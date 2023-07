La Madia: novità d’estate

C’è aria di rinnovamento a La Madia. Come già rivelato qualche tempo fa, la chef Elisa Hoti ha deciso di eseguire alcuni lavori nella sede di Via Quintino Sella, in modo da renderla più simile alla sua idea di accoglienza.

I coperti verranno ridotti da 25 a 20 e l’illuminazione sarà rivista per rendere l’esperienza più intima: queste sono solo alcune delle novità, che sveleremo interamente e fine lavori.

Per rendere possibile la ristrutturazione, il ristorante rimarr à chiuso dal 24 luglio al 6 agosto 2023 .

Ma prima e dopo queste date, La Madia accoglierà gli ospiti con una carta dedicata all’estate.

Tra i nuovi piatti proposti:

Uovo cotto a bassa temperatura con crema di piselli, alici del Cantabrico e croccante di cipolle.

Salmone marinato con Tzatziki (fresca crema a base di yogurt greco e cetrioli).

Tajarin freddi al limone di mare* e tartare di gambero rosso.

Il limone di mare – frutto di mare così chiamato per il suo colore giallo acceso – si distingue per il caratteristico aroma spiccatamente marino e acidulo, dal profumo unico. Viene consumato soprattutto nelle zone costiere del Sud Italia, soprattutto in Puglia, ma anche in Francia, dove entra a far parte della Bouillabaisse, una zuppa di pesce tipica della Provenza, in Cile e nel Sud-Est asiatico. Viene mangiato sia cotto che crudo. In inglese è conosciuto come sea fig (fico di mare).

Per quanto riguarda i dessert, in cui Elisa mette tutta la sua creatività, torna in menù “Estate”, uno stecco gelato ripieno di soffice mousse al cioccolato bianco e accompagnato da un mini Mojito al passion fruit.

Il ristorante e la chef Elisa Hoti

La Madia è un ristorante gourmet, che diventa teatro per uno spettacolo sempre diverso in bilico tra terra e mare.

Elisa Hoti, di origine albanese ma in Italia da quando era molto giovane, ha acquisito la tecnica frequentando l’Istituto Alberghiero e lavorando a lungo in alcuni ristoranti di Torino prima di prendere la decisione – nel 2019 – di rilevare questo storico ristorante del precollina torinese. I sapori netti che caratterizzano i piatti della chef sono chiara espressione della filosofia del ristorante, che intende proporre i classici della cucina italiana in chiave contemporanea, valorizzandone gli ingredienti e ponendo una particolare attenzione alla bellezza del risultato finale, perché il colore è anche sapore.

La Madia

Redazione Centrale TdG