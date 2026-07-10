La Vienna segreta da sorseggiare

– Redazione Centrale TdG –

L’iconico LVDWIG Bar raddoppia (all’aperto) all’ombra della Secessione

Klimt, Spritz e design d’avanguardia: il nuovo salotto en plein air che sta già facendo innamorare Vienna.

Fino all’11 settembre, il rinomato boutique bar dell’Hotel Beethoven raddoppia e si trasferisce all’aperto, alle spalle dell’iconico Palazzo della Secessione.

Vienna – Art meets Aperitivo: l’estate si fa chic nel nuovo giardino segreto della Secessione, nel cuore pulsante di Vienna. Infatti, fino all’11 settembre 2026, l’eleganza e l’ospitalità del LVDWIG Bar oltrepassano le mura del Boutique Hotel Beethoven (a due passi…) per sbocciare all’aria aperta in uno dei luoghi più iconici e vibranti della capitale austriaca. Ad animare ulteriormente l’estate saranno i Tuesday@Secession: ogni martedì il giardino si trasformerà in un palcoscenico per performance, arte e incontri culturali.

Come è arrivato il LVDWIG Bar alla Secessione? Su invito diretto dei curatori, alla proprietaria dell’Hotel Beethoven è stato chiesto di realizzare un esclusivo Bar en plein air, proprio alle spalle del Palazzo della Secessione, crocevia strategico della movida e dell’arte viennese. Nasce così il LVDWIG Garten Bar @ Secession: un salotto estivo immerso nel verde, dove l’architettura storica dialoga con il puro spirito estivo della città.Per i viennesi, questa tipologia di Bar ha un nome ben definito e rappresenta un’istituzione: si chiamano Schnigarten e non sono un semplice dehors, ma un prolungamento all’aperto del tipico caffè o bar cittadino, solitamente allestito su piazze o ampi marciapiedi durante la bella stagione, che trasforma lo spazio pubblico in un luogo di incontro e relax.

Il progetto del LVDWIG Garten Bar @ Secession porta la firma del rinomato studio d’architettura viennese Eichinger Offices, già autore del pluripremiato design degli interni del LVDWIG Bar originale. Il concept riprende il tema che caratterizza il locale madre: un sofisticato omaggio a Ludwig van Beethoven (che proprio nel vicino Palazzo della Secessione è celebrato dal celebre “Fregio di Beethoven” di Gustav Klimt), unito a un tocco di spensieratezza e leggerezza contemporanea.

La location è d’eccezione. La Secession Wien (Palazzo della Secessione), con la sua inconfondibile cupola di foglie d’oro, è il tempio dell’Art Nouveau (lo Jugendstil viennese) e il simbolo del rinnovamento artistico della fine del XIX secolo. Poter godere di un aperitivo all’ombra di questo capolavoro architettonico significa immergersi letteralmente nella storia dell’arte europea, in un punto della città dove la cultura si fonde con la vivace vita notturna del vicino Naschmarkt.

Pensata per l’aperitivo post-lavoro, per il primo drink della serata o per una pausa spontanea, la LVDWIG Garten Bar propone una carta estiva fresca e colorata: Prosecco alla spina, fantasiose varianti di Spritz, birra, un’accurata selezione di vini, piccoli snack sfiziosi e l’immancabile gelato artigianale Veganista.

Per chi desidera vivere appieno la magia di Vienna in estate, l’Hotel Beethoven ha ideato una speciale promozione: per i mesi di luglio e agosto, prenotando le categorie di camere Salon e Selektion, gli ospiti potranno soggiornare per tre notti al prezzo di due.

Tariffe Hotel Beethoven Wien: da euro 140,- per persona con ricchissima prima colazione, coffee-bar, set di cortesia luxury “Magdalena’s Cosmetic” e accappatoio in bagno.

INFORMAZIONI PRATICHE E ORARI

LVDWIG Garten Bar

@ Secession | Friedrichstraße 12, 1010 Vienna (dietro il Palazzo della Secessione).

| Friedrichstraße 12, 1010 Vienna (dietro il Palazzo della Secessione). Apertura: fino all’11 settembre.

Orari: Dal martedì al sabato, dalle 16:00 alle 23:00.

Hotel Beethoven Wien ****