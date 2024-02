Masseria Petruliva, la nuova creatura di chef Domenico Volgare

La bella storia di un cambiamento rivolto alla tradizione

Domenico Volgare, chef patron di Fuzion Food, ha recentemente raccontato la storia della sua evoluzione personale e professionale: da poliedrico e creativo Chef, ingegnoso sperimentatore nel suo ristorante Fuzion, alla semplicità del sentimento, dell’emozione, della riscoperta delle sue origini contadine, seguendo un po’ la linea tracciata dai suoi nonni e dai suoi genitori e diventando anche produttore di olio, pasta e pomodori pelati. Tutto grazie a un’eredità inaspettata.

Due anni fa, Domenico ha affrontato una grave perdita, la scomparsa della sua adorata nonna paterna Maria. Li univa un legame speciale, non solo per l’affetto, ma anche per una profonda connessione con le loro radici pugliesi. Domenico deve affrontare l’ennesimo viaggio in Puglia – ormai vive da dieci anni a Torino – per partecipare al funerale di sua nonna, non sapendo che questo sarebbe stato l’inizio di una nuova avventura.

Volgare, infatti, riceve in eredità una vecchia masseria, un pezzo di terra che si è rivelato essere un richiamo irresistibile. Questi terreni hanno risvegliato in lui una passione e un amore per la sua terra d’origine che non aveva mai sperimentato così intensamente e decide di intraprendere un viaggio interiore verso le sue radici cercando il modo di unire l’amore per la nonna al suo talento culinario.

La Masseria “Petruliva” – il nome è quasi un fitotoponimo – così chiamata per via di un ulivo cresciuto spontaneamente sopra un antico masso, è diventata il luogo dove Domenico coltiva gli ingredienti chiave per le sue pizze e per la produzione di pasta e olio.

I terreni hanno permesso allo Chef di piantare pomodori, ulivi, ceci neri e altre colture essenziali per la sua cucina: il punto di partenza di un percorso straordinario, fatto di passione e dedizione alla tradizione culinaria della sua regione.

Dopo due anni di duro lavoro e ricerca, Domenico è riuscito a produrre olio extra vergine d’oliva, pasta secca artigianale, e pomodori pelati di straordinaria qualità. Le orecchiette, i rigatoni, i fusilli e molti altri formati di pasta sono stati creati con amore e attenzione alla tradizione. La farinata, preparata con ceci neri coltivati nei suoi terreni, è diventata un piatto iconico del suo ristorante. Il grano prodotto per realizzare la pasta è di tipo Senatore Cappelli certificato, mentre per la farina di grano tenero utilizzato per pizza e lievitati viene invece coltivato il grano Giorgione.

Ma il progetto di Domenico è appena all’inizio, vuole mantenere il controllo su ogni aspetto della produzione, creando una catena di approvvigionamento completamente autonoma. Attualmente, i suoi prodotti sono ancora trasformati da alcune aziende esterne scelte perché hanno deciso di svolgere la loro attività secondo gli stessi valori che caratterizzano il lavoro dello Chef. I pelati sono lavorati dalla Masseria Dauna, la pasta è realizzata da un giovane artigiano di Rocchetta, paese di nascita di Domenico, e la farina è prodotta da un antico mulino di oltre sessant’anni che lavora sia a pietra sia con i rulli. Tuttavia, Domenico è determinato a portare, in futuro, ogni fase del processo sotto il suo controllo.

Oggi come non mai si può dire che la storia di Domenico Volgare è un esempio di dedizione, passione e legame profondo con le sue radici. Il suo progetto è un omaggio a sua nonna Maria e alla nonna Natella che ancora oggi gli prepara le orecchiette al sugo con il cacioricotta, alla Puglia e alla bellezza di coltivare i propri ingredienti con amore e rispetto per la tradizione. Con il suo spirito intraprendente e la sua capacità di abbracciare il cambiamento, Domenico continua a ispirare e ad affascinare tutti coloro che conoscono la sua storia.

I prodotti della Masseria Petruliva sono ora disponibili per il pubblico presso i suoi due ristoranti, Fuzion Food e Zio Dome, ma non solo: grazie a una selezionata rete di attività commerciali di Torino, tutti i torinesi potranno portare un po’ del gusto autentico della Puglia direttamente sulla loro tavola.

Fuzion Food, dove la cucina mediterranea e quella asiatica si incontrano nelle pizze dello Chef Domenico Volgare

Fuzion è l’incontro tra la cucina mediterranea e orientale. È l’interpretazione di due mondi che armoniosamente coesistono. Un’esperienza alternativa verso la scoperta di nuove ricette e piatti non convenzionali. Fuzion nasce nel maggio del 2014 dall’ispirazione dello chef Domenico Volgare di creare un melting food tra cucina asiatica e mediterranea. Un laboratorio gastronomico in chiave moderna che non abbandona la tradizione e propone un menù nato da anni di sperimentazione. Non una semplice pizzeria o un classico sushi bar, ma un moderno melting food.

I prodotti principali della FUZION EXPERIENCE sono la pizza e il sushi rivisitati in chiave fusion.

La Pizza. L‘impasto della pizza è ad alta idratazione, sottoposto a una lunghissima lievitazione di 100 ore a temperatura controllata ed è preparato con materie prime di alta qualità: lievito madre, sale marino integrale di Trapani IGP, acqua Lauretana, la più leggera d’Europa e farina di frumento Tipo 2.

Il Sushi. Da Fuzion il sushi diventa Mediterraneo, si presenta in roll avvolti non dalla solita alga Nori ma da un foglio di soia dal sapore delicato, per esaltare gli ingredienti della cucina mediterranea scelti per le ricette, come il riso a chicco corto Selenio coltivato in provincia di Alessandria. Per la bagna del riso è stato sostituito il classico sakè con il Moscato d’Asti DOCG.

DOMENICO VOLGARE

Origini pugliesi, muove i primi passi come pizzaiolo e cuoco già all’età di 15 anni nell’attività di famiglia in Puglia. Finita la scuola a diciannove anni inizia a girare l’Italia con lo scopo di crescere professionalmente, dopo dieci anni di esperienze in diverse realtà soprattutto nel nord Italia tra Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte decide di fermarsi a Torino nel 2014 per dar vita al suo primo laboratorio gastronomico Fuzion.

Appassionato di cucina Asiatica negli anni si dedica allo studio delle diverse tecniche di preparazione e alla conoscenza approfondita degli ingredienti della cucina orientale, soprattutto quella del sud Est Asiatico, pur restando molto legato alle tradizioni del sud soprattutto a quelle della sua terra d’origine, la Puglia.

Pizzaiolo esperto e visionario, alla continua ricerca dell’impasto perfetto si è specializzato negli anni negli impasti a lunga lievitazione e ad alta digeribilità. Nel 2017 ha aperto il suo secondo locale, il progetto satellite Zio Dome in centro a Torino un locale specializzato in prodotti da forno pizza in teglia, pizza al tegamino, pizza al mattone, taralli e pane.

Inserito a pieno merito nelle guide “Pizzerie d’Italia” e “Sushi” del Gambero Rosso, fa parte dell’Alleanza dei Cuochi di Slow Food, patto fra cuochi e piccoli produttori per promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio e per salvare la biodiversità.

Fuzion Food

Via Volta 4b – Torino

011-5795783

Zio Dome

Via Accademia Albertina 29 – Torino

3937588592

Paolo Alciati e Enza D’Amato