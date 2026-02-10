Nasce DiversityBio: un nuovo nome (e tanti servizi) per la società che integra e amplia l’esperienza di Diversity Ark

Diversity Ark evolve e diventa parte di un progetto più ampio. Nasce DiversityBio, Società Benefit che riunisce competenze agronomiche, naturalistiche e scientifiche con l’obiettivo di promuovere un modello agricolo rigenerativo, misurabile e fondato su basi scientifiche solide. Una nuova identità che mantiene l’eredità di Diversity Ark e la estende, offrendo alle aziende agricole servizi e strumenti integrati per migliorare la qualità dei sistemi produttivi e la salute degli agro-ecosistemi.

DiversityBio affianca aziende agricole, cantine e organizzazioni nel percorso verso pratiche sostenibili che favoriscono biodiversità, produttività e valorizzazione del territorio. L’approccio interdisciplinare adottato dalla società permette di leggere la complessità degli ambienti agricoli e trasformarla in indicazioni operative, misurabili e orientate al miglioramento continuo.

In questo nuovo assetto, Diversity Ark – certificazione indipendente registrata presso EUIPO e verificata da vari Enti di Certificazione, ora di proprietà di DiversityBio – rappresenta uno dei servizi specialistici più consolidati. Il marchio conserva il proprio valore distintivo legato alla valutazione dell’agro- ecosistema, all’utilizzo di un disciplinare rigoroso e all’impegno nel promuovere pratiche agricole a basso impatto. Grazie anche al riconoscimento ottenuto da Equalitas, che attesta la conformità del marchio ai requisiti relativi alla biodiversità del suolo, Diversity Ark continua a rappresentare un punto di riferimento per le aziende che desiderano garantire trasparenza, qualità e rispetto dell’ambiente.

Accanto al percorso di certificazione, DiversityBio propone servizi strutturati che includono studi agro- ecologici, progettazione di infrastrutture verdi, percorsi di rendicontazione di sostenibilità e consulenze dedicate alla gestione responsabile del suolo e delle risorse naturali. Molto importante anche l’attività didattica a favore di scuole, associazioni, ecc.

Ogni attività è pensata per fornire dati oggettivi, supportare scelte agronomiche e ambientali consapevoli e contribuire alla resilienza dei territori.

L’identità di Società Benefit conferma un impegno che va oltre l’ambito professionale: DiversityBio integra, infatti, nel proprio statuto obiettivi di impatto positivo su ambiente, comunità e territorio, destinando inoltre parte degli utili a progetti formativi e iniziative no profit in ambito agro-ecologico a livello internazionale.

Con la nascita di DiversityBio prende forma un progetto evoluto, che unisce visione, ricerca e responsabilità. Un percorso che valorizza il lavoro svolto da Diversity Ark e apre la strada a un modello di agricoltura capace non solo di produrre, ma anche di rigenerare.

La squadra

DiversityBio è composta da persone che condividono un comune intento: promuovere la biodiversità e sostenere la transizione verso un’agricoltura più equilibrata, con al centro l’uomo e il rispetto per le risorse naturali.

Il team, coordinato e coadiuvato dai soci e amministratori Amadeo e Vignaduzzo, è composto da esperti in ambito naturalistico, botanico, entomologico e agronomico; continuo è il flusso di informazioni e stimoli che giunge dalle collaborazioni con enti di ricerca, professionisti e realtà del settore della sostenibilità.

Stefano Amadeo, agronomo, socio fondatore e co-amministratore è da anni impegnato nella ricerca e nella sperimentazione di tecniche agronomiche a basso impatto, sviluppando strumenti di analisi del suolo, della vegetazione e degli artropodi che costituiscono la base metodologica dei servizi agro- ecologici dell’azienda. Dalla consapevolezza che sia necessario sviluppare sistemi produttivi più equilibrati e resilienti ha ideato, insieme a Zaninotti, la certificazione Diversity Ark, successivamente approdata in DiversityBio, il partner ideale per le aziende agricole che hanno come obiettivo il rispetto della natura. In qualità di responsabile dell’impatto sostiene inoltre la missione benefit della società, garantendo coerenza tra attività, obiettivi ambientali e benefici generati sul territorio.

Stefano Zaninotti è agronomo e socio fondatore. Condivide con Amadeo il percorso caratterizzato da una forte attenzione nei confronti della riduzione degli inputs e degli effetti della pratica agricola sull’ambiente. Da anni studia e approfondisce approcci tecnici in agricoltura in grado di minimizzare l’impatto e di favorire la biodiversità, avendo anche contributo a ideare un modello per stimare la biomassa microbica del suolo. Ha partecipato fin dall’inizio alla nascita della certificazione Diversity Ark e ha contribuito alla sua diffusione tra le aziende agricole italiane.

Luigi Vignaduzzo, socio e co-amministratore della società, proviene da un percorso internazionale che combina competenze manageriali e sensibilità verso i temi della sostenibilità. Il suo ruolo è fondamentale nel garantire solidità, visione e capacità di dialogo con stakeholder, enti certificatori e realtà istituzionali, accompagnando il passaggio da Diversity Ark a DiversityBio e sostenendo la diffusione della cultura della biodiversità nelle imprese agricole. Recentemente si è specializzato nella redazione dei bilanci di sostenibilità con un importante ente di certificazione.

