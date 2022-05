Nelle Filippine con il nuovo Don Papa Rum più secco

Una novità nel mondo del Don Papa Rum: è sul mercato il nuovissimo imbottigliamento, più secco rispetto al precedente (commercializzato ora come Don Papa Baroko), per una nuova tipologia di utilizzo e consumo. Lo annuncia il suo distributore italiano, Rinaldi 1957, che ha da poco chiuso un 2021 da incorniciare: fatturato record che ha superato i 20,8 milioni di euro (+45%) e un importante target superato per quanto riguarda proprio Don Papa, il brand principale del portafoglio, per il quale l’Italia ha ottenuto un posto sul podio mondiale.

Don Papa è l’originale Single Island Rum dalle Filippine, ed è la perfetta rappresentazione dell’irriverenza della storia di Papa Isio, l’eroe rivoluzionario e sciamano che ha ispirato il nome di Don Papa e del paesaggio lussureggiante e colorato dell’isola, nota anche come Sugarlandia, considerata una delle più ricche e interessanti località al mondo. Maturato ai piedi del Monte Kanlaon, Don Papa è invecchiato in botti di quercia ex-bourbon ed ex-rioja per ottenere una profondità di sapori, prima di essere realizzato alla perfezione dal Master Blender. Con note fragranti di scorza di agrumi, mango e nocciole arrostite al naso, il blend risultante delizia con sentori importanti di frutta, crema di vaniglia e toffee al palato. Il finale regala rotondità grazie ai sentori di quercia tostata delle botti. Come consigliano a Negros, Don Papa è un rum che merita di essere degustato liscio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Naso: fragrante e rotondo con note di scorze di agrumi, composta di frutta e cioccolato al latte, ben bilanciate da mango, caramello e nocciole arrostite.

Palato: pieno, con sentori di mandarino, morbido zucchero di canna, vaniglia cremosa e toffee. Sentori di cappuccino e note ricche di quercia tostata.

Finale: la cremosità si sviluppa con accenni di pesca fresca e noci tostate, insieme a una dolcezza ricca, ma delicata, di miele scuro e nuovamente quercia tostata.

Formato: 70 cl in bottiglia o in canister gift-box

Volume: 40%

