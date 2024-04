MacaJa, il nuovo gin artigianale che racconta la meravigliosa terra da cui proviene

Un prodotto che racchiude un’emozionante esplorazione del patrimonio botanico della Via del Sale, tra Liguria e Piemonte, una via che porta al mare e dal mare arriva. Una novità da un’antica ricetta. Trentasei botaniche selezionate da uno specifico territorio e non trattate, gli aromi estratti attraverso la macerazione da fiori, spezie, frutta e dal sottilissimo strato esterno della buccia degli agrumi, sono gli elementi essenziali che rendono Macaja un gin artigianale unico.

Dal nome “Macaja”, una condizione meteo molto particolare che si verifica quando spira vento di scirocco, circoscritta al Golfo di Genova, questo gin racconta un luogo. Un prodotto radicato nel proprio territorio di origine nasce infatti da una meticolosa ricerca sulla botanica dell’incantevole scenario della Via del Sale. Questo percorso che storicamente collega il Piemonte con la Liguria, passando per le montagne, è caratterizzato da una straordinaria biodiversità e da un immenso patrimonio naturalistico.

Prodotto da una famiglia di distillatori dal 1898, questo gin artigianale trae ispirazione da una scoperta nell’archivio di una ricetta che conteneva appunti e dettagli su diversi infusi con ingredienti vegetali e agrumi. Le bacche di ginepro provengono dal Colle della Maddalena, a 2.000 metri di altezza, nella provincia di Cuneo. Il ginepro in queste condizioni trova il clima ideale per crescere spontaneamente, senza interventi invasivi dell’uomo. Questo fondamentale ingrediente viene sapientemente affiancato alle altre botaniche mediterranee, come il corbezzolo, la lavanda e il timo. Gli altri protagonisti di questa ricetta sono gli agrumi della Liguria come il chinotto di Savona, le arance del Pernambuco e i limoni di Gavenola.

La distillazione di questo prodotto ha richiesto 14 mesi di sperimentazioni e ricerca in laboratorio, per trovare la combinazione perfetta tra le 36 botaniche. La scelta di distillare con un piccolo alambicco discontinuo in rame, presente da decenni l’azienda, consente di estrarre al massimo solo la parte migliore del distillato. Gli aromi freschi vengono posti in un apposito cestello situato nella parte alta, che grazie all’evaporazione e a una bassa temperatura costante conferisce al gin eleganza e ricercatezza.

Fedeli alla tradizione dell’azienda, dopo la distillazione, una parte del gin viene ridotto di grado e fatto invecchiare in piccole botti da 110 litri per 180 giorni. Grazie alla scelta di far invecchiare il gin, si ottiene una maggiore complessità di carattere e una enfatizzazione dei profumi e degli oli essenziali che solo il legno può conferire.

Rinaldi 1957, storica azienda di distribuzione wine and spirits bolognese, annuncia l’uscita sul mercato della linea di gin artigianali Macaja in tre diverse ricette: Macaja Gin, Macaja Navy Strenght Gin e Macaja Cask Gin

MACAJA GIN

GRADAZIONE: 46,8% vol

Ricco e agrumato. Il profumo del bouquet libera gradualmente gli aromi delle 36 botaniche. Chinotto, corbezzolo, salvia e lavanda si uniscono delicate alle note fresche del ginepro, cardamomo e salvia.

MACAJA NAVY STRENGTH GIN

GRADAZIONE: 57% vol

Morbidezza e aroma deciso sorprendono al primo sorso! Profumi e sapori dolci si fondono con note fresche di ginepro, cardamomo e agrumi. Ideale liscio come digestivo a fine pasto, o se miscelato con altri ingredienti diventa il migliore alleato in clckteleria.

MACAJA CASK GIN

AFFINAMENTO: 180 giorni in barrique di legno francese da 110 litri

GRADAZIONE: 46,8 % vol

L’affinamento di 180 giorni in piccole barriques esalta la complessità.Al naso risaltano note speziate e balsamiche. Il gusto si evolve deciso e armonioso con un sapore leggermente dolce sul finale.

Oltre ai prodotti presentati, è possibile organizzare su prenotazione un tour per assistere alla degustazione live di Macaja Gin, in cui il visitatore sarà guidato passo dopo passo dal processo di creazione fino alla degustazione.

Il tour Macaja Gin Experience costa 50€ ed è prenotabile via mail all’indirizzo: info@macajagin.com (prossimamente anche tramite sito).

Oltre al percorso di introduzione al mondo delle botaniche e della distillazione, prevede al termine una degustazione dei tre gin Macaja bianco, Macaja Cask e Macaja Navy strenght.

La distribuzione in Italia è affidata alla casa bolognese Rinaldi 1957 SpA, capitanata da Giuseppe Tamburi. Rinaldi è riconosciuto come uno dei più dinamici importatori e distributori di alcolici e vini in Italia che si contraddistingue per l’empatia e l’attenzione nei confronti dei clienti e dei brand owner. La sensibilità e la gentilezza dello staff Rinaldi contribuisce alla crescita continua del portfolio.

Info: www.rinaldi1957.it/

Redazione Centrale TdG