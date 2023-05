LongEvo, a Torino l’olio alla spina per la sostenibilità

Luogo Divino e Oinos scelgono LongEvo, il primo sistema eco-sostenibile di erogazione e conservazione sotto azoto dell’olio extravergine di oliva

LongEvo, il primo sistema per la ristorazione di erogazione combinato con la conservazione costante sotto azoto dell’olio, è stato scelto da Luogo Divino e Oinos.

I due ristoranti torinesi hanno adottato l’idea semplice e rivoluzionaria di Marco Bonsignore, titolare dell’Impresa Agricola Bonsignore, una soluzione innovativa, altamente efficiente e a impatto zero per mantenere inalterate le qualità organolettiche dell’olio. Grazie all’utilizzo dell’azoto l’olio EVO rimane infatti perfettamente fragrante fino all’ultima goccia, dalla molitura all’utilizzo in cucina, al servizio in tavola.

Oltre alla qualità, la sostenibilità è l’altro attributo chiave di LongEvo. Il sistema impiega il VAR, il vuoto a rendere dei fusti in metallo, contenitori che tra l’altro garantiscono anche protezione dell’olio da luce, calore e ossigeno.

LongEvo non comporta quindi smaltimento, non necessita di alimentazione elettrica ed emette nell’ambiente soltanto azoto, un gas inerte già presente nell’aria (costituisce il 78% dell’atmosfera terrestre). Con la scelta del sistema VAR, l’obiettivo è risparmiare l’equivalente di 20.000.000 di lattine di olio in Italia ogni anno. Inoltre, tramite il controllo dell’erogazione e la conservazione garantita dall’azoto, in cucina si usa solo la quantità d’olio necessaria e si evita ogni tipo di spreco consentendo ai ristoratori di tenere monitorato il food cost.

“Ho lavorato molto su questa idea, perfezionandola passo dopo passo per poter entrare con equilibrio ed efficienza nella disciplina rigorosa che governa le cucine dei ristoranti”, ha dichiarato Marco Bonsignore. “La qualità dell’olio che produco mi ha convinto a studiare un modo per mantenerla inalterata nel tempo e fornire ai ristoratori uno strumento semplice per valorizzare al massimo e fino in fondo l’aroma. Dentro all’idea di cura e attenzione continue per la materia prima e la sua conservazione c’era già tutto l’approccio sostenibile che è stato poi naturale sviluppare con il sistema VAR di LongEvo e tutti gli altri elementi che ruotano intorno; per esempio le latte che vengono fornite in contenitori riutilizzabili e prodotti con materiali riciclabili. Ringrazio Luogo Divino e Oinos, Remo Girardi e Daniele Eusebio, per aver scelto di lavorare insieme a LongEvo”.

“Nel gennaio 2017, da un incontro tra amici è nato il format di Luogo Divino”, ha ricordato il titolare Diego Dequigiovanni. “In prima battuta doveva essere un temporary wine bistrot e invece la proposta di Luogo Divino è talmente piaciuta, che alla fine abbiamo deciso di farla diventare un vero e proprio punto di ritrovo per i torinesi, ma non solo. Cucina internazionale e carta dei vini moderna e sempre aggiornata con le ultime novità sono i nostri punti di forza. In cucina il nostro executive chef Remo Girardi, che interpreta in modo divertente, originale e mai banale la proposta gastronomica, ha trovato in LongEvo una soluzione intelligente e funzionale”.

“Il sushi in chiave mediterranea è la nostra specialità, la proposta gastronomica per la quale siamo diventati famosi”, ha aggiunto Francesca Casati, titolare di Oinos. “L’olio extra vergine di oliva è un ingrediente fondamentale in questo incontro tra Giappone e Sicilia, e LongEvo ci offre un contributo importante per ottenere esattamente il risultato eccellente che vogliamo portare in tavola”.

Buono, ecologico, conveniente

L’impianto di LongEvo è composto da un mobiletto nel quale sono alloggiati il fusto d’olio e la bombola d’azoto. Viene distribuito alla ristorazione in comodato d’uso gratuito, ha un ingombro minimo (35x45x120) ed è proposto in abbinamento con fusti da 25 litri di olio Kothon. Le tipologie di olio proposte sono il Blend (Convenzionale) oppure il monocultivar Biologico.

Su LongEvo e Kothon

LongEvo nasce da un percorso di ricerca e sviluppo ideato da Marco Bonsignore, titolare dell’Impresa Agricola Bonsignore con sede in Sicilia a Selinunte.

Olio EVO Kothon. L’azienda ha iniziato dieci anni fa a produrre e commercializzare l’olio extra vergine di oliva Kothon, estratto a freddo da olive di cultivar Nocellara del Belice, certificato biologico, e si avvale del marchio DOP Valle del Belice. Anche la linea di olio Kothon Blend proposta con LongEvo è di produzione artigianale e proviene da olive autoctone coltivate nella Valle del Belice.

Info: www.long-evo.com www.kothon.it

