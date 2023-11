Le botteghe enogastronomiche, una golosa novità per il Torino Film Festival

Dal 24 novembre al 2 dicembre in occasione del Torino Film Festival torna Salone OFF Food Topic

Salone OFF Food Topic è muovere con gusto Torino durante i grandi eventi che animano la città. Una serie di realtà del settore food & wine vengono selezionate per nutrire le principali manifestazioni artistiche e culturali della capitale sabauda.

Belle e buone realtà enogastronomiche si mettono in gioco proponendo squisite prelibatezze lasciandosi ispirare dagli eventi che di volta in volta ravvivano Torino.

Durante i giorni del Torino Film Festival le attività selezionate proporranno succulente e deliziose bontà Limited Edition ispirate all’arte cinematografica di Tim Burton. Un’occasione per lasciarsi conquistare dal genio stravagante di Tim Burton e dalle stuzzicanti creazioni che si rifanno alle atmosfere gotiche e bizzarre di questo grande maestro del cinema.

Novità della III edizione di Salone OFF Food Topic: le botteghe enogastronomiche

Da questa edizione Salone OFF Food Topic vede la partecipazione di botteghe enogastronomiche locali che in occasione del Torino Film Festival proporranno delle Scatole del gusto in stile Tim Burton piene di golose delizie.

Le Scatole del gusto delle botteghe enogastronomiche

Racconta la forza dell’amore romanticamente grottesco dei giovani protagonisti di La sposa cadavere la scatola pensata da il Tocco DiVino per Salone OFF Food Topic edizione Torino Film Festival.

All’interno della scatola: Rosè Romantico Spumante Extra Dry Bianco Vivo e Cracker alle nocciole dell’Azienda Agricola Propi Bun.

il Tocco DiVino – Corso Vittorio Emanuele II, 196/A – Torino. Tel. +39 3884620689

Come Alice in Wonderland, indecisa se bere o non bere la pozione magica, così aprendo lo scrigno di Latteria Bera sarete presi dal goloso dilemma se iniziare con un pezzetto di toma d’alpeggio o uno spicchio di blu di Moncenisio.

All’interno della scatola: Toma d’alpeggio a latte crudo vaccino, Blu del Moncenisio, Tometta al tartufo a latte vaccino, Toma d’alpeggio a latte crudo di capra, Erborinato a latte vaccino, Salame crudo Barberis e Mostarda cognà piemontese Riolfi.

Latteria Bera – Via San Tommaso, 13 – Torino. Tel. +39 3280166854

Si ispira alle tinte cupe dello stile burtoniano e al carattere piccante e pungente di Mercoledì la box in Limited Edition pensata da L’Evo di Eva per Salone OFF Food Topic.

All’interno della scatola: Olio extra vergine di oliva Mimì, Olive taggiasche snocciolate essiccate del Frantoio Sant’Agata d’Oneglia dal 1827 o Olive taggiasche candite del Frantoio Sant’Agata d’Oneglia dal 1827 e Ciotolina in ceramica realizzata interamente a mano firmata Scialabà.

L’Evo di Eva – Via Stampatori, 19/F – Torino. Tel. +39 3665424599

Le Scatole del gusto saranno in vendita fino al 24 dicembre.

