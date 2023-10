L’Alta Cucina Vegetale di Soul Kitchen

Mercoledì 1 Novembre 2023 si celebra il World Vegan Day, la Giornata internazionale dell’Alimentazione Vegana

A Torino, da qualche anno, c’è uno chef che si impegna a raccontare e portare avanti un pensiero, quasi in sordina, un movimento, che celebra l’alimentazione vegetale.

Luca Andrè trasforma, decodifica il mondo green, con una proposta dedicata.

Altissima tecnica nella preparazione dei piatti e grande selezione delle migliori materie prime, sempre secondo i dettami del zero waste per lo chef di origine milanese.

“Ho scelto da più di 20 anni di alimentarmi in modo consapevole e di fare della mia passione per la cucina un lavoro, per questo, il World Vegan Day del 1 novembre rappresenta per me un’importante opportunità di condivisione e riflessione. La scelta alimentare vegana sta guadagnando sempre più consensi e la crescente consapevolezza delle persone su questa tematica è evidente. Inoltre, nel mondo della ristorazione, noto con soddisfazione come numerosi chef abbiano abbracciato la cucina vegetale, creando piatti eccellenti senza ingredienti di origine animale. Questa evoluzione dimostra quanto sia gratificante sperimentare con ingredienti vegetali e quanto il gusto e la creatività possano fiorire anche senza l’uso di prodotti animali. Il World Vegan Day è un’occasione per celebrare questa tendenza in crescita e per sottolineare il ruolo sempre più significativo della cucina vegetale nel panorama culinario globale, anche di alto livello”.

Questo il commento di Luca Andrè, chef Patron di Soul Kitchen, ristorante di Alta Cucina Vegetale a Torino.

Soul Kitchen-Via Santa Giulia 2-Torino

https://thesoulkitchen.it/

Aperto dal martedì alla domenica, solo a cena, orario 19:30:23:30

Redazione Centrale TdG