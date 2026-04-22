L’Assemblea Nazionale dei Locali Storici d’Italia tenutasi a Palermo conferma l’uscita a giugno della nuova Guida 2026/2027 e lo svolgimento della sesta Giornata Nazionale per sabato 3 ottobre 2026

Si è svolta per la prima volta a Palermo l’Assemblea Nazionale dei Locali Storici d’Italia. Come ogni anno una meta diversa accoglie il direttivo e i soci che insieme promuovono le azioni che riguardano circa 200 locali su tutto il territorio italiano e il loro pubblico.

Il Presidente, Enrico Magenes, ha confermato le iniziative più importanti decise a Palermo, la presentazione a giugno a Roma della nuova Guida ai Locali Storici edizione 2026/2027 e la conferma dello svolgimento della 6.a Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia per sabato 3 ottobre 2026 – il primo sabato di ottobre come per tutte le precedenti edizioni.

A Palermo è stato anche assegnato il prestigioso Premio per la Cultura Beppe Nardini 2026 all’Hotel Londra Palace di Venezia, Hotel storico nato nel 1853 a pochi passi da piazza San Marco, elegante salotto veneziano dove si respira la bellezza più vera della Serenissima, premiato per la qualità dei suoi progetti e programmi culturali che da molti anni caratterizzano un’offerta che unisce l’eccellenza e il lusso di un’ospitalità esclusiva unita alla cultura e alle arti.

Insieme al Presidente Enrico Magenes, il consiglio direttivo con Daniela Vedaldi, Socio fondatore di Venezia, Vanna Chessa del Caffè Mulassano di Torino, Gaetano Finocchiaro della Fabbrica Finocchiaro di Giarre (CT), Alberto Landi del Caffè Al Bicerin di Torino, Nicola Piegaja del Royal Victoria Hotel di Pisa; Carla Rey del Gran Caffè Lavena di Venezia, Antonio Sergio del Gran Caffè Gambrinus di Napoli e Federica Suban dell’Antica Trattoria Suban di Trieste, e molti altri soci hanno onorato tutti i Locali Storici di Palermo: il prestigioso Grand Hotel Villa Igiea, storica dimora dell’ospitalità palermitana affacciata sul Golfo di Palermo, simbolo dell’eleganza liberty e dell’alta hôtellerie italiana; il celebre Grand Hotel et des Palmes, luogo simbolo della Belle Époque palermitana, che ha ospitato nel tempo illustri personalità del mondo della cultura, dell’arte e della musica; lo storico Ristorante Casa del Brodo dal Dottore, autentico tempio della tradizione gastronomica palermitana dei fratelli Ada e Gaetano Romeres con i suoi piatti che sono l’espressione di una cultura culinaria ricca di influenze arabe, normanne e spagnole; il rinomato Ristorante La Botte, dove il titolare Maurizio Cascino propone una selezione di piatti a base di pesce e carne, valorizzando materie prime del territorio e ricette della tradizione siciliana; la storica Antica Focacceria San Francesco, simbolo della tradizione gastronomica palermitana sin dal 1834, dove si possono gustare le specialità dello street food locale in un contesto ricco di storia e memoria.

L’Assemblea, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Palermo, si è conclusa con la conferma di tutti gli importanti Soci Sostenitori dell’Associazione Nazionale dei Locali Storici d’Italia, partner quali: illycaffè, acqua san Benedetto, Birra Forst, Aperitivo Select Venezia 1920.

Redazione Centrale TdG