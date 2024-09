Lezzeno: Filario Hotel & Residences presenta “Lago Mediterraneo”

Mercoledì 2 ottobre le brigate del Ristorante Filo e di Trattoria contemporanea si uniscono per un’esclusiva cena a quattro mani

Al ristorante Filo di Filario Hotel & Residences, si accendono i riflettori sull’alta cucina con “Lago Mediterraneo”, una cena esclusiva a quattro mani che vedrà protagonisti due talenti della cucina contemporanea con le rispettive brigate: il resident Chef Alessandro Parisi con la brigata di Trattoria contemporanea composta dagli chef Davide Marzullo, Andrea Noto, Christian Malatacca e la pastry chef Elena Orizio. Un incontro di sapori e tradizioni che celebra l’armonia tra la cucina mediterranea e quella lacustre.

L’evento, che si terrà mercoledì 2 ottobre a partire dalle ore 20:00, si svolgerà nella splendida terrazza del ristorante Filo, fresca di un recente cambio di look e affacciata su uno dei panorami più iconici del Lago di Como. Con la vista che abbraccia l’Isola Comacina e Punta Balbianello, questa location regala un’atmosfera unica, perfetta per vivere un’esperienza indimenticabile.

Il menù, frutto della collaborazione tra le due brigate, è stato concepito per esaltare i prodotti del territorio e le eccellenze stagionali. “Lago Mediterraneo” si pone come un omaggio alla fusione di due mondi: la tradizione lacustre, con il suo focus su ingredienti freschi e locali come funghi ed erbe aromatiche e la vivacità della cucina mediterranea, caratterizzata da agrumi, olio d’oliva e spezie. Questa sinergia non solo crea un equilibrio di sapori, ma esplora anche nuovi stili di cucina attraverso la creatività degli chef.

Le due brigate si alterneranno in cucina per dare forma a un menù di sei portate, studiato ad hoc, che vedrà protagonisti prodotti di stagione e ingredienti speciali, interpretati secondo l’estro di ciascuno e sapientemente studiate per offrire agli ospiti un viaggio sensoriale tra acqua e terra, tra lago e mare.

L’aperitivo è proposto da entrambe le brigate così come gli antipasti che prevedono “Seppia, ‘nduja e beurre blanc” preparato da Trattoria contemporanea e “Piccione e scampi” di Alessandro Parisi. Il primo è una proposta di Trattoria e la sua brigata “Gnocchetto di semola, chutney di pomodoro verde, lupino e katsuobushi” seguito da “Ventresca di tonno, verza, porcini e patate” cucinato da chef Parisi. Un simpatico e originale pre-dessert “Il Ciuccio di Trattoria contemporanea” introduce il dolce che svela un ricordo d’infanzia proposto dalla brigata del ristorante Filo “Pane, burro e marmellata”. Per chi gradisse un ultimo sfizio, si chiude in dolcezza con il maritozzo di piccola pasticceria proposto dalla brigata di Trattoria.

Ogni portata avrà in abbinamento un vino appositamente selezionato dal sommelier di casa Filario Luciano Gusmeroli, con l’obiettivo di valorizzare ed esaltare sapori e aromi delle varie portate. Ogni particolare è stato curato per trasformare la serata in un omaggio all’arte culinaria, dove l’eleganza incontra l’audacia creativa. Due brigate si fondono in un’unica squadra, accomunate dalla passione per l’innovazione e il rispetto della tradizione, dando vita a un’esperienza gastronomica irripetibile.

Alessandro Parisi

Da otto anni alla guida della cucina del Filario, Alessandro Parisi, trentaquattrenne napoletano, vanta esperienze significative alle spalle. Diplomato all’istituto alberghiero, muove i primi passi in noti locali napoletani, per poi proseguire la formazione a Lione nel 2009 e a Salisburgo, dove ha l’occasione di lavorare al ristorante Ikarus, due stelle Michelin. Nel 2010 torna in Italia, in Alta Badia, dove diventa sous chef di Corrado Parisi presso il Ristorante La Gana a Corvara.

La Brigata di Trattoria contemporanea

Trattoria contemporanea ridefinisce il concetto tradizionale di leadership in cucina ponendo al centro della scena il valore del gruppo e della pluralità.

In un’epoca in cui la cultura dell’individualità è predominante, il ristorante celebra l’importanza del collettivo sovvertendo le dinamiche tipiche del settore.

A fare da protagonista non è un singolo Chef, ma una giovane squadra di professionisti che collaborano in sinergia; quattro talenti dell’arte culinaria, insieme ad un abile Maître di sala. Una gestione condivisa, fortemente voluta dagli Chef e dai Founder, complici di un rapporto dove l’apertura e la fiducia reciproca sono alla base di tutto.

Filario Hotel & Residences nasce nel 2015 dalla visione di Alessandro Sironi, ora presente anche in Liguria con il nuovo Hotel Windsor. Affiliato a Design Hotels™, si contraddistingue per gli ambienti dal design minimale, caldo e avvolgente. Si riconosce in ogni angolo il tocco di Alessandro Agrati, fondatore e direttore creativo di Culti Milano, che ne ha curato l’arredamento chic e impeccabile. Il nome scelto è un omaggio alla città di Como, al filo di seta, essendo luogo per eccellenza della sua produzione, e al Lario, antico nome del lago. È inoltre un richiamo al vecchio stabilimento dove si produceva il fil di ferro, situato dove ora sorge l’hotel. Filario Hotel & Residences dispone di 13 luminose camere, studiate in ogni minimo dettaglio. Per chi invece vuole concedersi una vacanza ancora più speciale, l’hotel riserva due suite, la junior di 65 metri quadri e la grand suite di 95 metri quadri. Entrambe dispongono di piscina privata e una terrazza a sfioro sul lago, rispettivamente di 70 e 110 metri quadri, oltre a tutti i comfort per un soggiorno extra lusso. Ma non è tutto. L’ospite può optare anche per un appartamento (20 in totale), ideale per le famiglie, le coppie o i gruppi di amici che vogliono godere delle comodità e usufruire di tutti i servizi della struttura. A una location così speciale fa eco una cucina altrettanto meticolosa, raffinata e riconducibile alla storia del territorio. Una proposta che è cresciuta e si è evoluta di pari passo con l’hotel e che si ritrova al ristorante Filo. Nell’estate 2020 è stato inaugurato anche il beach bar Yeast Side, dove si gustano proposte più veloci e gustose: in primis la pizza gourmet e piatti estivi rigorosamente italiani.

