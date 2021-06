Masterclass gratuite dedicate al Prosecco DOC a Villa Terzaghi

Alla scoperta del Prosecco DOC e di una selezione di vini romagnoli in occasione di Riviera Romagna sul Naviglio Grande

Il 3 luglio 2021 iniziano i Weekend del Gusto a Villa Terzaghi con un focus sul vino. Una vera immersione nel mondo dell’enologia, che puoi regalarti pedalando dalla Darsena di Milano fino a Villa Terzaghi (o con 25 minuti d’auto), per godersi i weekend d’estate nel segno della cucina d’autore firmata dall’Associazione Maestro Martino presieduta dallo chef Carlo Cracco.

I protagonisti sono il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC – Official sparkling wine 2021 di Villa Terzaghi, con tre brand di eccezione come Astoria, La Marca e Piera 1899.

Accanto al mondo delle bollicine italiane più amate al mondo, ci sarà una selezione di cantine romagnole che presenteranno le loro etichette con percorsi guidati come: il Rebola del Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, la Cantina Enio Ottaviani, l’Azienda Agricola Ancarani, le cantine i Muretti e Delle Selve.

Le masterclass del vino sono gratuite e prenotabili fino ad esaurimento posti scrivendo a: info@villaterzaghi.it.

Si inizia il 3 e 4 luglio con due Masterclass firmate direttamente dal Consorzio di Tutela del Prosecco DOC: sabato pomeriggio dalle ore 17.00 “Prosecco DOC Dreamland: incontra l’autentico Prosecco DOC e scopri il nuovo Prosecco DOC Rosé”; domenica mattina dalle ore 11.30, la lezione a tema “Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé: Ispirazione, tradizione e innovazione”. A seguire ci saranno le lezioni guidate sul vino Rebola alla scoperta del Pignoletto romagnolo, un vino fruttato e vellutato e versatile negli abbinamenti.

Il 10 e 11 luglio sarà il weekend dedicato a La Marca, l’azienda vinicola pluripremiata del trevigiano che farà vivere ai partecipanti tutte le sfumature del suo vino nel percorso guidato: “Lo stile del Prosecco DOC di La Marca”. La prima masterclass si terrà sabato 10 dalle ore 17 e la seconda, la domenica successiva dalle ore 11.30. A seguire verrà presentata la Cantina Enio Ottaviani da Davide Lorenzi winemaker della cantina.

Il 17 e 18 luglio Villa Terzaghi ospiterà due importanti aziende produttrici di Prosecco DOC come Astoria, guidata dai fratelli Paolo e Giorgio Polegato e tra i massimi rappresentanti dell’arte del Prosecco, che sabato alle 17 terrà la masterclass su “I Profili del Prosecco DOC di Astoria“. Per i vini romagnoli ci sarà Claudio Ancarani dell’omonima azienda agricola che racconterà le sue pratiche artigianali in vigna e in cantina. Domenica mattina alle 11.30 sarà la volta della storica cantina Piera 1899 con la masterclass “Piera 1899: Il fascino del perlage, la personalità del Prosecco.” Questa cantina, che inizia le sue attività nel padovano, ha saputo crescere ed espandersi in Friuli-Venezia Giulia grazie alla sapiente guida di Piera Martellozzo, la sua winecreator.

La kermesse dedicata al vino terminerà con il weekend del 24 e 25 luglio con altre due masterlcass firmate da La Marca e con la presentazione di due piccole etichette romagnole condotte da giovani imprenditori agricoli come la Cantina i Muretti e la Cantina Delle Selve.

Il calendario del progetto Riviera Romagna sul Naviglio Grande, in cui si inseriscono i moduli dedicati al vino, è ricchissimo ed offre l’occasione migliore e gratuita per imparare tecniche di cucina dei grandi chef, le ricette della tradizione da mani esperte, conoscere i protagonisti dell’agricoltura e della ristorazione sostenibile, approfondire le nozioni sul winepairing guidati dai sommelier e divertirsi con la musica dal vivo della Balera dell’Ortica nel fresco parco di Villa Terzaghi in via San Giovanni 41 a Robecco sul Naviglio a soli 26 km da Milano.

Riviera Romagna è un evento aperto al pubblico più eterogeneo: dalle famiglie che trovano ampi spazi nella natura per far giocare i bambini, ai professionisti del settore agroalimentare, ai food lovers alla ricerca di esperienze gourmet. Gli appuntamenti si svolgeranno nel parco di Villa Terzaghi, 10.000 metri quadrati di verde e alberi secolari, location che garantisce un evento all’aperto nella natura, confortevole e in totale sicurezza. I locali romagnoli coinvolti nel progetto che saranno presenti con i loro chef sono: Osteria da Oreste, Santabago, Marè, Vineria del Popolo, La Ca’ de Be’, Enoteca Pisacane, Yeast, Da Lucio, Fermenta, Necessaire.

Rinnova la sua partnership con i Weekend del Gusto a Villa Terzaghi LifeGate, media network di riferimento per lo sviluppo sostenibile e la sana alimentazione.

Cucina d’autore, tradizione, eccellenze enogastronomiche, natura e musica, per godersi la ritrovata libertà: a luglio, a Robecco sul Naviglio, con i sapori della Romagna!

Villa Terzaghi è la sede della scuola di cucina e del ristorante didattico dell’Associazione Maestro Martino, dedicata ai migliori studenti degli istituti alberghieri della Lombardia, selezionati ogni anno in base a criteri meritocratici. Gli studenti partecipano gratuitamente ad un percorso di formazione in cui convergono esperienze, riflessioni e testimonianze da parte di professionisti, aziende e innovatori del settore da cui trarre spunti per la ristorazione del futuro. Gli obiettivi principali dell’Associazione sono la promozione e la qualificazione dell’offerta enogastronomica territoriale.

Tra i progetti di Associazione Maestro Martino: l’Ambasciata del Gusto, i Weekend del Gusto, la Coppa del mondo del Panettone, l’istituzione del Polo Internazionale del Panettone e l’Accademia della Polenta.

Gli ultimi due progetti si ispirano ai valori di Tradizione e Innovazione e, prevedono dal 2021 workshop, seminari, mostre, convegni, laboratori dedicati di produzione, ricerca e innovazione con le migliori tecnologie e strumenti per la preparazione della polenta e del panettone.

I partner di Villa Terzaghi sono: Cook & Chef Institute e S. Pellegrino Young Chefs (partner istituzionali) e CassaInCloud, Acqua Panna/S.Pellegrino, Masterpro, Molino Dallagiovanna, Irinox, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, official sparkling wine 2021, Lifegate, Cooki, Carpigiani, PietroBerto, FSH Consulting, Arioli, Ginori1735, Pedrali, Mepra, Rosso Gargano, i vini delle cantine Allegrini, Tentickle Italia, Cirenaica, Fattoria del pesce, Riserva San Massimo, Arioli, PEB Machinery, IFI, Gico, Terre Francescane e Felicetti.

Aggiornamenti e informazioni su: www.maestromartino.it – www.villaterzaghi.it

Locandina: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/Locandina_riviera-1.pdf

Redazione Centrale TdG