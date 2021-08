National Prosecco Week, successo clamoroso del Prosecco DOC negli States

Da New York i primi risultati della campagna on line pianificata a livello nazionale negli States nel corso della settimana 19-25 luglio, con azioni di e-commerce, relazioni con media ed influencer marketing, video-seminari e partnership strategiche.

Si è conclusa lo scorso 25 luglio la quarta edizione annuale della “National Prosecco Week” manifestazione avviata dal Consorzio Prosecco DOC nel 2018 nell’ambito delle azioni programmate per diffondere la cultura del proprio territorio di origine e spiegare le qualità, le origini e le caratteristiche del Prosecco DOC – ora anche del Prosecco DOC Rosé – al pubblico americano.

Oggi stanno giungendo da Casa Prosecco di New York gli importanti risultati di queste attività.

‘I consumatori statunitensi – commenta il presidente Stefano Zanette – continuano a dimostrare un grande interesse per il Prosecco DOC. Lo confermano i dati 2021: dopo l’effetto penalizzante della pandemia nel 2020, che ha arrestato la crescita e comportato una contrazione dei consumi (-1%), nel primo quadrimestre di quest’anno le esportazioni di Prosecco DOC evidenziano la ripresa con una crescita in volumi pari al +16,2%, che pone gli Stati Uniti al vertice dei Paesi importatori di Prosecco.

Un ulteriore segnale positivo sta nel fatto che il consumatore statunitense punta su produzioni di maggior pregio. Infatti, negli USA il Prosecco viene commercializzato allo scaffale a un prezzo medio di circa 13-15 dollari la bottiglia, range che assicura agli Stati Uniti la condivisione del podio tra i Paesi che più valorizzano il nostro prodotto. Infine, – conclude Zanette – le informazioni in nostro possesso dimostrano l’escalation dell’export verso gli States, con valori triplicati negli ultimi 10 anni che lasciano intuire le notevoli potenzialità ancora inespresse del mercato americano, sulle quali stiamo da tempo lavorando, come dimostra appunto questa iniziativa”.

Chiari gli obiettivi della campagna NPW: ‘educare’ i media e gli operatori di settore avvicinandoli ai temi del Prosecco DOC e del nuovo segmento in forte crescita costituito dal Prosecco DOC Rosé, ma anche promuoverne la conoscenza tra i consumatori. Entrambi i vini sono infatti stati inclusi nelle azioni avviate sull’intero territorio nazionale USA durante la NPW, sia in termini di vendita al dettaglio che tramite e-commerce con oltre 700 tra shop on line e negozi fisici partecipanti.

Le azioni avviate, compresi seminari e degustazioni virtuali, hanno generato collegamenti con oltre 70 personaggi chiave del settore vino anche grazie alla conduzione di due personaggi molto noti negli States, i World Wine Guys: “Ci sentiamo onorati di essere stati coinvolti negli eventi programmati nella National Prosecco Week”, hanno dichiarato Mike DeSimone e Jeff Jensen. “Poter trasmettere il nostro amore per il Prosecco DOC, condividendo informazioni anche sulla new entry Prosecco DOC Rosé, con operatori di settore, giornalisti e pubblico, su temi legati alla maggiore denominazione italiana, è stato per noi entusiasmante».

Ricordiamo che nella scorsa edizione la NPW 2020 ha raggiunto oltre 148 milioni di consumatori e hanno visto l’adesione di oltre 500 negozi che durante la promozione, estesa in tutti gli States, hanno registrato aumenti significativi delle vendite, passate dal +21% a +274% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2019). Ma quest’anno i risultati sono stati ancora più performanti.

Nel 2021 le 5 degustazioni condotte in diretta su Instagram durante la NPW con il coinvolgimento di influencer chiave hanno originato 259 contenuti pubblicati su Instagram, oltre 14.000 like, circa 2.000 commenti, 4.000 visualizzazioni (ancora in crescita).

Inoltre, gli account sui social media di Prosecco DOC hanno raccolto un totale di 1,15 milioni di impression e 36,7 mila interazioni.

Le partnership avviate con gli operatori economico-commerciali hanno visto, tra gli altri, il coinvolgimento di realtà quali: Wine.com, SevenFifty, VinePair, Grand Reserve Mastercard, City Hive e 3×3, mentre -grazie alle relazioni strategiche strette con i media americani- l’iniziativa ha raggiunto circa 267 milioni di potenziali utenti.

Alle iniziative pianificate nella Nationa PRoseco Week 2021 hanno partecipato quest’anno i seguenti produttori di Prosecco DOC: Anna Spinato, Antonio Facchin & Figli, Astoria, Biancavigna, Bottega, Botter, Cantina Pizzolato, Cavit, Domus Picta, Fantinel, Gancia, La Gioiosa, La Marca, Le Contesse, Masottina, Mionetto, Piera 1899, Pitars, Ruggeri, Tenuta Sant’Anna, Torresella, Trevisiol & Figli, Val d’OCA, Valdo, Villa Sandi, Voga, Zardetto e Zonin.

