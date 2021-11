Nasce la prima guida ai Ristoranti “Family Friendly” in Italia, oltre 300 locali selezionati da MOIGE e Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia

Di facile consultazione e accessibile a tutti, disponibile in formato cartaceo, APP o in digitale sul sito web www.ristorantifamilyfriendly.it

Sono più di trecento su tutto il territorio nazionale i ristoranti mappati per la prima guida “Family Friendly” realizzata dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori e dall’Associazione “Dipartimento Solidarietà Emergenze – Federazione Italiana Cuochi”, sostenuta dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia con il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi. Il progetto nasce con l’obiettivo di incoraggiare le famiglie con figli ad avere uno strumento utile per conoscere la ristorazione con servizi e attenzioni verso le famiglie.

Da sempre attento alle necessità delle famiglie e dei minori, Moige si è impegnata nel fornire un servizio che ancora mancava, ma che stava diventando sempre più un’esigenza. Infatti, spesso i genitori percepiscono il pasto fuori casa come un momento di difficoltà per la mancanza di attrezzature adeguate o di penalizzazione sul lato economico, in particolare per i nuclei più numerosi.

Redazione Centrale TdG