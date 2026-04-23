Dalle colline di Montefalco a Orvieto e Perugia, tra aprile e giugno, il Movimento Turismo del Vino Umbria, insieme ad Assoguide, propone un calendario diffuso di esperienze tra vigneti, borghi e paesaggi primaverili per scoprire l’Umbria passo dopo passo

Dopo il successo della prima edizione autunnale, il Movimento Turismo del Vino Umbria rilancia il progetto Wine Trekking con un calendario primaverile che, da aprile a giugno 2026, invita a vivere il territorio in modo immersivo e coinvolgente. Un format che unisce il piacere del cammino alla scoperta del vino, trasformando la visita in cantina in un’esperienza lenta e profondamente legata al paesaggio.

Se in autunno erano i colori caldi della vendemmia a fare da cornice, la primavera regala scenari completamente diversi: vigneti rigogliosi, colline verdi, fioriture spontanee e panorami che si aprono su borghi, castelli e vallate ancora poco conosciute. È in questo contesto che prende vita il nuovo ciclo di appuntamenti, pensati per chi desidera conoscere l’Umbria attraverso i suoi ritmi naturali, camminando tra filari, uliveti e sentieri.

“Con il Wine Trekking vogliamo proporre un modo diverso di vivere il vino e il territorio, mettendo al centro il tempo, il paesaggio e l’incontro diretto con i produttori; – commenta Giovanni Dubini, presidente di MTV Umbria – La primavera è il momento ideale per questo tipo di esperienze: la natura si risveglia, i vigneti cambiano volto e il trekking diventa uno strumento privilegiato per rivelare l’identità dei nostri luoghi”.

Si parte il 25 aprile a Bevagna con l’Azienda Agricola Mevante, nel cuore della denominazione Montefalco, per un trekking pomeridiano ad anello tra vigne e campagna con rientro in cantina e degustazione di vini e light dinner. Il giorno successivo, il 26 aprile, e poi ancora il 17 maggio e il 7 giugno, l’esperienza si sposta alle porte di Perugia, in località La Bruna, con Chiesa del Carmine, per un itinerario tra la valle del Monte Tezio e il borgo di Castiglion Ugolino, tra panorami e storia, con visita finale alla cantina e degustazione di vini e prodotti biologici aziendali.

Il calendario entra nel vivo già dai primi giorni di maggio. Il 2 e il 16 maggio, e poi il 6 giugno, a Montefalco la cantina Fongoli propone un’escursione ad anello tra strade di campagna e tratti più naturali, fino al castello di Gaglioli che domina la valle del torrente Attone, in un contesto di grande fascino paesaggistico con visita all’antica bottaia e degustazione di vini biodinamici. Il 3 maggio e il 13 giugno, sempre a Montefalco, Perticaia accompagna gli ospiti tra vigneti e oliveti con visita e degustazione finale.

Il 3, 17 e 23 maggio e il 7 giugno, ad Assisi, la Cantina Meazzi organizza trekking ad anello nei boschi lungo i sentieri di Mora, abbinando al termine dell’escursione un pranzo con degustazione di vini della produzione aziendale.

Il 9 maggio rappresenta uno dei momenti centrali del programma: a Perugia, in località Colle Umberto, l’Azienda Agricola Carini guida un itinerario tra vigneti, ulivi e borghi medievali e degustazione finale di prodotti tipici di propria produzione e naturalmente vini; a Orvieto, in località Rocca Ripesena, Palazzone propone una passeggiata tra le campagne storiche con visita in cantina e pranzo finale; mentre a Montefalco, nelle giornate del 9 e poi del 13 e 14 giugno, la cantina Scacciadiavoli accompagna i partecipanti tra oliveti e borghi del territorio con degustazione conclusiva.

Sempre il 9 maggio e il 16 maggio, a Bettona, Vetunna organizza trekking tra i filari con momenti conviviali all’aria aperta e pic-nic con degustazione di vini. Il 10 maggio il calendario prosegue con altre tappe: a Perugia, la cantina Goretti propone un’esperienza tra vigneti e paesaggio collinare, e degustazione finale mentre a Collazzone l’azienda Baldassarri offre un percorso tra campagne e scorci rurali del territorio con pranzo.

Il 16 maggio è una giornata particolarmente ricca: a Sant’Enea, alle porte di Perugia, la cantina Chiorri propone una passeggiata tra vigne e borghi con aperitivo panoramico; a Marsciano, Cantina La Spina abbina il trekking alla visita del castello e alla degustazione; mentre Vetunna replica l’esperienza tra i vigneti.

Il 17 maggio si torna a Bevagna con La Fonte Azienda Agricola, per un percorso tra la campagna circostante con degustazione finale in cantina. Il calendario prosegue poi fino a giugno con ulteriori appuntamenti, consolidando una proposta diffusa che coinvolge alcune delle aree più rappresentative del vino umbro, da Montefalco a Orvieto, fino al territorio perugino e assisano.

Le giornate avranno inizio dalle 8.30 con l’accoglienza dei partecipanti in azienda e proseguiranno dalle 9 con la partenza del trekking (a seconda della cantina scelta). Un appuntamento aperto anche alle famiglie, con la possibilità di partecipazione per i bambini dai dieci anni in su.

L’Umbria Wine Trekking è reso possibile grazie al contributo di Screen Italia Srl e della BCC di Spello e del Velino. Sono obbligatori gli scarponcini da trekking e consigliati i bastoncini.

Per informazioni e prenotazioni: umbria@movimentoturismovino.it 347.7530924(Whatsapp).

Movimento Turismo del Vino dell’Umbria

Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria (www.mtvumbria.it) è una delle derivazioni regionali del Movimento Turismo del Vino, associazione no profit che racchiude oltre 1.000 delle migliori aziende vitivinicole e distillerie italiane. Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, nato nel 1993, ha l’obiettivo di accrescere il settore enoturistico regionale attraverso spirito di innovazione e qualità dell’accoglienza, secondo uno stile di vita che tende a porre l’ospite al centro dell’attenzione. Valorizza le realtà aziendali associate e le loro produzioni, si fa garante della salvaguardia dell’ambiente e si impegna nella sensibilizzazione al bere consapevole, con numerose iniziative rivolte soprattutto ai giovani. Accoglienza innovativa e di qualità, salvaguardia dell’ambiente e sensibilizzazione verso il bere consapevolmente: la filosofia del Movimento, oggi presieduto da Giovanni Dubini, è compresa e condivisa dalle oltre 50 aziende socie, che agiscono di concerto alla promozione degli eventi e delle iniziative indette dall’Associazione nazionale.

Redazione Centrale TdG