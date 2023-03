Le novità di Aria Gelateria (e la Colomba CheBomba)

Due bravi professionisti hanno unito le loro esperienze e creato, nel maggio 2022, un nuovo progetto dedicato al gelato artigianale-ma non solo.

Grazie all’estro creativo di Davide Ferrero e Roberto Speranza è nata Aria Gelateria, in Via Santa Giulia 32/F.

A quasi un anno dall’apertura è diventata il punto di riferimento per il gelato artigianale nel quartiere Vanchiglia.

Aria è il frutto di anni di esperienza e collaborazioni nel settore del gelato, si basa sulla qualità delle proposte, sulla grande selezione della materia prima che è alla base dei gelati, delle torte gelato, delle monoporzioni, dei lievitati.

Davide e Roberto, negli anni ultimi anni, hanno avuto la fortuna di conoscere molti produttori che quotidianamente creano qualità e con i quali collaborano dall’apertura di Aria.

Come Sergio Scovazzo di Grano, fornai in fermento che ha creato per le festività natalizie un panettone, il Pan Poppy, sulla ricetta del gelato Poppy Seed Cake.

Per la prossima Pasqua hanno rinnovato la collaborazione con Scovazzo, creando una colomba in limited edition, dal nome alquanto curioso, CHEBOMBA.

Il commento di Roberto Speranza sul cioccolato selezionato per la colomba: “per quanto riguarda il cioccolato abbiamo utilizzato un prodotto belga con sentori corposi di cacao, note leggermente amare e un accento fruttato, (Cacao 60% in modo che possa piacere a grandi e piccini senza risultare troppo dolce o troppo amaro). L’idea era quella di mettere d’accordo i team colomba e uova di cioccolato in un unico prodotto, per coccolarsi golosamente”.

Colombe da 750 gr (edizione limitata by Grano fornai in fermento).

È Primavera, Nuovi Gusti di gelato

Tra le novità il fresco Crema di Ricotta e scorza di arancia rossa e il goloso Ovetto sbattuto , che incontra la torta di nocciole. Sorbetto di arancia rossa, per utilizzare la polpa delle arance, senza zuccheri aggiunti.

Contro lo spreco, in collaborazione con Sergio Scovazzo, Pane, burro e zucchero realizzato con pane raffermo invenduto.Un gusto unico, che riporta indietro nel tempo, alle merende semplici che ci preparavano da bambini la mamma, la nonna. Un vero tuffo nel passato.

I gusti, scritti su pannelli di lamiera, si dividono in Classiconi, vegani e speri-mentali. La proposta e lo studio dei gusti nasce dalla necessità di voler proporre non solo accostamenti particolari, ma anche sapori sorprendenti e golosi, con lo scopo di far divertire grandi e piccini.

Tra i fornitori di Aria Gelateria

Centrale del Latte di Torino

Panna Alberti

Latte in polvere In Alpi

Nocciole d’Elite per le nocciole e i semilavorati

La frutta

Luca Majrano dell’Azienda Agricola Runch ai Tornetti da Viù

I Mirtilli a Saluzzo e gli Avocado di Bravocado

Sergio Scovazzo- Grano, fornai in fermento (Santena)

DAVIDE FERRERO

Nato a Torino classe 1990

“Imparo l’arte del gelato dal tecnico gelatiere Elio Gaydou dopo aver aperto insieme al caro amico Nicolò Arietti Gelati d’Antan nel 2008. Dopo 3 anni (dal 2012 al 2014) viaggio tra Lisbona e Londra con diverse esperienze nel mondo della ristorazione. Torno in Italia nel 2014. Seguo un percorso di studio formativo avanzato in Cast Alimenti di Brescia, dedicato al mondo del gelato.

Conosco Riccardo Ronchi e ho l’opportunità di trascorrere un anno di formazione da Mara dei Boschi con Marco Serra.

Inizio il percorso da Mara come responsabile di laboratorio, formazione, gestione fornitori e apertura negozi. Studio e bilanciamento di nuove ricette”.

ROBERTO SPERANZA

Nato a Bordighera classe 1988

“Formazione professionale presso Cast Alimenti di Brescia nel 2011.

La mia prima esperienza in gelateria a Sanremo; successivamente mi sono trasferito a Parigi, prima nel laboratorio di Pedone Glacier e poi in quello di Amorino.

Ritorno a Torino per studiare pasticceria alla Genius Food Lab.

Dopo una breve esperienza in pasticceria con Andrea Monti, arrivo da Mara dei Boschi dove seguo apertura del punto vendita in Corso Alcide de Gasperi e quella del negozio dedicato al cioccolato in Piazza Carlina. Terminata l’esperienza da Mara dei Boschi, dove ho conosciuto Davide, inizio a lavorare con Alberto Marchetti per seguire ricerca, sviluppo e i progetti Zabá e Tiramisù”.

Aria Gelateria

Via Santa Giulia 32/F – Torino

Telefono 011 19039749

Orari

lunedì 16 – 22

martedì sabato 12 – 24

domenica 10 – 21

Redazione Centrale TdG