovanni Gottardo e Vittorio Mozzi. Qui la cucina Nikkei si esprime attraverso una delle preparazioni più iconiche della tradizione giapponese: l’hand roll. Preparato e servito al momento, ogni hand roll è pensato per essere gustato immediatamente, quando l’alga nori conserva tutta la sua croccantezza e gli ingredienti raggiungono il perfetto equilibrio di consistenze e temperature.

Il menu ideato dallo chef Luis Arévalo, tra i pionieri della cucina Nikkei in Europa, racconta questa contaminazione culturale attraverso una proposta essenziale ma sorprendente. Pesci selezionati, riso condito con precisione, ingredienti freschi e salse signature ispirate ai sapori peruviani si combinano in creazioni che alternano delicatezza e intensità, immediatezza e profondità.

Ogni hand roll diventa così un piccolo racconto di viaggio. Un percorso che parte dal Giappone, attraversa il Perù e arriva a Milano portando con sé una nuova idea di convivialità: più diretta, più coinvolgente, più contemporanea.

Da Akiro, la cucina Nikkei non è soltanto una fusione gastronomica, è il risultato di un dialogo culturale lungo oltre un secolo, reinterpretato oggi attraverso un’esperienza che mette al centro il gesto, il prodotto e il piacere della condivisione.

Akiro

Fondato nel 2023 a Madrid da Lucas Leon e Faisal Barakat, Akiro è il primo Nikkei hand roll bar al mondo. Nato dall’idea di rendere l’esperienza della cucina Nikkei più immediata, coinvolgente e contemporanea, il concept si sviluppa attorno al banco, cuore pulsante del ristorante, dove gli hand roll vengono preparati e serviti uno alla volta davanti agli ospiti. Dopo il successo ottenuto in Spagna con le aperture di Madrid e Barcellona e il debutto internazionale a Chicago, Akiro ha scelto Milano come nuova tappa del proprio percorso di espansione. Alla guida della proposta gastronomica c’è lo chef Luis Arévalo, tra i pionieri della cucina Nikkei in Europa, che interpreta l’incontro tra Giappone e Perù attraverso una cucina fondata su precisione tecnica, qualità della materia prima ed equilibrio dei sapori. Oggi Akiro rappresenta una nuova generazione di ristorazione internazionale: dinamica, esperienziale e profondamente radicata nella cultura Nikkei.