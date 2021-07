L’aperitivo estivo di Cubique a Torino 

Una formula nuova di concepire l’aperitivo per Pierluigi Consonni e Alan Spanu, chef dell’elegante ristorante Cubique a Torino.

L’aperitivo prevede la degustazione di alcuni piatti del menù declinati in versione tapas, comodamente seduti nel nuovo accogliente dehors che affaccia su una porzione di via Saluzzo, al civico 86/b, un tratto di strada tranquillo, fuori dal caos del quartiere San Salvario.

Per accompagnare i piatti si potrà scegliere tra un calice di Crémant de Bourgogne rosé, di Sauvignon del Trentino; per restare in Piemonte, un calice di Roero.

La formula a € 18 prevede Tempura di carne e verdure e plin al sugo d’arrosto + un calice di vino a scelta.

La formula a € 22 prevede Tartare di ricciola, Gazpacho con le cozze e spaghetto fresco leggermente piccante, datterino giallo e gamberi + un calice di vino a scelta.

L’aperitivo di Cubique sarà disponibile dal martedì al giovedì, dalle 19:15 alle 20:15.

Cubique, Via Saluzzo 86/b, Torino – Tel. 011 4149886

Prenotazione è consigliata

Redazione Centrale TdG