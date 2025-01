MURO, quando la cucina ridisegna gli spazi urbani

Un manifesto di rigenerazione culturale a Torino



Nell’ecosistema in continua evoluzione di Barriera di Milano, nasce MURO – Osteria Contemporanea, un progetto che supera radicalmente i “confini tradizionali” del mondo della ristorazione a cui noi tutti siamo abituati (e forse stanchi) per diventare un laboratorio di trasformazione urbana, identità culturale e innovazione sociale.

Le radici: da borgo industriale a distretto creativo

Barriera di Milano rappresenta un microcosmo di metamorfosi in una Torino in continua evoluzione. Originariamente un borgo proletario e operaio, nato intorno alla cinta daziaria ottocentesca per il controllo doganale, oggi si configura come un territorio in profonda rigenerazione. Le sue architetture industriali dismesse – magazzini, stabilimenti, spazi protocontemporanei – diventano contenitori di nuovi estri imprenditoriali. Il Museo Ettore Fico, già sede dell’ex Sicme (Società Industriale Costruzioni Meccaniche ed Elettriche), simboleggia perfettamente questa transizione: uno spazio industriale degli anni ’50 trasformato in tempio dell’arte contemporanea, ora cornice di un’esperienza gastronomica innovativa.

“Abbiamo rilevato la licenza e saremo un’azienda autonoma ma contiamo su una collaborazione fondata sulla bellezza di questo posto, che già attrae visitatori che diventeranno commensali e speriamo sempre più commensali che diventeranno visitatori” racconta Matteo Borgnino, una delle anime del progetto.

MURO: un progetto oltre la ristorazione

Lo chef Rocco Safina interpreta la cucina come linguaggio di inclusione. Il menu, in via di definizione, promette una narrazione gastronomica che attinge alla tradizione italiana senza reverenza museale, ma con l’immediatezza del comfort food. Prezzi accessibili (antipasti tra i 5 e 10 euro, primi non più di 14 euro e secondi tra i 12 e i 18 euro) dimostrano un manifesto chiaro: la qualità non è un privilegio, ma un diritto. Punti cardine dell’offerta: ingredienti rigorosamente stagionali, filiera cortissima con produttori dell’”interland” torinese, la carta dei vini semplice ma frizzante curata da Federico Verri e piatti che arrivano dritti a tutti senza fronzoli o sovrastrutture. Non vuole essere una cucina pretenziosa o ambire al mondo finedining, la cucina di MURO vuole essere semplicemente buona.

“Ogni muro è una porta“, racconta l’oste in sala Matteo Borgnino (ex Luogo divino e Mara dei Boschi), “tutto comincia quando un muro smette di essere percepito come una barriera”. Una filosofia che sintetizza l’approccio di un gruppo di giovani professionisti provenienti dal design, dalla ristorazione e dall’arte, determinati a restituire dignità e attrattività a un territorio troppo a lungo marginalizzato.

Architettura e Design: un ecosistema creativo

MURO non è un semplice ristorante, ma un hub multidisciplinare. Grazie alla collaborazione con Velvet Studio e Barriera Design District, lo spazio si configura come un laboratorio di contaminazione culturale. Gli elementi distintivi saranno:

Postazione DJ permanente

Spazio per talk e dibattiti su arte, design e food

Interior design contemporaneo che dialoga con la memoria industriale dell’edificio

Futuro dehors arricchito da vegetazione e allestimenti sperimentali

Barriera Design District: la rete dietro il progetto

Dietro MURO c’è Barriera Design District, un’associazione presieduta da Gianluca Bocchetta (Velvet Studio) che sta ridisegnando l’immaginario del quartiere. Un network che coinvolge imprese, amministrazione pubblica e comunità locale, con l’obiettivo di creare percorsi virtuosi di sviluppo territoriale. Le iniziative più importanti e di spessore riguardano la valorizzazione dell’archeologia industriale, il supporto a iniziative imprenditoriali creative e la costruzione di un nuovo scenario urbano di cui la città di Torino aveva decisamente bisogno. MURO rappresenta più di un’apertura gastronomica. È la dimostrazione concreta che la ristorazione può essere uno strumento di rigenerazione urbana, un ponte tra memoria e innovazione, tradizione e contemporaneità. Un muro può essere una barriera. O può essere una porta.

MURO

Via Francesco Cigna 114/E – Torino

Tel. +35 375 770 0654

Mail: info@muro-osteria.it

IG: @muro_osteria

LUN-MART: chiuso / MERC-SAB: 12.00 -15.00 E 18.00-24.00 / DOM: 12.00-16.00

Redazione Centrale TdG