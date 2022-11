Da brutto a bello e buono: in occasione della notte più ‘spaventosa’ dell’anno, Halloween, Lavazza e Food for Soul invitano a combattere lo spreco alimentare

Promuovere l’impegno sociale e creare consapevolezza intorno ai temi della sostenibilità alimentare: è questo lo scopo della collaborazione tra Lavazza e Food for Soul, progetto culturale fondato dallo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura e sua moglie Lara Gilmore per dare luce e voce al potenziale inespresso di persone, luoghi e cibo.

Infatti il cibo che ha perso apparentemente la sua freschezza ed è ‘spaventoso’ alla vista, può trovare una seconda vita grazie alla creatività e alla passione di chi lo utilizza.

Lavazza insieme all’associazione Food for Soul dal 2015 intende sensibilizzare i giovani, e non solo, sugli sprechi alimentari, fenomeno dilagante dei paesi occidentali e non solo, lanciando un forte messaggio di sostenibilità in maniera innovativa e dinamica sulle piattaforme digitali grazie al coinvolgimento di tre chef stellati di fama internazionale.

In occasione di Halloween Massimo Bottura, Carlo Cracco e Norbert Niederkofler mostrano come riportare in vita ingredienti che stanno scadendo o sono apparentemente deperiti in tre spettacolari ricette. Partendo da alimenti di scarto, dall’aspetto inizialmente ‘spettrale’, gli chef propongono tre creazioni di grande effetto e di facile realizzazione allo scopo di ‘salvare’ il cibo a disposizione. E così che il pane secco, tra gli ingredienti più sprecati al mondo, è riportato in vita da Massimo Bottura nella sua pasta al pesto; pomodori apparentemente senza futuro si trasformano in un tripudio di colori e sapori nelle mani di Carlo Cracco; mentre Norbert Niederkofler utilizza coste ormai non più fresche per preparare un delizioso orzotto con speck di montagna.

Creare valore da ciò che sembra non averne più è l’invito di Lavazza e Food for Soul attraverso le ricette degli chef; un invito da non relegare solamente alla notte più spaventosa dell’anno, ma da seguire tutti i giorni. Anche le tre ricette proposte sono facili e replicabili a casa proprio per dare concretezza al messaggio.

Nella realizzazione delle proprie creazioni Massimo Bottura, Carlo Cracco e Norbert Niederkofler raccontano anche il proprio impegno personale nel contrastare lo spreco alimentare sottolineando l’importanza di continuare a promuovere un approccio sostenibile in cucina.

Il progetto “The Revived Recipes” vive sui canali social ufficiali Lavazza e dei tre chef Ambassador e si rivolge soprattutto alle nuove generazioni, incoraggiando a far rivivere gli alimenti attraverso le ricette. L’iniziativa rientra nella piattaforma di comunicazione Blend for Better, che racconta l’impegno globale del Gruppo e dei brand che lo compongono per generare valore condiviso sulla società, sulle persone e sull’ambiente.

Il Gruppo Lavazza

Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni. Il Gruppo è oggi tra i principali protagonisti nello scenario globale del caffè, con un fatturato di oltre 2,3 miliardi di euro e un portfolio di marchi leader nei mercati di riferimento come Lavazza, Carte Noire, Merrild e Kicking Horse. È attivo in tutti i segmenti di business, presente in 140 mercati, con 9 stabilimenti produttivi in 6 Paesi e oltre 4.200 collaboratori in tutto il mondo. La presenza globale è frutto di un percorso di crescita che dura da oltre 125 anni e gli oltre 30 miliardi di tazzine di caffè Lavazza prodotti all’anno sono oggi la testimonianza di una grande storia di successo, per continuare a offrire il miglior caffè possibile in qualsiasi forma, curando ogni aspetto della filiera, dalla selezione della materia prima al prodotto in tazza.

Il Gruppo Lavazza ha rivoluzionato la cultura del caffè grazie ai continui investimenti in Ricerca e Sviluppo: dall’intuizione che ha segnato il primo successo dell’impresa – la miscela di caffè – allo sviluppo di soluzioni innovative per i packaging; dal primo espresso bevuto nello Spazio alle decine di brevetti industriali sviluppati. Un’attitudine a precorrere i tempi che si riflette anche nell’attenzione rivolta al tema della sostenibilità – economica, sociale e ambientale – considerata da sempre un riferimento per indirizzare la strategia aziendale. “Awakening a better world every morning” è il purpose del Gruppo Lavazza, che ha l’obiettivo di creare valore sostenibile per gli azionisti, i collaboratori, i consumatori e le comunità in cui opera, unendo la competitività alla responsabilità sociale e ambientale.

Redazione Centrale TdG