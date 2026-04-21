La Pizzeria 081 apre a Brescia: la tradizione partenopea dei fratelli Saggese continua a crescere

Dopo il successo delle sedi di 081 Pizzeria – Melegnano e 081 Pizzeria – Castel San Giovanni, il progetto gastronomico dei fratelli Davide Saggese e Francesco Saggese prosegue il suo percorso di espansione con una nuova apertura nel cuore della città di Brescia.

La terza sede, in via Creta 80, rappresenta un ulteriore passo nella diffusione della tradizione napoletana contemporanea nel Nord Italia: un progetto che unisce identità gastronomica, qualità rigorosa delle materie prime e continua ricerca tecnica. Il menu resta coerente in tutte le sedi, espressione di una visione chiara e riconoscibile.

Un progetto nato tra Campania e Lombardia

La prima pizzeria nasce nel 2017 a Melegnano, con l’obiettivo di portare l’autentica anima gastronomica della Campania nel territorio lombardo.

I fratelli Saggese, originari di Torre Annunziata e cresciuti a Milano, hanno creato un locale moderno con oltre 100 coperti, distinguendosi fin da subito per la qualità degli impasti e la selezione accurata degli ingredienti, in gran parte di origine campana.

Le pizze nascono da lievito madre e farine macinate a pietra, con blend di farine di tipo 1 e maturazioni tra le 24 e le 36 ore, per garantire leggerezza e alta digeribilità. Accanto alle pizze classiche e contemporanee trovano spazio le pizze al padellino in doppia cottura — croccanti fuori e soffici all’interno — oltre a sfizi della tradizione partenopea e dolci iconici come babà, pastiera e cheesecake napoletana.

Le pizze iconiche: identità, territorio e creatività

Tra le proposte più rappresentative del menu spiccano alcune pizze simbolo, vere narrazioni gastronomiche tra Nord e Sud Italia.

Omaggio a Milano

Un incontro tra cultura lombarda e tecnica napoletana: ossobuco cotto secondo tradizione, fior di latte, maionese allo zafferano e gremolada, per una pizza intensa e raffinata che celebra il capoluogo meneghino.

Margherita ai 5 pomodori

Una creazione senza latticini che esalta la materia prima in purezza: diverse varietà di pomodoro lavorate con tecniche differenti per valorizzarne consistenze, acidità e profumi.

Tonno alla mediterranea

Base di pomodoro San Marzano cotto con tonno, olive e capperi; in uscita tonno mediterraneo, origano e limone. Una pizza che racconta sapori marini e profumi del Sud.

Un format in crescita

Dopo la sede originaria, il progetto si è ampliato con l’apertura di Castel San Giovanni, realizzata insieme ai fratelli Greco, replicando concept, design e proposta gastronomica della casa madre.

Con l’arrivo a Brescia, il brand consolida la propria presenza nel Nord Italia, continuando a diffondere una cultura della pizza fondata su qualità, identità e sperimentazione.

Il percorso di Francesco Saggese

Classe 1987, Francesco Saggese ha costruito la propria esperienza nelle cucine di importanti realtà milanesi. Dopo le prime esperienze formative entra nella brigata del Don Lisander, collabora con il banqueting di Bulgari Hotel Milano e si perfeziona in pasticceria con Enrico Parassina.

Un passaggio fondamentale è l’esperienza a Il Luogo di Aimo e Nadia, dove incontra lo chef Fabio Pisani. Successivamente dirige la cucina della Locanda Chiaravalle, ottenendo importanti riconoscimenti, prima di collaborare con Michelangelo Citino.

Nel 2017 sceglie di avviare il proprio progetto imprenditoriale insieme al fratello Davide, con l’idea di raccontare attraverso la pizza i sapori e la memoria gastronomica della propria terra.

La nuova apertura

La sede bresciana rappresenta oggi una nuova tappa di questo percorso: un luogo dove la tradizione napoletana incontra un approccio contemporaneo alla ristorazione, con grande attenzione alla qualità degli ingredienti, alla tecnica degli impasti e alla continua evoluzione del menu.

081 Pizzeria prosegue così la propria espansione portando in ogni nuova apertura lo stesso spirito: celebrare la cultura gastronomica partenopea con uno sguardo moderno, accessibile e profondamente identitario.

Informazioni: www.081pizzeria.it

Redazione Centrale TdG