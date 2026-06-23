L’estate con Sicilia DOC

– Redazione Centrale TdG –

Tre vini, tre momenti, un’unica anima mediterranea

L’estate in Sicilia è un invito a rallentare e a vivere il territorio attraverso i suoi paesaggi, i suoi sapori e le sue tradizioni. È il momento in cui spiagge, borghi, vigneti e città d’arte si animano di viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e in cui il vino diventa un naturale compagno di scoperta del territorio, capace di raccontare l’isola attraverso i suoi paesaggi, le sue tradizioni e la sua straordinaria cultura dell’ospitalità.

Dall’aperitivo al tramonto tra i vigneti ai pranzi all’aperto nelle campagne siciliane, fino ai fine settimana alla scoperta delle coste e dei borghi dell’isola, il vino diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio. Una tendenza confermata anche dai numeri: secondo il primo report sul mercato turistico del vino realizzato da Wine Monitor, l’Osservatorio di Nomisma dedicato all’andamento del mercato del vino, nel 2025 il turismo del vino ha generato oltre 3 miliardi di euro di valore per le cantine italiane, contribuendo mediamente al 21% del loro fatturato. Cresce inoltre la domanda di esperienze sempre più immersive, capaci di mettere in relazione degustazioni, paesaggio, cultura e gastronomia.

È proprio in questo contesto che i vini Sicilia DOC diventano compagni ideali per vivere e raccontare l’isola. Tre vini simbolo della denominazione, tre interpretazioni diverse della Sicilia e tre occasioni che richiamano altrettante esperienze che si possono vivere durante la stagione estiva. Per celebrare l’arrivo dell’estate, il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia propone tre vini simbolo della denominazione, tre interpretazioni diverse dell’anima mediterranea dell’isola, capaci di accompagnare altrettanti momenti della stagione.

Il primo è quello dell’aperitivo al tramonto. Quando il sole scende lentamente sul mare e la luce si fa dorata, il protagonista è l’Insolia Sicilia DOC. Un vino che racconta il lato più aromatico della Sicilia con profumi di fiori bianchi, agrumi e macchia mediterranea, una freschezza elegante e una piacevole immediatezza che invita alla convivialità.

Per i pranzi all’aperto, tra tavole condivise, piatti di mare e giornate immerse nella luce estiva, la scelta è il Grillo Sicilia DOC. Vitigno identitario della regione, esprime nel calice tutta la sua personalità mediterranea attraverso una vibrante sapidità, note agrumate e una piacevole struttura che richiama la brezza marina e i paesaggi assolati dell’isola.

Per le serate estive da vivere in compagnia, il Nero d’Avola Sicilia DOC vinificato in rosato rappresenta invece l’espressione più fresca e contemporanea del vitigno simbolo della regione. I suoi profumi di fragoline, melograno e piccoli frutti rossi, uniti alla piacevole freschezza e alla versatilità negli abbinamenti, lo rendono il compagno ideale delle giornate estive, dalla spiaggia all’aperitivo vista mare.

Dalle coste accarezzate dal mare ai vigneti che disegnano l’entroterra, ogni calice di Sicilia DOC racchiude il carattere autentico dell’isola: un invito a vivere l’estate con gioia, lasciandosi guidare dai profumi, dai sapori e dalle emozioni di una terra che sa trasformare ogni momento in un’esperienza da ricordare.