La pizza adesso si mangia a Capri! Ed è pizza gastronomica

Con la bella stagione apre VICO Pizza e Bistrot sull’isola azzurra

La pizzeria “più bella del mondo” nell’isola più bella del mondoVICO Pizza e Bistrot, l’indirizzo da non perdere in un rigoglioso giardino mediterraneo old style

VICO Pizza e Bistrot – Capri non è una pizzeria, è “il ristorante della pizza” sull’isola.

Qui sono chef e pizzaiolo a creare la pizza. Infatti oltre ad un impasto d’eccellenza (scuola Ciro De Vincenzo, VICO Roma), a cotture diverse e particolari, ad uno stile che si muove tra tradizione e innovazione, sono i topping a sorprendere.

Pizze gastronomiche dove la cucina gioca un ruolo importante che rende VICO unico.

Lo trovi lungo la strada che conduce a via Krupp, alla Certosa e ai Giardini di Augusto, a due passi dalla piazzetta e via Camerelle, cuore dello shopping e del passeggio, in una stradina pittoresca e tranquilla. Quasi un po’ nascosto, segreto, dietro mura bianche a calce e sullo sfondo il mare.

Un salotto gourmet open air, nel cuore del centro storico e della movida caprese eppure immerso nel verde. Un rifugio del bien vivre. In un magnifico giardino mediterraneo tra piante di banano decennali, felci, bougainvillea, angoli fioriti e soprattutto erbe aromatiche le più diverse.

Anche i tavoli, le poltrone, gli ombrelloni e i divanetti, dal sapore retro, sono disegnati per VICO, e fanno tanto anni ’50. Gli stessi anni dell’hotel che sfoggia un’aria d’altri tempi e un’atmosfera glamour rilassata.

La cornice infatti è la corte-giardino dell’hotel La Residenza nato negli anni Cinquanta dalla storica Villa Caterina, residenza del Principe Caracciolo.

E’ l’albergo della famiglia Palumbo De Angelis, una famiglia da sempre nella migliore hôtellerie sull’isola, e proprietaria di VICO Roma e VICO Capri.

Oltre 50 tra camere e suite, molte con balconi come sospesi tra il cielo e il mare con vista sui Faraglioni, una rarità in pieno centro a Capri. Un primato che La Residenza condivide con solo un altro hotel su tutta l’isola. Raro anche un giardino così, uno dei giardini d’hotel più grandi di Capri, una macchia di verde sullo sfondo azzurro.

Lo stesso Cocktail Bar di VICO, un gazebo poliedrico in legno, si fa notare appena si arriva in giardino, ha le bottigliere con fondo in specchio che riflette il verde circostante. Verde anche il pavimento in graniglia di marmo alternata a lastre di pietra di Trani che crea un intreccio geometrico.

Spicca su tutto la zona pizzeria vera e propria, il cui banco lungo sei metri è ricoperto da un piano in ceramica di Capodimonte fatta a mano con motivi marini. Un’opera unica che si fa notare. Tanto più quando il giovanissimo pizzaiolo resident, Gennaro Lauro, formatosi alla scuola di Ciro De Vincenzo da VICO a Roma, insieme allo Chef Giuseppe Squillante, sono al lavoro lì dietro a impastare, stendere, cuocere. La preparazione, la cottura dei prodotti dei topping avviene per lo più in cucina invece dove lo chef crea le ricette ma è al momento della composizione che chef e pizzaiolo danno vita al piatto a 4 mani.

VICO Pizza e Cucina è quintessenza del gusto partenopeo ma in uno scenario cosmopolita e con la pizza protagonista assoluta.

In menu 17 pizze d’eccellenza, di tradizione e d’innovazione, alcune gourmet e un calzone, il napoletano. Ingredienti selezionatissimi. Fritti da manuale come il Fiore di zucca in tempura ripieno di ricotta e provolone del monaco, salsa di pomodorini semi-dry.

E non solo pizza, perché la carta ha anche una sezione “CUCINA” firmata sempre da Giuseppe Squillante. Prodotti eccellenti, semplicità, creatività appena accennata.

Un’offerta light a pranzo e in tutto l’arco della giornata con piccoli snack e una carta leggera che in serata si sostanzia di alcuni grandi classici della tradizione partenopea e rivisitazioni.

Per quanto concerne la pizza, grande attenzione all’impasto, calibratura, tempi e tecniche di lievitazione, cotture diverse così come diversi i tipi di farine. Il risultato è una pizza, tra tradizione e innovazione, tenace e morbida, dal cornicione soffice, dal profumo inconfondibile, dalla consistenza carezzevole e un lieve effetto crunch per un gusto finale così leggero che fa venire voglia di un bis.

La scelta (anche in menu degustazione) spazia dalle tradizionali, cottura al forno a legna, come le Margherita, classica e Dop, alle pizze in doppia cottura, prima fritta e poi al forno come la Genovese d’Estate, fino alla fina e croccante, come la Capri Marinara o la Maialina.

Tra le VICO’s Signature, Crudo e Rucola, Quattro formaggi e un tartufo, Crunchy Diavola, Nerano.

Esprime appieno la creatività dello Chef la pizza Dolce e Salato con Pere Caramellate, Fior Di Latte, Blu Di Bufala, Miele, Noci, Basilico, Olio Evo Dop.

Ricca la selezione di etichette campane, e non solo, molte le bollicine.

Crea dipendenza invece la cocktail list, grandi classici e signature in pairing firmata Salotto 42, il noto cocktail bar romano, per la stagione in trasferta dalla Capitale.

SALOTTO 42 da VICO Capri sull’isola è il COCKTAIL Bar meta fissa in prima serata per l’aperitivo o dopo per l’after dinner. Quartier generale della mixology il chiosco in legno, dove al bancone si comincia magari con un VICO’s Garden o un Capri Fashioned e si finisce a notte fonda con un Summer Margarita o un Last Night Dream quando l’atmosfera si fa ancora più calda.

Così la pizzeria 3 Spicchi Gambero Rosso che a Roma, in piazza Rondanini, a due passi dal Pantheon, complice anche la location in un palazzo tardo Cinquecento coi soffitti affrescati e gli arredi liberty, è stata definita “la pizzeria più bella del mondo” a Capri diventa la pizzeria più bella del mondo in un giardino mediterraneo sotto il cielo stellato nel cuore di Capri.

E da qui non si andrebbe mai via, magari passando dai tavoli all’area lounge con il divano centrale che si sviluppa intorno ad una grande fioriera e le luci basse.

Location glam ma con leggerezza disinvolta, mondanità raffinata e sotto voce. Food, intrattenimento e lifestyle qui si fondono in un’esperienza unica che fa tanto VICO e fa tanto estate.

Un indirizzo dove tanta parte ha anche il servizio, curato e attento, fine dining eppure mai formale o distante così come l’isola vuole da sempre. Gioioso, rilassato.

Ed è lo Stile VICO, quello che ha preso avvio nella Capitale e che è ormai divenuto inconfondibile, un mix di eccellenza nel piatto e grande accoglienza nei modi. Eleganza e leggerezza, raffinatezze e convivialità che fa sì che da VICO ci si alzi da tavola felici e divertiti. Perché oltre la pizza, strepitosa, è importante il come si sta.

Un indirizzo unconventional che riempie le agende golose di chi a Capri non vuole certo perdere il meglio.

Redazione Centrale TdG