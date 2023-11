Oltre al restyling della Cedrata, icona di Tassoni e luxury soft drink italiano per eccellenza, il progetto ha visto nascere nuove etichette dedicate alla mixology, l’ambito più interessante e contemporaneo del mondo del beverage.

L’intera collezione è stata rinnovata con il contributo del Mastro Erborista di Tassoni, un moderno alchimista che, grazie a studi approfonditi e sperimentazione continua sulle migliori materie prime, esclusivamente naturali, ha creato dei mixer distintivi e accattivanti, ideali per una miscelazione sempre più evoluta, attenta alla qualità degli ingredienti.

Ispirata ad un antica ricetta di casa Tassoni, la Tonica Superfine è la nuova acqua tonica, studiata ad hoc per i cocktail più ricercati, particolarmente adatta per esaltare i gin aromatizzati. Il suo gusto, volutamente delicato, lascia spazio all’aromaticità del gin a cui si accompagna. La frizzantezza, accentuata e persistente, permette di esaltare il drink mixato. Cli ingredienti alla base di questa tonica sono tutti naturali a partire dal più caratterizzante che è l’alloro: l’olio essenziale viene estratto dalle foglie di piante di alloro che crescono spontaneamente nella zona del Garda, colte e distillate direttamente dal Mastro Erborista di Tassoni. La nota amaricante, raffinata e nitida, deriva dall’utilizzo del chinino.

La Tonica al Cedro è ottima da consumare liscia, ma può essere utilizzata anche nella miscelazione. A rendere unico il gusto della Tonica al Cedro, è il sapiente mix di aromi, sempre rigorosamente naturali. La nota prevalente, data dalla freschezza del cedro della varietà Diamante di Calabria, il più pregiato, si arricchisce di aromi di angelica, cardamomo, bergamotto e rosa centifolia. Questo affascinante bouquet si fonde armonicamente con una nota amaricante molto delicata, derivante dal legno di quassio.

La gamma dei mixer Tassoni continua con Ginger Beer, Ginger Ale, entrambi biologici, e Soda la Classica.

Completa la collezione un gin d’autore, nato dalla collaborazione di Tassoni con il campione mondiale Bruno Vanzan, bartender tra i più richiesti al mondo, pluripremiato in importanti competizioni di flair e mixology. Il Distilled Dry Gin Superfine Tassoni rappresenta la nuova frontiera del gin e viene distillato in antichi alambicchi in rame, utilizzati da Tassoni fin dal 1872. E composto da nove botaniche, completamente naturali e attentamente selezionate: scorza di cedro diamante, foglie di fico, foglie di alloro, bacche di ginepro, semi di coriandolo, scorza di bergamotto, radici di angelica, boccioli di rosa centifolia e rizomi di iris. Viene proposto in una preziosa bottiglia contraddistinta dal pattern a buccia d’agrume distintivo di Tassoni, resa ancora più esclusiva dall’aspetto ispirato a quello di un lussuoso profumo. Disponibile nei migliori locali e sulla piattaforma e-commerce Enoteca Lunelli, il Distilled Dry Gin Superfine Tassoni rappresenta lo spirit ideale per preparare, insieme alle Toniche Tassoni, uno dei cocktail più amati di sempre, il Gin Tonic.

Per mixare al meglio le proposte Tassoni per aperitivi e i momenti di festa, sono state elaborate insieme ad alcuni dei migliori bartender internazionali nuove ricette di signature cocktail Tassoni che permetteranno a professionisti e non di lasciarsi ispirare per creare nuovi drink davvero speciali. Un’ottima idea da provare e regalare per le feste che si avvicinano!

Info: www.cedraltassoni.it

Redazione Centrale TdG