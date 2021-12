Le feste sopra Torino: Natale e San Silvestro a Piano35

Omaggio al meglio della cucina piemontese per il pranzo del 25 e 26 dicembre, per l’ultimo dell’anno invece si potrà scegliere fra la cena gourmet al ristorante, che inizierà nel giardino “sospeso” della serra bioclimatica, o la proposta street food del lounge bar all’insegna della convivialità e del divertimento

Svelati i menù per Natale, Santo Stefano e San Silvestro di Piano35, il ristorante in cima al grattacielo Intesa Sanpaolo che, pochi giorni fa, ha confermato la stella Michelin raggiunta lo scorso anno. “Le feste natalizie sono la massima celebrazione del rito del mangiare a tavola insieme – esordisce lo chef Marco Sacco, alla guida di Piano35 e patron del Piccolo Lago a Verbania – per il pranzo del 25 e del 26 dicembre protagoniste saranno alcune delle materie prime più pregiate del Piemonte, in un grande omaggio al nostro goloso territorio. Per l’ultimo dell’anno invece abbiamo elaborato due proposte differenti, una al ristorante e una al lounge bar, per far scegliere fra esperienze gastronomiche diverse sia come tipologia di piatti che come stile della serata. Vogliamo far vivere a pieno la bellezza di ritrovarsi con i propri cari e godere della magia che solo questo periodo dell’anno sa trasmettere”.

Il pranzo di Natale e Santo Stefano inizierà quindi con un aperitivo immersi nel verde, con le sfiziose entrée da gustare passeggiando nella serra bioclimatica. L’intensità del Carciofo, la versatilità del Topinambur e l’esplosione del Bettelmatt saranno i protagonisti degli antipasti, seguiti dall’eleganza del Tortello di baccalà, salsa ostriche e mandorle. Tuffo nella tradizione con il Cappone impreziosito dalla salsiccia di Bra, castagna e salsa Perigord. A chiudere il Panettone in bruschetta un dessert che, in pieno stile Piano35, propone in chiave dolce materie prime originariamente salate, per sorprendere anche a fine pasto con sapori inaspettati.

Per l’ultimo dell’anno, invece, si potrà optare fra la proposta raffinata e audace del menù al ristorante e quella più informale e conviviale del lounge: una scelta versatile per assecondare gusti differenti e aspettare insieme, dalla vetta della città, l’arrivo del nuovo anno. Al 35° piano il menù sarà un alternarsi armonioso tra carne e pesce, in un sapiente gioco di equilibrio e bilanciamento fra ingredienti apparentemente lontani fra loro. Dopo la Capasanta con barbabietole sarà il turno del Torrone di fegato d’oca e d’anatra seguito dai due primi: Riso, aglio nero e caviale e Raviolino di lepre con zucca, tartufo e gel di fico d’India. Per i secondi invece la partita si apre con Astice, melograno e whiskey a cui risponderà il Piccione con trevigiana cotta e cruda.

Altro spirito al lounge bar dove regna l’art mixology di Simone Sacco in dialogo con l’alta cucina di Piano35. Per un fine anno diverso dal solito, food station allestite per l’occasione da cui i cuochi di Piano35 serviranno le golose proposte street food per trascorrere gli ultimi momenti dell’anno in un’atmosfera conviviale, divertente e informale. Dall’intramontabile Battuta di Fassona, nocciola e puntarelle fino all’intrigante Fonduta d’alpe con cardi e caviale di tartufo nero passando per il golosissimo Crostone con Pulled Pork e cavolo rosso o ancora la Trota affumicata con gel al lampone e polvere di aceto balsamico. Sei portate salate che esalteranno le eccellenze della cucina sabauda, da accompagnare con i cocktail di Simone Sacco, creazioni che pongono l’accento sull’alta qualità del beverage, giocando sui classici e sulle contaminazioni, nel segno dell’essenziale e dell’eleganza.

Menù pranzo Natale e Santo Stefano:

aperitivo con calice di Alta Langa, 5 portate, acqua e caffè.

Percorso 4 calici o possibilità di ordinare bottiglia dalla carta

Inizio aperitivo ore 12:30

Menù cena San Silvestro Ristorante:

aperitivo con calice, 6 portate, la bancarella dei dolci delle feste, 4 calici di vino, bottiglia di Philipponat per brindisi di mezzanotte (una ogni 4 persone), cotechino e lenticchie.

Inizio aperitivo ore 20

Lounge bar:

salato e dolce a buffet, 3 cocktail/calici di vino o birra, cotechino e lenticchie.

Inizio ore 22

Ristorante e lounge bar rimarranno aperti sino al 9 gennaio.

Piano35

Corso Inghilterra 3, Torino

Per info e prenotazioni: reservations@piano35.com

Paolo Alciati

Fonte Ufficio Stampa