Le Biciclette Art Bar & Bistrot celebra 28 anni di attività e invita Milano a festeggiare

Redazione Centrale TdG –

Dal 1998 in sella con il sorriso, mercoledì 10 giugno dalle ore 18.00

C’è chi segue i trend e chi li anticipa. Nel 1998, quando la parola “aperitivo” non aveva ancora conquistato il mondo e i concept store erano lontani dall’immaginario urbano, Ugo Fava apriva Le Biciclette Art Bar & Bistrot: un luogo destinato a diventare uno degli indirizzi simbolo della Milano creativa e internazionale.

Ricavato da un preesistente negozio di biciclette, il bancone delle Bici ha servito i suoi primi aperitivi in un’atmosfera “cool but understated”, trasformandosi negli anni in punto di ritrovo per artisti, musicisti, designer, fotografi, studenti, professionisti e visionari. Qui sono passate persone con idee ancora in erba, oggi protagoniste di carriere e brand consolidati.

A 28 anni dalla sua apertura, Le Biciclette Art Bar & Bistrot invita Milano a festeggiare con una serata speciale in programma mercoledì 10 giugno dalle ore 18.00: musica, cucina, brindisi e quell’atmosfera unica che dal 1998 rende questo storico art bar uno dei luoghi più amati della città.

Per l’occasione, Le Biciclette proporrà una selezione dei piatti più iconici del suo bistrot: dal leggendario Bürgher de Milan con luganega, verza e gorgonzola alla pinsa artigianale a lunga lievitazione, passando per polpette di melanzane, salmone teriyaki, agnolotti e piatti pensati per essere condivisi davanti a un cocktail o a un calice di vino.

Il giardino urbano che ha cambiato volto a via Torti

La festa si svolgerà anche nel Garden Le Biciclette, il dehors urbano che dal 2020 ha trasformato via Torti, in zona Ticinese/San Lorenzo, in un piccolo angolo verde nel cuore di Milano. Al posto delle automobili in sosta, il locale ha creato uno spazio accogliente con tavolini distribuiti lungo il marciapiede e immersi tra piante e fiori, anticipando una tendenza urbana ispirata ai quartieri più vivaci di New York.

Qui si può cenare o sorseggiare un aperitivo in un’atmosfera rilassata e informale, accompagnati da un piacevole sottofondo musicale. Nelle sere più miti, il profumo del gelsomino si mescola all’aria della città creando un ambiente suggestivo e accogliente, ideale per una cena tra amici, un incontro romantico o semplicemente per concedersi un momento di tranquillità all’aperto. Per molti milanesi rappresenta un piccolo giardino urbano dove il verde, la musica e la convivialità si incontrano, regalando la sensazione di essere lontani dal traffico cittadino pur restando nel cuore della città.

Un luogo che ha anticipato la Milano di oggi

Nato come uno dei primi art bar italiani, Le Biciclette ha saputo unire fin dall’inizio arte, design, musica e convivialità in un format innovativo e internazionale, diventando negli anni un punto di riferimento per artisti, creativi, musicisti e appassionati della nightlife milanese.

Sulle sue pareti sono passati artisti oggi riconosciuti a livello internazionale; sul suo palco si sono esibiti talenti emergenti diventati poi protagonisti della scena musicale contemporanea. Ma soprattutto, Le Biciclette ha sempre mantenuto la capacità più rara: far sentire le persone nel posto giusto, al momento giusto.

Oggi, a 28 anni dalla sua apertura, questo storico indirizzo milanese continua a essere molto più di un locale: è un pezzo di città, un punto d’incontro, una casa aperta a tutti.