La Sciura, la trattoria che racconta la Milano di oggi attraverso i sapori di sempre

– Indira Fassioni –

In Via Vincenzo Monti, tra il centro storico e CityLife, La Sciura interpreta una delle tendenze più interessanti della ristorazione milanese contemporanea: il ritorno alla cucina del territorio, ai ritmi di quartiere e a un’ospitalità autentica

Negli ultimi anni Milano ha vissuto una profonda trasformazione gastronomica, segnata da aperture internazionali, format innovativi e proposte capaci di intercettare le nuove tendenze. Parallelamente, però, si sta consolidando un fenomeno diverso: il ritorno a una ristorazione più identitaria, in grado di dialogare con la città e con chi la vive quotidianamente.

In questo scenario si inserisce La Sciura, trattoria nata dalla volontà di reinterpretare il rapporto tra cucina e quartiere. Un progetto che prende forma proprio in una delle aree più emblematiche della “Milano residenziale”, dove la presenza delle tipiche “sciure” milanesi — signore eleganti, discrete, abitudinarie frequentatrici del quartiere — diventa quasi un elemento distintivo del contesto urbano.

Un progetto che nasce dal quartiere

Il progetto porta la firma di Fabrizio Casolo, già patron di Ghe Sem, il locale che occupava in precedenza questi spazi. Conclusa quell’esperienza per una naturale voglia di cambiamento, Casolo ha scelto di ripensare completamente il format, orientandosi verso una proposta più tradizionale e radicata nel territorio.

L’osservazione della zona è stata centrale: tra Cadorna, Sempione e l’asse di Via Vincenzo Monti, ci si muove in un contesto residenziale, alto-borghese, dove la vita non è scandita dalla movida ma da una quotidianità più costante e stabile. Un’area ricca di locali eleganti ma priva di una vera trattoria “di riferimento” per pranzi e cene informali.

Da questa lettura nasce La Sciura: un luogo pensato per essere frequentato con continuità, non solo per occasioni speciali, ma come punto di riferimento gastronomico del quartiere. Un ristorante a misura della città vissuta ogni giorno.

Design contemporaneo e anima milanese

L’ambiente evita volutamente gli stereotipi della “vecchia Milano”. Le tonalità verde salvia, protagoniste degli interni, dialogano con fotografie in bianco e nero della città, dettagli che richiamano gli anni Settanta e arredi che combinano eleganza e comfort.

La dimensione raccolta contribuisce a creare un’atmosfera intima e rilassata, quasi da salotto cittadino, mentre il dehors offre uno spazio riservato particolarmente piacevole durante la bella stagione. Il risultato è un ambiente che riesce a essere raffinato senza risultare formale, in perfetta sintonia con il carattere della zona che lo ospita.

I sapori che definiscono la città

La cucina guidata dallo chef Luca Di Lorenzo si concentra sui grandi classici della tradizione lombarda e milanese, proponendo piatti che fanno parte della memoria gastronomica cittadina.

Tra le preparazioni simbolo spiccano i mondeghili, il risotto alla milanese, disponibile anche nella classica combinazione con ossobuco, e la cotoletta di vitello, affiancati da altre specialità regionali che seguono il ritmo delle stagioni e valorizzano ingredienti selezionati. Una proposta che punta sull’essenzialità e sulla riconoscibilità dei sapori, senza eccessi creativi né interpretazioni forzate.

Anche la carta dei vini segue la stessa filosofia, privilegiando etichette lombarde e del Nord Italia in grado di accompagnare la cucina con equilibrio e coerenza.

Una tappa per conoscere la Milano più autentica

Per chi visita Milano e desidera andare oltre gli indirizzi più celebri, La Sciura rappresenta un’occasione per entrare in contatto con una dimensione più quotidiana della città. Non è soltanto un ristorante dove assaggiare alcuni dei piatti simbolo della tradizione, ma un luogo che restituisce l’atmosfera di una Milano vissuta dai suoi abitanti.

In un momento in cui la ristorazione riscopre il valore dell’identità e delle radici, La Sciura interpreta questa tendenza con coerenza, confermando come la cucina milanese conservi una straordinaria capacità di parlare al presente senza rinunciare alla propria storia.

La Sciura Trattoria