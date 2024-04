Montalbera, il tributo a Enrico Riccardo Morando con il Ruchè “Il Fondatore” a lui dedicato

Il recente 56° Vinitaly ha visto protagonista la cantina Montalbera con il tributo che Franco Morando – il titolare – ha dedicato alla fondamentale figura del nonno paterno Enrico Riccardo Morando, instancabile imprenditore e pioniere del Ruchè e del Pet Food in Italia.

“Il Fondatore”, è un tributo all’eredità e all’impegno trentennale di Enrico Riccardo Morando che nel 1983 acquistò la tenuta portando avanti la tradizione vinicola della regione e contribuendo al risveglio economico dell’intero Monferrato.

Il vino oggetto della dedica è il Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG Riserva 2021, massima espressione del territorio dal profilo aromatico unico, potente e di lunga persistenza e presenta

un’etichetta celebrativa in onore del fondatore dell’azienda, con l’immagine storica che richiama le prime etichette delle bottiglie di Montalbera. “Ho voluto fortemente celebrare la figura di mio nonno” – esordisce Franco Morando – “con le storiche etichette del primo sporadico imbottigliamento del 1987. Un’etichetta voluta, riqualificata in merito ai termini di legge ma sostanzialmente uguale al disegno fatto tempo addietro da mio nonno. Carta leggermente di color panna con il logo visibile in oro di foglia. Unica “aggiunta” è stata inserire il nome IL FONDATORE e la relativa firma di mio Nonno”.

In edizione limitata, la produzione ammonta a 9.500 bottiglie lt 0,75 e 95 Magnum lt 1,5, un numero non casuale, ma un ulteriore omaggio a Enrico Riccardo Morando, scomparso alla veneranda età di 95 anni, consegnando un dono al territorio del Monferrato che, attraverso le generazioni, è giunto a Franco Morando, portavoce oggi di un’eredità preziosa, che racconta la storia di una famiglia devota alla produzione di vini di alta qualità nel cuore del Piemonte, tra il Monferrato e le Langhe.

Nato come “Limpronta Il Fondatore”, ora “Il Fondatore”, è prodotto con uve selezionate attentamente sul territorio. Montalbera ha individuato le due colline in esposizione migliore, sud est/ovest dove l’altitudine supera di poco i 300 metri; sono le due colline più alte dell’intera denominazione del Ruchè DOCG tra i 7 paesi di produzione.

“La vinificazione avviene in modo tradizionale in rosso, seguita da un affinamento in rovere francese, di secondo o terzo passaggio, proveniente dal cuore delle foreste di Allier, Limousin e Fontainebleau per circa 10-12 mesi, conferendo al vino un carattere distintivo. La parola d’ordine per questo vino è freschezza. Con un colore rosso rubino di ottima fittezza, accompagnato da riflessi granato, “Il Fondatore” Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG Riserva 2021 offre una complessità unica; freschezza che si fonde a sensazioni di setosità, equilibrate da una tenacia intrinseca del tannino” – prosegue Franco Morando – “Al naso emerge una gran pulizia, espressione tipica dell’evoluzione dei grandi frutti dell’autoctono monferrino. L’utilizzo di legni di secondo e terzo passaggio lascia illibato ed unico il frutto primordiale dell’uva stessa. Spiccano note di marasca e viola, accompagnate da sentori speziati. In bocca riprende per la freschezza e la suadenza. Presenta una consistenza piena, tendinosa, con vibrazioni continue al palato. Espressione di potenza e sapidità, al contempo è morbido, carezzevole e levigato. Una Grande Riserva di Ruchè firmata da Montalbera, in grado di regalare un’esperienza sensoriale notevole. La standardizzazione è ben lontana da questo magnifico vino che splenderà al meglio dopo un sicuro quinquennio di affinamento in bottiglia” conclude Franco Morando.

Immersa nello scenario di Castagnole Monferrato, circondata da vigneti e noccioleti che creano un vero e proprio anfiteatro naturale, Montalbera si erge come emblema della dedizione e della passione di Enrico Riccardo Morando nel produrre vini d’eccellenza e nel valorizzare il territorio del Ruchè dal 1983 dopo aver riconosciuto il potenziale in crescita nel Monferrato e anticipando il risveglio economico dell’intero territorio. Oggi Montalbera è guidata da suo nipote Franco Morando, CEO e direttore generale dell’azienda, e detiene il 60% della produzione mondiale di Ruchè.

