Le bollicine superiori di Col Vetoraz, quando la piacevolezza regala successi che non conoscono stagione

Non c’è stagione dell’anno che non veda arrivare riconoscimenti sia nazionali che internazionali per gli spumanti Valdobbiadene DOCG di Col Vetoraz. Una piacevolezza, quella di queste bollicine superiori, che sa esprimersi con un sapiente mix di equilibrio armonia ed eleganza che sono le fondamenta dell’eccellenza, in nome della quale ogni giorno quest’azienda si impegna, con coesione e passione.

Ed ecco che l’oro della foglia di vite, simbolo di Col Vetoraz, brilla più che mai al CSWWC – Champagne&Sparkling Wines World Championships che assegna il prestigioso Best in Class al Valdobbiadene DOCG Brut, premio risultante da una ulteriore degustazione alla cieca degli spumanti con Medaglia d’Oro suddivisi per categoria, la Medaglia d’Oro rispettivamente sempre al Valdobbiadene DOCG Brut e al Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée 5, e una Medaglia d’Argento al Valdobbiadene DOCG Extra Dry Cuvèe 13.

Giunto all’undicesima edizione, è ormai affermato come l’unico concorso internazionale dedicato esclusivamente ai vini spumanti, giudicato da specialisti di questa specifica tipologia di vini, e pensato per una nuova generazione di consumatori che apprezzano i vini spumanti in ogni occasione, riconoscendone l’eccezionale versatilità come compagni ideali per la tavola.

Il Mondial des Vins Extrêmes organizzato da CERVIM, con il patrocinio dell’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) invece, conferisce ben tre Medaglie d’Oro al Valdobbiadene Brut Coste di Levante, al Valdobbiadene DOCG Extra Dry Coste di Ponente e al Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG.

Con oltre 800 vini iscritti da ventisei paesi, si tratta dell’unica manifestazione enologica mondiale specificamente dedicata ai vini ottenuti da viticolture eroiche, per promuovere e salvaguardare le produzioni di queste specifiche aree vitivinicole che si caratterizzano per storia, tradizione e unicità, di grande valore ambientale e paesaggistico e dove si coltivano soprattutto vitigni autoctoni.

L’armonia che sprigionano queste speciali bollicine nei calici è la stessa che lega le persone e il territorio in una perfetta sinergia capace di raggiungere sempre risultati di grande livello.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

