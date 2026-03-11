Turismo del Gusto
Le Etichette scelte per la notte degli OSCAR

Il vino è un prodotto con una qualità unica: sa amplificare e viene amplificato da ciò a cui lo si accosta. In
questo caso dieci grandi racconti.

Quest’anno, le pellicole candidate agli Oscar incontrano dieci etichette italiane scelte con la stessa cura con
cui i loro registi hanno costruito ogni scena. Un Barolo che affina per quasi due anni prima di rivelarsi, come
un film di Lanthimos che lavora per strati. Un Extra Brut che tiene svegli durante un thriller senza pause.
Una grappa cristallina che accompagna una storia di trasformazione e identità. Un blend che porta in sé la
stessa dualità di due gemelli opposti.
Da Valdobbiadene alle Langhe, dalla Franciacorta al Collio: dieci territori, dieci vini, dieci film.

Non è abbinamento gastronomico. È risonanza.

Per conoscere i 10 vini scelti, le aziende, le caratteristiche organolettiche e il prezzo
scaricate questa pagina completa di informazione

https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/GALLERYOSCAR.pdf

 

