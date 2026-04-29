Turismo del Gusto
Home / Attualità

L’Enoteca Regionale del Barbaresco festeggia i primi 40 anni

by

Foto interno Enoteca Barbaresco – Andrea Grasso

Quarant’anni non sono soltanto un anniversario: sono il segno concreto di una storia che ha accompagnato la crescita e l’affermazione di una delle denominazioni più prestigiose del vino italiano. L’Enoteca Regionale del Barbaresco si avvicina al traguardo dei suoi primi 40 anni e inaugura ufficialmente le celebrazioni con un brindisi istituzionale in programma lunedì 4 maggio presso Visione Restaurant & Living, in strada Nicolini Basso 34, località Tre Stelle di Barbaresco.

Sarà il primo momento ufficiale di festa per un’istituzione nata il 5 luglio 1986 e diventata nel tempo molto più di uno spazio di promozione: un luogo riconosciuto dal territorio e dagli operatori del settore come vera e propria casa della denominazione, capace di unire racconto, valorizzazione e commercializzazione del Barbaresco Docg.

Il brindisi del 4 maggio sarà anche l’occasione per presentare alcune delle iniziative che accompagneranno il 2026 dell’Enoteca e della denominazione, nel segno di una promozione sempre più ampia e contemporanea del Barbaresco Docg. Tra queste ci sarà “Oltre il Barbaresco – Barbaresco Docg e prodotti tipici di filiera corta”, un progetto pensato per valorizzare ancora di più il vino simbolo del territorio e il suo legame con le eccellenze locali, mettendolo in dialogo con altri prodotti di qualità della filiera corta e con nuove occasioni di racconto, incontro ed esperienza. Un percorso che punta a rafforzare il legame tra vino, territorio, turismo e cultura enogastronomica, sostenuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte.

Oggi l’Enoteca rappresenta l’intera denominazione e riunisce 158 aziende aderenti, praticamente la quasi totalità dell’universo produttivo del Barbaresco. Un risultato che testimonia il ruolo centrale assunto negli anni nella promozione del vino e del territorio di cui è espressione.

Chiesetta San Donato Enoteca del Barbaresco

“Da quarant’anni l’Enoteca è un luogo che da un lato è diventato un riferimento commerciale, con clienti da tutto il mondo che arrivano qui per acquistare una bottiglia di Barbaresco, e dall’altro è un luogo simbolico in cui tutto l’universo produttivo della denominazione si riconosce – sottolinea il neopresidente Mauro Carbone –. Oggi quasi tutto il mondo del Barbaresco aderisce all’Enoteca: 158 aziende rappresentate sono un risultato importante e non scontato. È il segno di un’identità forte, costruita nel tempo con il lavoro di chi ci ha preceduti e con una visione condivisa del futuro”.

Quello del 4 maggio sarà soltanto il primo appuntamento di un calendario celebrativo destinato a proseguire nei prossimi mesi. A partire da metà maggio tornerà infatti uno degli eventi più amati dal pubblico e più rappresentativi dell’attività dell’Enoteca: “Barbaresco a Tavola”, manifestazione storica che nel 2026 raggiunge la 32ª edizione. Nelle serate di venerdì 15, 22 e 29 maggio, dodici ristoranti tra Barbaresco, Neive, Treiso e Alba proporranno cene speciali con degustazione alla cieca di Barbaresco Docg 2023, in abbinamento alla cucina tradizionale del territorio e ai prodotti tipici di filiera corta. Un’occasione per vivere il Barbaresco in una formula conviviale e coinvolgente, in dialogo diretto con la ristorazione locale. Per informazioni: 0173 635251, enoteca@enotecadelbarbaresco.it.

Le celebrazioni culmineranno poi il 5 luglio, data esatta dell’anniversario, con una grande festa di piazza pensata per coinvolgere produttori, operatori e pubblico in un evento dal carattere più popolare e conviviale, aperto a tutti i protagonisti e gli appassionati del mondo Barbaresco.

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.