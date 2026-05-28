NH Collection Roma Palazzo Cinquecento celebra 10 anni di eleganza nel cuore della Capitale

Redazione Centrale TdG –

Un anniversario speciale che si trasforma in un tra arte, cultura e bellezza senza tempo, con un evento esclusivo ispirato al Grand Tour europeo viaggio

Situato nel cuore della Capitale, a pochi passi dai principali luoghi simbolo – tra cui Piazza della Repubblica, Teatro dell’Opera, Fontana di Trevi e Colosseo – l’hotel è custode di un edificio novecentesco in stile Art Nouveau, rappresentando da un decennio un punto di riferimento per viaggiatori italiani, internazionali e per la comunità di Roma. Un vero e proprio salotto romano in cui storia e modernità convivono armoniosamente negli spazi comuni e nelle eleganti soluzioni di soggiorno affacciate sulle antiche Mura Serviane e sul giardino Dieci anni di eccellenza, stile e accoglienza internazionale nel cuore di Roma: NH Collection Roma Palazzo Cinquecento celebra il suo decimo anniversario, confermandosi tra le destinazioni più affascinanti e ricche di storia dell’hotellerie capitolina. Un traguardo importante che si trasforma in un racconto esperienziale, capace di intrecciare passato e presente attraverso un evento esclusivo pensato per ospiti e cittadini. privato.

Con le sue 177 camere – che spaziano dalle Superior alle Suite – NH Collection Roma Palazzo Cinquecento offre ambienti ampi e luminosi, caratterizzati da tonalità neutre e dettagli ricercati, pensati per garantire il massimo comfort sia ai viaggiatori leisure che business. L’esclusivo giardino privato è una vera oasi urbana che custodisce i resti delle antiche Mura Serviane, risalenti al VI secolo a.C., regalando agli ospiti un contatto diretto con la storia millenaria della città. Fiore all’occhiello della struttura è la spettacolare terrazza panoramica di 600 metri quadrati al quinto piano: uno spazio unico, sospeso sopra i tetti di Roma, ideale per aperitivi al tramonto, eventi esclusivi e momenti di relax con una vista mozzafiato sui monumenti della Capitale.

Per celebrare questo importante traguardo, NH Collection Roma Palazzo Cinquecento dà vita a un evento ispirato al fascino unico del Grand Tour europeo tra il XVII e il XIX secolo, che conduceva giovani aristocratici e intellettuali a esplorare il continente e le grandi capitali della cultura. Un concept che richiama il viaggio come esperienza di scoperta, crescita e connessione, confermando il posizionamento dell’hotel, da sempre porta d’accesso alla grandiosità e eleganza di Roma, città-museo a cielo aperto.

Gli ospiti saranno accompagnati in un percorso immersivo fatto di suggestioni artistiche, performance, musica e momenti di condivisione. Proprio come accadeva nei salotti del passato, l’evento diventa occasione d’incontro tra persone, idee e culture diverse, in un’atmosfera sofisticata e coinvolgente. Un momento pensato per stimolare i sensi e celebrare il viaggio come arricchimento personale e culturale.

“Il nostro decimo anniversario volge lo sguardo al futuro” – afferma Salvatore Trani, General Manager di NH Collection Roma Palazzo Cinquecento – “Rafforziamo così il nostro impegno nell’offrire esperienze uniche e immersive, in perfetta sintonia con i valori di accoglienza, cultura ed eleganza che da sempre definiscono NH Collection Hotels & Resorts, riflettendosi nel carattere senza tempo della Città Eterna.”

NH Collection Hotels & Resorts

NH Collection Hotels & Resorts è un brand di ospitalità upper-upscale con oltre 100 strutture in Europa e nelle Americhe e una presenza globale in crescita in Paesi come: Emirati Arabi, Maldive o Sri Lanka. Offrendo esperienze di soggiorno straordinarie, NH Collection combina perfettamente comfort, innovazione, servizi personalizzati, un’atmosfera elegante e sapori sorprendenti, integrandosi nell’identità locale.

NH Collection fa parte del gruppo di ospitalità globale Minor Hotels e del programma fedeltà GHA DISCOVERY.

Per maggiori informazioni, visita nh-collection.com e segui NH Collection su Facebook, Instagram e YouTube.

Minor Hotels

Minor Hotels è un gruppo alberghiero globale che gestisce oltre 640 hotel, resort e residence, tra strutture operative e progetti in sviluppo, distribuiti in 63 Paesi. Il gruppo crea esperienze innovative e memorabili attraverso i suoi brand – Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Tivoli, Minor Reserve Collection, NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks e iStay – oltre a un ampio portfolio di ristoranti e bar, esperienze di viaggio e brand dedicati al benessere e alle spa. Con oltre quarant’anni di esperienza, Minor Hotels costruisce brand solidi, promuove collaborazioni durature e favorisce il successo del business attraverso un approccio che mette al centro ciò che conta davvero per i suoi ospiti, membri del team e partner.