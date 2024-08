Lido Palace, in agosto è trionfo dei sensi

“Lasceremo parlare le stelle in uno scenario che è pura magia e renderemo onore al nostro territorio celebrando sapori e autenticità”, così Vanessa Negri –consulente in opera a Lido Palace– commenta il ricco calendario di attività con cui l’Hotel si prepara ad accogliere e deliziare la propria clientela in questo Agosto rovente, in tutti i sensi.

Ha già tagliato il nastro di partenza WOW – WINE, OUR WONDER, una rassegna enogastronomica che intende esplorare la cucina di tradizione con nuovi stimoli e piccole contaminazioni per lasciare un’impronta identitaria, quella di Zefiro, nuovo ristorante gourmet di Lido Palace inaugurato a fine Maggio. Al centro della scena una selezione di piccoli e grandi vignaioli del trentino per un paring che proporrà vini diversi per ogni “tapas”, con il privilegio di conoscere le produzioni per bocca dello stesso Vigneron. Così giovedì 8 sarà Comai la cantina ospite, piccola realtà familiare con una tradizione viticola maturata da quattro generazioni, impegnata attivamente nella cura di splendidi vigneti, autoctoni e internazionali, a dimora fra Riva del Garda, Arco e Tenno. Il 22 Agosto sarà la volta delle Tenute Lunelli, espressione di tre cantine che hanno voluto affiancare al successo ottenuto con il Trentodoc un progetto diffuso di viticoltura di qualità e di bellezza rappresentato da Tenuta Margon in trentino, Tenuta Podernovo in Toscana e Tenuta Castelbuono in Umbria. La data del 29 Agosto è già SOLD OUT ma la rassegna proseguirà poi con tre date, il 5, il 12 e il 19 Settembre che vedranno protagoniste le cantine Roeno, Giulio Larcher e Maso Martis, tre grandi interpreti dell’enologia trentina.Ogni serata sarà accompagnata da musica d’autore con Dj set sempre diversi che personalizzeranno il repertorio aggiungendo una nota di meraviglia all’esperienza enogastronomica. Per il costo di partecipazione alla serata comprensivo di 5 proposte gastronomiche e 5 vini: Tel. 0464 021899 o info@lido-palace.it

La notte di San Lorenzo la meraviglia raddoppia con l’eccezionale apertura serale della Spa ed il programma READING DETOX che prende forma e nuova vita sotto le stelle. L’intensa scaletta non lascia spazio a dubbi ed invita alla condivisione di una passione che accomuna, quella per la lettura, favorendo al tempo stesso consapevolezza verso il proprio sé e tutto il bello che ci circonda. L’accesso della Spa è previsto per le ore 20 con possibilità di eseguire cure e trattamenti, prosegue poi con il Reading Detox creando l’ambiente ideale per consentire ad ognuno di immergersi nella lettura preferita del momento avvolto da un silenzio surreale. Ci sarà anche il The Ritual Tea a predisporre l’ospite al rilassamento e alla massima percezione di ogni stimolo che possa contribuire al proprio benessere psico-fisico. The Ritual Tea è una proposta leGalenica, laboratorio fitoterapico con un approccio formulativo consapevole che, con una selezione di materie prime di origine naturale e high tech, crea specialità cosmetiche d’avanguardia, oli essenziali e tisane che sono espressione di massima efficacia e sensorialità.

Dal rituale del tè in Spa passare per un sentiero illuminato da sole candele al parco fronte lago per una seduta di in-yoga sarà del tutto naturale. Guidati dalla maestra Regina, un tempo immersa nel caos delle aziende corporate globali, ora ambasciatrice della serenità e del benessere sarà facile conoscere meglio il proprio corpo, sperimentare il collegamento mente- corpo, ascoltarsi ma, soprattutto, abbandonarsi all’ammirazione e allo stupore sotto un cielo stellato che parla di infinito, è questo lo In Yoga. Lo spettacolo naturale della notte di San Lorenzo penserà al resto, allietato dal suono surreale del gong e delle campane tibetane che sapranno far vibrare l’anima per lasciare un ricordo indelebile. Per conoscere il costo dell’esperienza Reading Detox a San Lorenzo: Tel. 0464 021899 o info@lido-palace.it

Hotel Lido Palace Spa

Viale Carducci 10 – Riva del Garda (TN)

Tel. 0464 021899

info@lido-palace.it

www.lido-palace.it

Redazione Centrale TdG