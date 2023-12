Luxury Lodge Grangesises: il Grand Hotel Sitea apre a Sestriere

Grand Hotel Sitea, una vera e propria icona dell’ospitalità sabauda sin dal 1925, è lieto di presentare i suoi nuovi Luxury Lodge, due raffinate residenze di lusso direttamente gestite dalla struttura torinese.

I Luxury Lodge incarnano la serenità e l’atmosfera intima degli chalet alpini, arricchite dai servizi distintivi di una struttura alberghiera di cinque stelle fra cui spiccano il check-in personalizzato, il concierge operativo 24 ore su 24 e la possibilità di organizzare eventi esclusivi, tra cui cene private, team building con cooking classes e wine challenges, il tutto garantito dalla qualità del Ristorante Carignano, insignito di una stella Michelin. Un set di cortesia esclusivo, dispositivo mobile, hotspot gratuito e parcheggio coperto completano l’offerta.

Federico Buratti lera, AD Seat SpA: “Dopo l’apertura del Royal Palace nel 2019, con mio fratello Niccolò abbiamo subito pensato a come diversificare ancora l’ospitalità, realizzando qualcosa di attrattivo non solo per chi viene da fuori, ma anche per i nostri concittadini e per i piemontesi. Ci siamo chiesti cosa ci sarebbe piaciuto, e l’idea di poter avere la garanzia di un Grand Hotel 5 stelle anche in montagna, ma in un ambiente che restituisse l’idea intima di uno chalet è stata immediata: quando abbiamo individuato le due strutture, poi completamente ristrutturate, da subito ci sono sembrate perfette sia come location, di grande appeal per chi organizza vacanze sportive in inverno e in estate, come per chi cerca una fuga non lontana da Torino, in un posto incantevole come l’area di Grangesises che è una pittoresca frazione di Sestriere. Da punto di vista dell’architettura, abbiamo fortemente voluto che i lodges fossero improntati alla versatilità per essere adatti a famiglie come a ospiti business. Quest’ultimo è un segmento sul quale puntiamo molto pensando ai lodges sia come proposta per incentive travel, che per base di soggiorni bleisure dove coniugare il piacere di un luogo immerso nella natura e tutti i servizi necessari per lavorare. Un manager o un creativo possono trovare nei lodges una alternativa perfetta per riunioni con il team, o per trovare la concentrazione”.

Situati a soli 1,2 chilometri dagli impianti di risalita, facilmente raggiungibili durante la stagione invernale grazie a una navetta gratuita che parte ogni 30 minuti, i Luxury Lodge offrono anche l’accesso a una vivace comunità locale con ristoranti tradizionali, la miglior pizzeria della zona, un tabaccaio, un cocktail bar e un minimarket.

LUXURY LODGES BY GHS – Frazione Grangesises 6 | 10054 | Sestriere IT

GRAND HOTEL SITEA – Via Carlo Alberto 35 | Torino | Tel. +390115170171

Redazione Centrale TdG