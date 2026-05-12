Le Manzane, oltre 25 mila euro per una nuova scuola in Ghana

La cantina trevigiana ha reso noto l’importo del ricavato della ®️Vendemmia Solidale 2025 a favore di In My Father’s House; a novembre la famiglia Balbinot andrà ad Adanu a consegnare personalmente l’assegno e a visitare il cantiere

Dopo 14 edizioni, la ®️Vendemmia Solidale ha raggiunto il risultato più importante della sua storia: 25.030,00 euro di ricavato, il contributo più consistente mai donato dall’iniziativa, che sarà destinato alla costruzione di una nuova scuola ad Adanu, in Ghana, all’interno della missione In My Father’s House fondata da Padre Giuseppe Rabbiosi, per tutti Padre Peppino.

A rendere possibile questo traguardo sono state diverse iniziative solidali promosse nel corso del 2025 dalla cantina Le Manzane e dai volontari di In My Father’s House, a partire dalla 14ª edizione della ®️Vendemmia Solidale che il 7 settembre ha coinvolto oltre 500 aspiranti vignaioli nello splendido scenario delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Accanto alla giornata di raccolta dell’uva, un contributo significativo è arrivato anche dalla vendita, nel periodo natalizio, delle 7.500 bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Solidale, una delle iniziative benefiche nate dall’uva vendemmiata durante l’evento.

Il ricavato sarà destinato alla costruzione di una nuova scuola ad Adanu, un villaggio dove oggi circa un centinaio di bambini frequenta le lezioni fino alla sesta elementare, spesso in spazi di fortuna. Le fondamenta della nuova struttura sono già state realizzate e i lavori, iniziati nella settimana del 10 marzo, proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di completare l’edificio entro tre o quattro mesi. Per la tinteggiatura e le rifiniture ci vorrà più tempo. Il progetto prevede la realizzazione di una grande aula polifunzionale destinata ad asilo (2 classi), cappella, sala di ritrovo della comunità, due aule scolastiche e un paio di locali che possono servire per ospitare gli insegnanti o come deposito per i banchi e il materiale scolastico.

A novembre il titolare della cantina Le Manzane Ernesto Balbinot con la figlia Anna e un gruppo di volontari di In My Father’s House e dell’associzione gemella Nella Casa del Padre Mio andranno in Ghana per consegnare personalmente l’assegno a Padre Peppino e per visitare il cantiere della nuova scuola.

La ®️Vendemmia Solidale conferma così la propria missione: trasformare un’iniziativa nata tra i filari in un sostegno concreto e duraturo per la crescita di nuove comunità.

Sono numerosi anche quest’anno i partner e gli sponsor che hanno condiviso gli obiettivi benefici della ®️Vendemmia Solidale 2025: Arti Grafiche Conegliano, Banca Prealpi SanBiagio, Battistella Capsule, Bibanesi, Carraro Concessionaria, Crai, Dersut Caffè, Distilleria Fratelli Brunello, Foto Francesco Galifi, Generalvetri, Grand Hotel Palladium Ibiza, Icas, Il Gelato di Enrico, Ondulkart, Ortensia Isola Pâtisserie, Perenzin Latteria, Pez Panificio Pasticceria, Pro Loco di San Pietro di Feletto, Ristorante Relais Ca’ del Poggio, Rotas, Savno Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale, S. Bernardo Tappi Spumante, S’Paul n’ Co. Design, Studio Cloè, Suber e TeleChiara.

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dai Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano, Valdobbiadene e dall’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene con il sostegno del Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, dell’associazione di promozione sociale XI di “Marca” e del Club n° 40 Frecce Tricolori Conegliano.

L’associazione In My Father’s House è stata fondata ufficialmente nel 2002 da Padre Giuseppe Rabbiosi, missionario in Africa dal 1974. L’ONG, con sede ad Abor, nel sud-est del Ghana, si occupa della costruzione e gestione di asili e scuole, cure sanitarie, sviluppo di progetti agricoli, costruzione di pozzi per l’acqua potabile e sostegno alimentare ai più poveri. La sede dell’organizzazione è una casa-villaggio dove sorgono scuole di vario grado frequentate da 800 studenti e dove vivono circa 150 bambini e ragazzi molto bisognosi. Nel tempo la gestione di ciò che è stato creato dai missionari è stata trasferita a personale ghanese – 30 dipendenti e 120 insegnanti -, per promuovere l’indipendenza della comunità.

La cantina Le Manzane si trova a San Pietro di Feletto (Treviso), a metà strada tra le Dolomiti e Venezia, nella fascia collinare della provincia di Treviso, nel cuore delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, proclamate il 7 luglio 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’azienda, a conduzione familiare, è fortemente radicata nel territorio trevigiano come produttrice da più di 40 anni. La cantina, tra le più dinamiche e interessanti nel panorama enologico del Conegliano Valdobbiadene, distribuisce sia in Italia che all’estero raggiungendo oltre 30 Paesi.

Redazione Centrale TdG