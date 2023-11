Le nuove bottiglie delle feste: Spirits e Champagne per brindare al Natale

Per un brindisi o per un regalo originale, sono tra i compagni ideali delle Feste. Dal Whisky al Rum, dal Gin allo Champagne, ce n’è per tutti i gusti. Ecco una selezione di Spirits e bollicine consigliati per queste festività 2023.

Teeling 15 anni Japanese Mugi Shochu Explorer’s Edition

(cl. 70 – 46% vol.)

Prima versione della serie «Explorer’s Edition», la collezione dedicata agli esploratori irlandesi che hanno girato per il Mondo lasciando il loro segno. Questa Japanese Edition è realizzata attraverso l’utilizzo di botti che in precedenza hanno contenuto Mugi Shochu. Questo whiskey è maturato per 15 anni prima in botti ex-Bourbon e quindi un anno all’interno delle botti giapponesi ex-Shochu con il loro carattere distintivo e non convenzionale che richiama note di passion fruit e litchee. Al naso si percepiscono sentori di mela candita, tè al gelsomino e spezie. Al palato arriva una nota decisa di frutta tropicale, pan di zenzero che conduce a un viaggio tra i tannini del legno appena accennati, frutta secca e un meraviglioso finale fresco.

Gin Santa Ana

(70 cl. – 42,3% vol.)

Distillato (parzialmente) sottovuoto nella regione francese di Charente per estrarre sapientemente le quattro essenze chiave delle Filippine: Ylang Ylang, Alpinia, Calamansi e Dalandan. La combinazione di queste fragranze delicate e floreali con il sapore fresco di agrumi tropicali completa la ricetta, evocando la nostalgica immagine di una sala champagne tropicale per fumatori, delle grandi band swing e della moda decadente degli anni ’20. Questa tecnica permette di estrarre una concentrazione di aromi botanici senza che il calore la rovini. Il risultato del processo è un gin aromatico e delizioso grazie anche all’utilizzo delle più delicate essenze vegetali, come l’Ylang-Ylang o il Calamansi.

Sakurao Hamagu

(cl. 70 – 47% vol.)

Vincitore della medaglia d’oro alla 2021 Tokyo Spirits Competition e alla 2021 Spirits Business Gin Masters è la creazione più recente di Sakurao, un tributo all’isola di Miyajima e alla sua natura: è la combinazione di Hamagou’s (il fiore color porpora giapponese) dai sentori erbacei e le componenti botaniche di Miyajima: rosmarino, lavanda e menta. Sakurao Hamagou rivela intense note di cumino mescolate con bacche di ginepro e distillate in un alambicco bronzeo ibrido.

Westward Whiskey Single Malt

(cl. 70 – 45% vol.)

Molto espressivo, si distingue per la sua grande ricchezza aromatica, Westward è il single malt americano più premiato al mondo. Dominato da sentori fruttati, riporta allo stesso tempo note di cereali e di vaniglia cremosa, il tutto accompagnato da una punta di spezie dolci. Lungo e persistente, il finale è elegante con un leggerissimo sentore affumicato e di cioccolato fondente.

Yu Gin

(cl. 70 – 43% vol.)

La provenienza di questo gin è francese, ma tra le sue botaniche ne spiccano due tipicamente orientali: il pepe di Sichuan e lo Yuzu, un agrume molto profumato utilizzato da bartender e chef di tutto il Mondo. Le altre botaniche sono il ginepro, coriandolo, arancia amara e liquirizia. Vengono distillate separatamente nella regione del Cognac. Solo dopo il completamento di tutte le distillazioni viene assemblato il gin con grande precisione. Al naso si percepisce subito il ginepro ma è un gin molto equilibrato in cui emergono bene le note pepate, di lime e di liquirizia. All’assaggio stupisce per il contrasto tra il primo impatto sul ginepro e la grande apertura fornita dallo Yuzu che nel retrogusto si accompagna al pepe di Sichuan. Ideale per preparare dei Gin Tonic e per dare un tono agrumato e speziato ai cocktail a base gin.

Togouchi Peated

(cl. 70 – 40% vol.)

Composto per il 18% da orzo maltato torbato, matura per tre anni in botti ex-Bourbon di primo e di secondo utilizzo. È stato distillato al 100% nella Sakurao Distillery. Al naso risulta torbato coi suoi sentori di malto, mela e arancia. Al palato è complesso con note di pera, pepe nero e sale. Il finale è morbido.

Don Papa Canister “Hethereal Sugarlandia”

Don Papa ha realizzato il suo nuovo canister per le festività invernali del 2023 in Limited Edition. Il packaging vivace ritrae gli animali notturni che abitano la giungla mistica di Negros, l’isola tropicale casa di Don Papa localmente nota come Sugarlandia. Ora disponibile, il canister ‘Ethereal Sugarlandia’ è un’opera visiva sorprendente, che racchiude in sé le magiche, talvolta sconosciute, scene serali di creature che vivono in armonia con la ricca e rigogliosa flora dell’isola, sullo sfondo il mistico Monte Kanlaon. Il canister mostra lucciole che illuminano il cielo notturno di Sugarlandia, un vivido lampo di luce che illumina l’oscurità della giungla, rivelando così gli animali dell’isola, compresi i tarsi e il cervo maculato di Visayan. La rappresentazione di flora e fauna che pervadono il paesaggio dell’isola, rendono note le incredibili scene che Sugarlandia presenta. Il canister, che contiene Don Papa 7 anni, conosciuto per la sua persistenza, il suo finale morbido e le note di vaniglia, miele e torta alla frutta, è ora disponibile.

Don Papa 7 anni

Don Papa utilizza soltanto la più alta qualità di canna da zucchero, tutta proveniente dall’isola di Negros, quindi si tratta di un single island Rum. La melassa risultante, localmente nota come “Black Gold”, viene distillata prima di essere depositata in due diversi tipi di botti di rovere americano – ex Bourbon ed ex Rioja. Dopo sette lunghi anni di invecchiamento alle pendici del Monte Kanlaon, i rum vengono attentamente blendati dal nostro Master Blender. Il rum così blendato è imbottigliato a 40%.

Don Papa Baroko

È distillato da melassa “Black Gold”, quindi è depositato in botti ex Bourbon. Dopo essere stato invecchiato per anni alle pendici del Monte Kanlaon, viene attentamente blendato dal master blender e imbottigliato a 40%.

H by Hine Fine Champagne VSOP – Albano Hernandez

Cognac intenso, profondo, ma perfettamente adatto alla miscelazione. È molto elegante se degustato liscio o servito semplicemente insieme alla tonica su ghiaccio. Le sue note di Iris, albicocca fresca, acacia e pepe bianco lo rendono fresco e piacevole al palato. La confezione è ideata dal Vincitore del premio “Hine painting” del 2022: Albano Hernandez ha sviluppato negli ultimi due anni il suo processo di “meta-pittura”.

Ron Centenario Fundacion 20 Reserve Especial – LMT Ed. c. a.

Realizzato con metodo Solera con rum invecchiati dai 6 ai 20 anni. Al naso grande bouquet ottenuto da questo metodo che esalta la vaniglia, il brandy e note di frutta matura. Al gusto di percepiscono la vaniglia e i frutti rossi.

Elisir Gambrinus

Ottenuto seguendo l’originale manoscritto di famiglia contenente l’antica ricetta, con materie prime naturali come vino Raboso, alcool “buongusto”, zucchero di canna, grappa Veneta, aromi naturali ed un particolare lungo affinamento. Lo scorrere del tempo opera una selezione tra ciò che vale e non vale, tra quanto meritevole di essere ricordato e quanto di perdersi nell’oblio. È un prodotto artigianale e naturale, con il tempo si evolve, modifica, cambia i suoi profumi e le sensazioni diversificano in modo a volte imprevedibile perché i ventidue ingredienti interagiscono in modo diverso seguendo il tempo a loro disposizione. L’ingrediente principale di questo liquore è il vino Raboso ottenuto dall’omonimo antico vitigno autoctono coltivato nel territorio reso fertile dal fiume Piave. Il trascorrere delle stagioni ne esalterà i sapori ed i profumi, mentre il vivace colore si attenuerà con la maturità. Si presenta di colore rosso rubino carico tendente al granato con riflessi violacei, limpido, di ottima compattezza e consistenza. Al naso si apre con profumi ampi, gradevoli, leggermente pungenti, all’iniziale impatto fruttato ed etereo di marasca, mora selvatica, subentra presto la vinaccia, il sentore di fieno e la vaniglia speziata. Al gusto è dolce, armonico, asciutto, tipicamente tannico, si libera rapidamente con grande forza, il bouquet ricorda la violetta.

Arran Signature Series – Ed. 1 “Remnant Renegade”

È un’edizione limitata di cui esistono solo 14.863 bottiglie nonché prima release della serie selezionata e firmata dal Manager della distilleria, Stewart Bowman. Si tratta di un Blend di Hogsheads ex-Sherry, botti ex-Sherry ed ex-Bourbon selezionate tra il portfolio completo di Arran dal 1997 al 2017, approvate da Stewart Bowman con l’apposizione del proprio sigillo. È distillato e invecchiato a Lochranza, privo di coloranti, non ha subito filtrazione a freddo. Imbottigliato a 46% vol. ha un colore ambra calda e note di mele caramellate, vaniglia, cannella, fiori d’arancio e anice stellato per un finale lungo e persistente con note fresche floreali e di buccia d’arancia.

Arran Single Malt 17 Anni – Limited Edition

Si tratta di un’edizione limitata che conta solo 12.000 bottiglie. Arran 17 Anni è un Single Malt ricco e gratificante. Viene lasciato maturare in botti hogshead ex-Sherry di primo e secondo utilizzo e in botti ex-Bourbon di primo utilizzo e viene a Lochranza dove avviene anche la distillazione. L’imbottigliamento avviene senza filtrazione a freddo né aggiunta di coloranti. Si presenta color oro caldo mentre al naso si avvertono i sentori fruttati, di mela verde, di caramella e di rovere tostato. Al palato è morbido e persistente con note di mandorla e vaniglia. Si percepisce una punta di cannella sul finale.

Isle of Raasay Distillery of the Year

(cl. 70 – 50,7% vol.)

Per onorare il riconoscimento come “Distillery of the Year” agli Scottish Whisky Awards 2022, questa release è un Whisky non torbato invecchiato in botti ex-Bourbon da 190 litri prima di subire una seconda maturazione in botti di Quercus hunboldtii (quercia andina). A cinque anni, questo è il Whisky con maggior invecchiamento che sia mai stato rilasciato dalla Distilleria Isle of Raasay sino ad oggi nonché la sua prima importante release non torbata. Si tratta di uno Spirito non torbato con aromi di vaniglia e caramello al burro con un finale lungo e dolce con note di crème brûlé. Distillato, invecchiato, imbottigliato e spedito direttamente dall’Isola di Raasay.

Jacquart Cuvée alpha ROSÉ 2015

È un Blend 44% Chardonnay di origine dei Cru Cramant, Mesnil, Chouilly, Oger e 56% Pinot Nero (di cui 15 % fermentato in rosso) di origine dei Cru Aÿ, Mailly, Ambonnay, Avenay, Cumières

La Fermentazione alcolica avviene in vasche di acciaio inox a temperatura controllata e la sua maturazione è di almeno 6 anni in bottiglia sui lieviti. La permanenza in cantina dopo il dosaggio è di almeno 1 anno dopo la sboccatura. Al naso l’aroma è potente e molto accattivante, dominato da sentori di frutta candita (scorza d’arancia, mirtillo rosso, crema inglese al limone, albicocca secca, amarena) e spezie dolci (cannella, peperoncino di Espelette, pistillo di zafferano) con un’infarinatura di cacao crudo. Al palato è invece estroverso e incredibilmente elegante, dispiega un ventaglio di frutti maturi (nettarina, Mirabella, prugna selvatica) con un tocco rinfrescante di scorza di mandarino. Una sensazione tannica esalta il finale che poi si apre ad una splendida nota di kirsch.

Ron Santiago de Cuba 20 Anni

È un prodotto esclusivo concepito da una piccola selezione di botti di uno dei più antichi magazzini di Cuba. Quest’ultimo, da 485 anni, fa onore alla città di Santiago de Cuba, la culla del Ron Ligero Cubano e mantiene invariate le rigorose regole e regolamentazioni Cubane per la produzione del rum. Questo assicura che sia mantenuta la massima qualità di cure durante l’intero processo di produzione. Si presenta di colore ambrato brillante, ma, allo stesso tempo, profondo. Specifici sentori sono dovuti ai tannini di legno più pesanti, ovvero di quercia rossa europea che apportano profumi intensi, maturi e dolci, tipici del rum invecchiato. È possibile sentire una perfetta combinazione di aromi fruttati grazie alla maturazione dell’aguardiente in botti di rovere bianco. In bocca è robusto e morbido, con un armonioso bilanciamento tra dolce e secco che regala note eccellenti al palato che ricordano caffè, cacao e cioccolato. Ha una persistenza ben calibrata che riempie e resta sul palato. Il gusto è audace, ma trattiene un’eleganza allo stesso tempo piacevole e semi secca. Note di cacao amaro, caffè e rovere divampano in bocca, regalandole un lungo finale. Non mancano alla fine le note di spezie e caramello. Come gustarlo al meglio: per un dopocena perfetto, servito liscio o on the rocks per apprezzare al massimo tutti gli aromi. Può essere abbinato con cioccolato amaro o caffè. Può essere servito in uno snifter (bicchiere da Cognac) o in un tumbler basso.

Redazione Centrale TdG