Mare Mio by Gin Mare 2025

1.504 kg di rifiuti sottratti al mare

Tre reti fantasma recuperate a 55 metri di profondità

Un messaggio chiaro: il Mediterraneo vale ogni immersione

Quinta edizione, stesso cuore pulsante: proteggere il mare che ci ispira ogni giorno. Dal 2021, Mare Mio non è solo un progetto – è una promessa che Gin Mare rinnova al Mediterraneo, fonte inesauribile della sua essenza.

Quest’anno il brand ha scelto di alzare l’asticella, perché quando ami qualcosa, non ti accontenti.

Dalla superficie agli abissi: dove altri vedono il blu, Gin Mare vede una missione

Da maggio a settembre, il team di marinai e sommozzatori ha esplorato le acque più iconiche del Mediterraneo – come Camogli, Portofino, Capri – non come semplici visitatori, ma come custodi. Oltre 60 uscite in mare, 8 immersioni mirate, un unico obiettivo: restituire vita a ecosistemi soffocati da plastica, reti abbandonate e rifiuti invisibili.

È nel blu profondo dei fondali di Capri, nei pressi del Salto di Tiberio, che i sommozzatori hanno scritto una delle pagine più intense di questa edizione. Nove subacquei si sono spinti tra i 40 e i 55 metri di profondità per rimuovere tre reti fantasma – 250 metri di trappole mortali per la fauna marina – e la scocca arrugginita di un motorino. Un ritrovamento che racconta quanto ciò che smaltiamo in modo scorretto possa continuare a pesare sul mare per anni.

I numeri non mentono mai

1.504 kg di rifiuti recuperati, di cui il 50% plastica. Cinque tonnellate totali dal 2021. Ogni chilogrammo conta quando sai che, senza interventi concreti, entro il 2050 ci sarà più plastica che pesci nei nostri mari. Quattrocento milioni di tonnellate di plastica prodotte ogni anno nel mondo. Quattordici milioni che finiscono in mare. Non sono solo statistiche: sono un urlo che non possiamo più ignorare.

Non siamo soli in questa battaglia

Come in ogni edizione, anche quest’anno Mare Mio ha potuto contare sul prezioso supporto di Marevivo, la Fondazione ambientalista che da oltre quarant’anni difende il mare e le sue risorse. Ogni rifiuto recuperato viene analizzato, catalogato e smaltito responsabilmente. Ogni intervento è tracciabile. Ogni azione diventa consapevolezza collettiva. Una partnership che unisce la passione di Gin Mare all’esperienza di chi ogni giorno protegge il Mare Nostrum.

Mare Mio è anche Tuo

Non è solo uno slogan. È un invito semplice ma potente, una responsabilità condivisa, una rotta da navigare insieme. Il Mediterraneo ci ha dato tutto: ispirazione, identità, bellezza senza tempo. Ora tocca a noi restituire. Perché il mare è di tutti, e tutti siamo chiamati a proteggerlo.

Gin Mare continuerà a rispondere quando il Mediterraneo chiama. E tu?

Redazione Centrale TdG