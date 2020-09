Giochi in streaming per raccontare cibo, tradizioni e storia di uno dei luoghi più amati d’Italia

L’emergenza Covid non deve fermare la voglia di scoprire e conoscere. Ciò che cambia è solo la modalità, in sicurezza, come la situazione richiede. Ecco, allora, l’idea entusiasmante dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero che ha deciso di raccontare a turisti ed appassionati di tutto il mondo le eccellenze enogastronomiche, paesaggistiche e architettoniche del suo territorio, ma in una modalità del tutto singolare.

I giochi “Langhe Monferrato Roero On Air” saranno, infatti, il modo in cui chiunque, da ogni parte del mondo potrà “visitare” in Piemonte e scoprirne il suo fantastico territorio, dove la vita, malgrado tutto, continua a scorrere lenta, sicura, ricca di gusto e di buon vivere.

Dal 17 al 21 settembre 2020 il territorio di Langhe Monferrato Roero andrà in streaming sul canale Facebook @visitLMR per raccontare cibo, tradizioni e storia di uno dei luoghi più amati d’Italia e diventare la più sensazionale piattaforma di broadcasting turistico che sia mai stata concepita. (foto 3- grappoli di Dolcetto, vigneti Scuola enologica di Alba)

Si potrà assistere a dei veri e propri giochi che ogni giorno, per cinque giorni, coinvolgeranno nuovi “atleti”, luoghi e discipline “sportive” insolite, con degustazione di vini, ricerca del tartufo e molto altro, poiché esperti trifulau, sommelier, chef, giocatori di pallapugno, squadre di Tambass (meglio conosciuto come tamburello).

Carlo Pastore, ex volto di MTV e direttore artistico del MI AMI Festival, condurrà i giochi, in italiano e inglese. I giochi vedono la direzione creativa di Paolo Iabichino, creative advisor, vincitore del premio “Premio Emanuele Pirella “Comunicatore dell’anno”” nel 2018 e la collaborazione dell’agenzia di content marketing LUZ. La Lonely Planet Italia è media partner dell’evento. (foto 5- degustazione di Barbera, Agliano Terme)

Il 10 settembre, al Castello di Monticello d’Alba, ore 10,00, si svolgerà la presentazione ufficiale dei giochi, con il lancio del trailer “Langhe Monferrato Roero On Air”. Nell’occasione la Lonely Planet presenterà il pocket di Langhe Monferrato Roero.

Carmen Guerriero

Il Programma