Milano è la capitale del cioccolato di qualità

Premiati i migliori produttori di cioccolato del mondo durante la cerimonia conclusiva della World Final di International Chocolate Awards 2024

Milano si è risvegliata oggi con una consapevolezza in più: è la città del cioccolato d’eccellenza a livello mondiale.

Sabato 9 novembre si è svolta nell’elegante cornice della sala Fontana del Rosa Grand Starhotels a due passi dal Duomo, la cerimonia della World Final di International Chocolate Awards il premio più ambito che mette sul podio i migliori produttori di cioccolato al mondo, in base ad un’attenta selezione curata dall’International Institute of Cacao and Chocolate Tasting (IICCT). L’evento è stato organizzato da Beebest srl agenzia specializzata nel mondo del food e del design grazie al supporto di FBM Boscolo, azienda italiana leader nella produzione di macchine per la lavorazione del cacao e del cioccolato, per il prezioso supporto all’evento. Oltre ai presenti provenienti da tutta Italia, dal nord Europa e da diversi paesi del centro e sud America è stato effettuato un collegamento in diretta streaming con New York e Bangkok. Dal Venezuela a Santo Domingo agli Stati Uniti, passando per i paesi dell’Europa in particolare la Scandinavia, Italia e Francia per arrivare all’estremo Oriente con la Thailandia, Taiwan e l’India i gran juror e juror dell’International Chocolate Awards guidati da Monica Meschini, massima esperta di cacao e cioccolato, hanno decretato i migliori cioccolati al mondo dopo mesi di assaggi. Hanno partecipato al mondiale circa 200 prodotti che erano già stati giudicati in ogni parte del mondo per passare alle qualificazioni. Sono stati assegnati centinaia di premi tra oro argento e bronzo nelle oltre cinquanta categorie che coprono un mondo infinito di applicazioni e trasformazioni, ma anche prodotti puri come il burro di cacao o la polvere.

I maestri del cioccolato italiano hanno saputo distinguersi soprattutto nel settore delle spalmabili con Guido Castagna e Monia Achille e nel mondo delle praline con diverse medaglie d’oro come Falicetto Cioccolato Puro Piacenza con i suoi boeri Sgranfgnon, Bellantoni Cioccolato con le Drageès alla liquirizia e arancia candita, quelle al pinolo e camomilla, pepe rosa e cioccolato al latte, i cremini alla liquirizia e al pistacchio di Gardini, il marzapane ricoperto al cioccolato all’origano selvatico di montagna e limone di Pietro Macellaro della Pasticceria Agricola Cilentana.

Il Maestro Guido Castagna ha vinto numerosi premi per la sua capacità incredibile di lavorare il cioccolato fondente con le nocciole prendendo l’oro ancora una volta con il suo gianduiotto Giunott e l’argento con i suoi cremini malva e cardamomo, calendula e cannella e menta con la liquirizia. Stefania Massera della famosa pasticceria Gino Massera di Biella ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua straordinaria abilità nella realizzazione dei tartufi. Anche Riccardo de Petris fantasioso chocolate maker del Monviso ha ricevuto un Silver per il suo tartufo al cioccolato al latte al Persi Pien, tipico dolce piemontese con pesche ripiene di amaretti e cacao.

I vincitori dell’International Chocolate Awards 2024 ritorneranno a Milano dal 14 al 16 febbraio 2025 in occasione di ChocoLOVE che si svolgerà sempre a Palazzo Bovara, il luogo perfetto per assistere alle masterclass dei grandi maestri del mondo, degustare i migliori abbinamenti con il cioccolato e poter comprare l’eccellenza del cioccolato mondiale.

Redazione Centrale TdG