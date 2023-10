Luogo Divino Social Wine Club

Torino è crocevia di incontri fortunati, di grandi amicizie.

Come quella che lega Diego Dequigiovanni, Anderson Hernanes e Remo Girardi. Tre brasiliani che, proprio a Torino, si sono conosciuti nel 2015.

Diego e Remo all’epoca rispettivamente Chef sommelier e chef in brigata con Matteo Baronetto al Del Cambio. Hernanes calciatore della Juventus.

Per Hernanes Torino e il Piemonte sono stati un vero colpo di fulmine. Tanto che decide di acquistare una piccola azienda agricola nel Monferrato, un grande progetto per il futuro: resort con camere, vigna e un ristorante. Ma per farlo deve affidarsi a qualcuno che conosce bene e di cui si fida. Chi meglio di Diego Dequigiovanni?

Mentre il resort prende forma il desiderio di costruire qualcosa insieme è talmente forte che i due iniziano a immaginare un luogo nel centro di Torino dove proporre vini selezionati abbinati a piccole tapas, piatti buoni, golosi, qualcosa che in città ancora non c’era.

Il progetto

A Gennaio 2017 nasce Luogo Divino. Doveva essere un temporary bistrot, qualcosa per intrattenere la clientela torinese nell’attesa dell’apertura di Cà del Profeta a Montaldo Scarampi (AT). In cucina, ça va sans dire, l’amico Remo Girardi.

La proposta gastronomica

Sono passati ormai 6 anni. Luogo Divino è diventato un punto di riferimento per gli amanti del bere bene e della cucina contemporanea e gustosa di Remo Girardi, che interpreta sapientemente ricette del territorio, con ingredienti e spezie del mondo, con una solida base vegetale.

Cucina internazionale, piatti che potrebbero essere serviti a Parigi, come a Londra o Rio. Una cucina solare, golosa e divertente, che attinge al passato. Ma anche una cucina moderna, perfetta per la proposta enologica del locale, che è il cuore pulsante di Luogo Divino.

I Vini

Circa 900 etichette in carta che raccontano l’amore di Diego Dequigiovanni per il vino, per il mondo del vino nella sua totalità.

Luogo Divino è un ‘posto’ speciale dover potersi divertire assaggiando ogni volta vini e cibi differenti con un occhio attento anche al conto.

È il luogo per l’aperitivo tra amici che si trasforma in cena, passando da un calice di vino all’altro, da un piatto all’altro. La cucina di Luogo Divino è prima di tutto condivisione: tanti piatti da ordinare, tutti sul tavolo, tra un boccone e l’altro, misti a sorrisi e chiacchiere in ottima compagnia.

da Ottobre 2023 inaugura “Luogo Divino Social Wine Club”, l’alter ego di Luogo Divino

Un locale tutto nuovo, aprirà in Via Maria Vittoria al civico 30, di fronte alla sede storica del Wine Bistrot. Una proposta di cucina più semplice, incentrata sulla grande qualità della materia prima selezionata tra le eccellenze della gastronomia Piemontese ma non solo: tapas, conserve, salumi e formaggi, ostriche, per citare alcune proposte del Social Wine Club. In mescita tanti nuovi produttori di vino tra Italia, Francia e resto dell’Europa/Mondo.

People of Luogo Divino

In sala, come in cucina, una squadra affiatata, che parla diverse lingue: dall’italiano, all’argentino, al brasiliano, all’inglese al francese.

Guillermo Sossa, argentino di Cordoba, responsabile della cantina e della sala di Luogo Divino.

Remo Girardi

In cucina Remo Girardi, di Santos (Brasile)

Importanti esperienze tra il Brasile e l’Europa: Martin Berasategui, Carlo Cracco con Matteo Baronetto; Ambasciata brasiliana di Roma poi di nuovo con Baronetto al Del Cambio.

È l’executive chef di Luogo Divino dal 2017.

