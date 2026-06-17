Malvasia e Catalana d’Astice: l’incontro gastronomico firmato La Ponca e chef Paolo Dalla Torre de Il Pedrocchino

– Redazione Centrale TdG –

La Ponca presenta l’abbinamento tra la sua Malvasia e l’alta cucina dello chef de Il Pedrocchino. Protagonista è la Catalana di Astice, in un dialogo che diventa sintesi tra mare e terra espressione autentica del Friuli-Venezia Giulia.

Con l’arrivo della bella stagione, La Ponca accende i riflettori sulla sua Malvasia attraverso un incontro gastronomico che celebra il mare, il territorio friulano e la convivialità italiana. Protagonista dell’abbinamento è la Catalana di Astice dello chef Paolo Dalla Torre de Il Pedrocchino di Sacile, storico ristorante di pesce del Friuli.

Un pairing che gioca sul contrasto tra la tensione aromatica della Malvasia e la delicatezza del crostaceo unita alla croccantezza delle verdure. Un equilibrio raffinato in cui i sapori si incontrano senza sovrapporsi, mantenendo intatta la propria identità.

La Malvasia di La Ponca nasce da un lavoro attento in vigna, condotto nel pieno rispetto della terra attraverso pratiche di agricoltura biologica, che ne preservano l’equilibrio e l’identità. In cantina, una lavorazione accurata ne esalta carattere e complessità, mantenendo viva la sua freschezza varietale. Nel calice si presenta con un giallo paglierino luminoso dai riflessi dorati. Al naso emergono note iodate e balsamiche, con richiami di frutta esotica, mentre al palato si distingue per la sua consistenza ricca e cremosa, sostenuta da una vivace acidità che ne valorizza la bevuta e la versatilità a tavola.

L’INCONTRO CON LA CUCINA DI PAOLO DALLA TORRE

La Malvasia trova nella cucina di mare il suo abbinamento ideale. L’incontro con la Catalana di Astice dello chef Paolo Dalla Torre gioca su equilibrio, freschezza e profondità: la dolcezza dell’astice e la texture croccante delle verdure fresche si sposano sapientemente con le note della Malvasia, creando un dialogo e una continuità di gusto. Un abbinamento che rappresenta la massima espressione tra mare e terra, mettendo in risalto prodotti locali e valorizzando la tradizione gastronomica del territorio friulano.

Paolo Dalla Torre dopo importanti esperienze internazionali e nazionali, tra cui uno stage alla scuola di Alain Ducasse a Parigi, l’Hotel Danieli a Venezia e il Ristorante Perbellini, è tornato alle sue radici friulane per guidare la cucina del ristorante di famiglia. Con uno stile personale che unisce tecnica, sensibilità e rispetto assoluto della materia prima, ha contribuito a rendere Il Pedrocchino un punto di riferimento per la cucina di mare contemporanea.

L’incontro tra la Malvasia di La Ponca e la cucina dello chef Paolo Dalla Torre racconta un modo tutto italiano di vivere la tavola: fatto di territorio, convivialità e rispetto della materia prima. Un patrimonio culturale riconosciuto nel mondo, che in Friuli-Venezia Giulia trova una delle sue espressioni più autentiche, grazie a una tradizione gastronomica profondamente legata ai saperi locali, al mare e alla terra di confine.