Lo chef Raffaele Lenzi è il nuovo ambassador di Ristoranti contro la fame

Il 16 ottobre, alle 19:30, l’executive chef del ristorante 1* Michelin Il Sereno Al Lago di Torno (CO) Raffaele Lenzi sarà protagonista di una Cena Super Solidale, organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, promossa dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione Contro la Fame. La cena si inserisce nella nona edizione della più grande campagna solidale della ristorazione in Italia – Ristoranti Contro la Fame – e ha l’obiettivo di mettere sotto i riflettori ingredienti comuni, in piatti che hanno l’obiettivo di non produrre alcuno spreco.

Lo chef Lenzi ha preso posizione, si è fatto volto e mani operose a servizio di valori che dovrebbero dettare l’agire quotidiano di ogni individuo: “Essere chef non è solo una passione, ma un lavoro che comporta doveri e responsabilità.In un mondo di incoerenze e disuguaglianze, spetta a chi è più privilegiato, come me, mettere in atto delle azioni concrete ispirate al rispetto e alla solidarietà” ha dichiarato lo chef Raffaele Lenzi. “Per questo, ho deciso di aderire, grazie al supporto dell’hotel Il Sereno, alla campagna di Ristoranti Contro la Fame. Per unirmi a un gruppo di persone che, informato e consapevole, sente la necessità di condividere riflessioni, trovare soluzioni e mettere in piedi veri e propri progetti destinati a determinare un cambiamento. Una trasformazione che garantisca più equità”.

Il Ceviche di Raffaele Lenzi

Il Corporate Chef del gruppo Sereno Hotels Raffaele Lenzi ha messo a punto un antipasto che condensa la cucina tradizionale peruviana e quella mediterranea. Il piatto, che si può gustare sia alla carta sia nel menu Omakase, è Ricciola in ceviche, finocchio, codium. Dal pesce azzurro, marinato in sale, zucchero e pepe di Sichuan, lo chef ottiene una tartare, che va a condire con spuma di ceviche – una ricetta tradizionale peruviana – brunoise di finocchio, finocchietto marino e codium in polvere. Il codium è un’alga, anche nota come palla verde per la via della forma sferica che ha da giovane prima di appiattirsi, che si caratterizza per un gusto grasso, vegetale e floreale. Perfetto in abbinamento al pesce.

