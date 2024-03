Mixology Experience si tinge di tante novità, cocktail competition e la cura sartoriale di Spirits&Colori

Appuntamento a Milano dal 17 al 19 marzo per una selezione molto speciale, con tante novità pronte a stupire appassionati e addetti ai lavori, in uno stand (C02-C03) che si preannuncia una mèta imperdibile per tutti i visitatori.

Lo sapete? Spirits&Colori è l’unica società in Italia che ha partecipato alle principali fiere di settore e che ha anche realizzato un proprio Portfolio Tasting. Nel nuovo corso impresso da Gabriele Rondani – Direttore Marketing e Commerciale della società reggiana – c’è tutto il piacere di degustare e presentare nuove opportunità nel mondo dei distillati e delle bevande alcoliche: riunendo i migliori produttori del proprio vasto assortimento, Spirits&Colori si prepara a sorprendere e lasciare il segno alla Mixology Experience, a Milano dal 17 al 19 marzo presso il Superstudio Maxi.

L’edizione 2024 sarà resa ancora più straordinaria dalla presenza di Spirits&Colori, con una vasta selezione di distillati e esperienze gustative uniche, grazie all’utilizzo di materie prime selezionate, processi produttivi artigianali e un costante spirito innovativo.

Hayman’s Original Gin of London annuncia, in collaborazione con la prestigiosa Difford’s Guide, la “Original Gin Cocktail Competition 2024” descritta sul sito web OriginalGinCocktail.com che porta alla pagina dove caricare la ricetta dei drink (limite è il 30 aprile). I cocktail devono includere uno dei seguenti gin Hayman’s: London Dry, o Sloe Gin oppure Old Tom.

Il vincitore otterrà 1.000 sterline e un viaggio a Londra per un soggiorno di 3 notti, oltre a premi in denaro per i secondi classificati. Ai 15 finalisti sarà richiesto di filmare la realizzazione del loro cocktail da condividere sulle piattaforme social di Hayman’s e Difford’s (1 minuto al massimo). Alla finale, tutti i 15 cocktail saranno preparati da un barman e giudicati presso la distilleria Hayman’s il 1° luglio.

Tra i protagonisti ci saranno nuovi Rye e Bourbon, frutto dell’esperienza di quasi 200 anni di attività della distilleria Rossville, oggi nota come Distilleria Ross & Squibb. Tale distilleria dà vita ai Rye più pregiati d’America in quanto la distilleria è considerata “Master of Rye”, maestra del Rye Whiskey. Gli amanti di whisky, anche i più esigenti, non possono non riconoscere l’eccellenza artigianale di Rossville Union, l’unica in grado di offrire una qualità superiore. Dalla stessa distilleria il bourbon “George Remus” con la più alta percentuale di segale per la categoria – il 39% – dedicato al “The King of the bootleggers”. Farmacista, avvocato e maestro del contrabbando dell’epoca del proibizionismo, George Remus è oggi ricordato come una delle figure più famose del proibizionismo americano. Remus costruì uno dei più grandi imperi di liquori illegali della nazione senza badare a travestimenti o segretezza e acquistò la distilleria Rossville nel 1921.

Sempre dalle Americhe arriva un altro mito che non può non far emergere a tantissimi i ricordi, con El Recuerdo Mezcal Joven ritorna il caratteristico sapore affumicato del distillato messicano dalla consistenza setosa, distillato da alambicco discontinuo.

Tanta Italia e che Italia con Naturale, Bitter biologico da Cerasuolo di Vittoria che dalla Sicilia Sud-Orientale porta un elisir frutto di pigiature e rimontaggi giornalieri manuali, fermentazione spontanea con lieviti indigeni e una fusione tra Frappato di Vittoria (40%) e Nero d’Avola (60%), caratterizzato da aromatizzazione con botaniche biologiche e naturali, aggiunta di alcool e zucchero per 21% Vol di puro piacere.

Aromi mediterranei anche per Naturale Vermouth Orange biologico da Moscato passito, anch’esso nato da un terroir di natura calcarea e silicea inframezzato da strati di argilla fresca e compatta e da tufi calcarei che ne delineano il carattere, con i suoi 18% vol da non perdere.

Deciso e coinvolgente è anche Naturale Vermouth Rosso biologico da Nero d’Avola, altra splendida espressione della Trinacria e di un produttore di Modica che sa narrare questa terra in ogni calice.

Continua così la crescita dell’azienda di Reggio Emilia che dal 2016 ha incessantemente ampliato un assortimento di elevata ricercatezza, collaborando con piccoli produttori provenienti da tutto il mondo, riuscendo a stupire anche i palati più esigenti grazie a distillati riconosciuti per la loro qualità assoluta.

Il programma di Mixology Experience di Spirits&Colori allo stand C02-C03:

Bartender Resident:

Domenica: Matteo Paolillo, Sogni (Milano)

Lunedì: Erica Stroppa, Leaf bar (Lissone)

Martedì: Luca Paglia, Pandenus Gae Aulenti (Milano)

Guest:

Domenica: Adrian Cristian, Dialogue Brescia + Vito Laselva Kampai (Milano)

Lunedì: Andrea Ambrosetti, Balthasar Livellanza (Varese); Damian Matuszyk (aka Miscelatore Polacco), Doria Cocktail & Food (La Spezia), Franco “Tucci” Ponti talentuoso bar manager e consulente nelle aperture di molti locali a Milano, Ibiza e non solo

Martedì: Alessandro Melis, Pandenus (Milano)

Spirits & Colori è un’azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata dal 2016 nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, enoteche, hotel e ristoranti. Il suo catalogo comprende un assortimento di elevata ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori di acclarata qualità a livello mondiale, capaci di stupire i palati più esigenti con i propri distillati.

