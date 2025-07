Mammà isola di Capri a Torino: il Mediterraneo che conquista la città sabauda con “Il mare dentro”, il nuovo menù estivo dello Chef Raffaele Amitrano

Immaginate di passare dalle acque blu e scintillanti di Capri, dove il tempo sembra fermarsi, alla vivace e innovativa Torino, dove tutto è in continuo movimento. È come saltare da un sogno estivo a una metropoli piena di vita e idee fresche. Capri ti avvolge con il suo fascino senza tempo, le sue grotte azzurre e i profumi mediterranei che ti fanno sentire come se fossi in un mondo a parte. Poi, boom, eccoti a Torino, dove l’aria è intrisa di creatività e avanguardia.

Cammini per le strade torinesi e senti quell’energia frizzante che ti fa venir voglia di scoprire ogni angolo nascosto. E non si tratta solo di paesaggi: c’è una fusione tra due culture così diverse ma entrambe incredibilmente ricche. Mentre Capri ti coccola con la sua bellezza naturale, Torino ti sfida con la sua architettura moderna e i suoi eventi culturali. È come un viaggio tra due universi paralleli che si incontrano in un’esperienza unica.

Questo mix di tradizione e innovazione è qualcosa che non si dimentica facilmente…è un po’ come avere il meglio dei due mondi. Che sia un tuffo nel mare cristallino o una passeggiata tra i musei contemporanei, questa avventura tra Capri e Torino promette emozioni autentiche e ricordi indimenticabili.

E in questo viaggio tra due mondi completamente diversi – dalla magia azzurra di Capri alla frizzante innovazione di Torino – lo chef Raffaele Amitrano ci porta in un’avventura culinaria che mescola tradizione e modernità. Con il suo menù estivo “Il mare dentro”, Amitrano ci fa scoprire sapori autentici e influenze gourmet. I suoi piatti iconici raccontano una storia sensoriale dal mare fino alle Langhe.

Non mancano i vini e i cocktail che abbracciano Campania, Piemonte e oltre. E tutto questo si svolge nell’atmosfera unica delle OGR Torino, dove design industriale e accoglienza calorosa si fondono e danno vita al ristorante Mammà Isola di Capri, un’eccellenza culinaria che unisce la magia dell’isola di Capri con l’eleganza e la tradizione della città sabauda. Nato nel 2013 come ristorante stellato a Capri, Mammà ha saputo conquistare il pubblico internazionale grazie alla sua proposta autentica e raffinata, ispirata alla tradizione mediterranea. Un’esperienza gastronomica che unisce radici, passione e futuro.

Amitrano ha questa capacità di prendere ricette tradizionali e dar loro una svolta moderna. Non è solo questione di ingredienti, è il modo in cui li combina, la passione che ci mette, l’arte vera e propria. Ogni piatto racconta una storia, un viaggio tra ieri e oggi, tra l’amore per la cucina di una volta e la voglia di sperimentare cose nuove. “Per me, oltre a essere un ristorante, Mammà è un luogo dell’anima dove, attraverso la tradizione, con gli ingredienti e la materia prima raccontiamo storie e far rivivere dei ricordi” – racconta lo chef – “È un’anima sicuramente mediterranea, così come questo menù è un viaggio attraverso il gusto”. È come se Amitrano avesse un piede nel passato e l’altro nel futuro, sempre pronto a sorprendere chi si siede alla sua tavola. E non importa se sei un esperto gourmet o semplicemente qualcuno che ama mangiare bene: le sue creazioni sono per tutti. In fondo, quando qualcosa è fatto con amore e creatività, lo senti subito.

La carta si apre con un aperitivo di benvenuto, la pizzetta caprese, friabile e leggera, che porta a Torino tutta la semplicità e il profumo dell’isola azzurra con quel pizzico di piccantezza che rende tutto più frizzante.

Tra le creazioni più innovative troviamo “Capri Torino andata e ri-Tonno”, una rivisitazione del carpaccio di tonno alla napoletana, accompagnato da una crema alla genovese, cotta a lungo con carne e mela annurca campana, un connubio di sapori che evoca il mare e le terre del sud. Non manca una rivisitazione dell’insalata di mare, con alghe marine, limone salato e emulsione di ricci di mare, serviti in una rondella di calamaro e abbinato da Valeria Bassetti, Brand Manager di Gran Torino, al cocktail Torino-Capri – Esperienza liquida: Vermouth Gran Torino, soda al limone e una sfoglia di mela piemontese imbevuta di acqua salina per un percorso dal duplice significato, che può essere in previsione di un viaggio, come anteprima di ciò che incontreremo, ma anche un piacevole ritorno a casa col ricordo delle serate capresi in riva al mare a godere della risacca e dell’aria che sa di iodio.

Si dice che mangiare sia viaggiare senza muoversi: c’è sicuramente qualcosa di speciale quando un piatto riesce a catturare l’essenza delle onde e trasformarla in un’esperienza gastronomica.

Tra i primi piatti spicca “Vesuvio di Gragnano”, una pasta firmata 28 Pastai di Gragnano, con scarola, alici marinate, fonduta di Moscione e tarallo campano con mandorla e pepe nero, un piatto che unisce la tradizione campana con un tocco di creatività.

Lo chef Amitrano propone anche piatti signature come il “Baccalà alle erbe fini”, una brandade di baccalà racchiusa in un peperoncino verde, arricchita da un tocco di aceto di Barolo, salsa ai peperoni, carpaccio di baccalà con crudités di peperoni per un equilibrio tra mare e terra, tra sapidità e dolcezza.

Dopo un ottimo pre-dessert, la chiusura del pasto è affidata a un dessert che unisce tradizione e creatività: “Melanzana, cioccolato e caffè con nocciola e caramello”, un omaggio alla celebre melanzana al cioccolato di Amalfi, reinterpretata con ingredienti piemontesi e abbinata a “Espressa”, infuso al Caffè Special Terra di Lavazza, baccello di vaniglia e fiore di cappero siciliano e servito con riduzione di Vermouth Gran Torino.

L’esperienza gastronomica di Mammà a Torino si arricchisce anche di una selezione di vini che spazia dalle terre campane alle Langhe, senza trascurare le eccellenze italiane e francesi. La carta dei vini è pensata per accompagnare ogni piatto con etichette di alta qualità, creando un dialogo tra i sapori e le tradizioni di diverse regioni, in un perfetto equilibrio tra mare e terra, nord e sud. La cura dei dettagli si riflette anche nell’atmosfera del ristorante, che combina un design moderno e accogliente con elementi che richiamano il passato industriale delle OGR. La sala si apre su una suggestiva corte interna, illuminata da grandi volte industriali, creando un ambiente intimo e raffinato, ideale per cene di coppia, incontri tra amici o occasioni speciali. La professionalità e la discrezione del personale, guidato dal Restaurant Manager Fabio Buratti, garantiscono un servizio attento e curato, capace di far sentire ogni ospite come a casa propria, immerso in un viaggio sensoriale tra sapori autentici e atmosfere suggestive.

L’esperienza di Mammà non si limita solo alla proposta gastronomica, ma si configura come un vero e proprio ponte tra culture e territori, unendo la tradizione mediterranea con l’eleganza piemontese, in un dialogo di stili e sapori che arricchiscono il panorama culinario della città.

Il menù estivo “Il mare dentro” sarà disponibile fino alla fine dell’estate, sia a pranzo che a cena, offrendo ai clienti un’occasione unica di scoprire e riscoprire i sapori del Mediterraneo in un contesto innovativo e cosmopolita. La proposta di Mammà a Torino rappresenta quindi molto più di un semplice ristorante: è un viaggio tra tradizione e modernità, un’esperienza sensoriale che invita a lasciarsi trasportare dai profumi, dai colori e dai sapori di un mare lontano, senza dover lasciare la città. Un vero e proprio omaggio alla cultura culinaria mediterranea, reinterpretata con passione e creatività dallo chef Raffaele Amitrano, che con il suo talento riesce a portare il cuore di Capri nel cuore di Torino, creando un ponte tra due mondi diversi ma complementari.

Paolo Alciati & Enza D’Amato