La Madia entra ne Il Golosario Ristoranti del Gatti&Massobrio 2024

Lunedì 6 novembre 2023, durante la 18° edizione di Golosaria, si è svolta la presentazione della guida Il Golosario Ristoranti del Gatti&Massobrio 2024, nella quale il ristorante La Madia di Torino ha fatto il suo ingresso per la prima volta.

“Il menu parla di Piemonte ma in generale di ricette della tradizione italiana, riviste e rese più personali dallo stile della chef Hoti” recita la guida.

“Un onore per me essere entrata in una guida così prestigiosa. Amo cucinare da sempre e sulla tavola del mio ristorante metto, ogni giorno, passione e cura reinterpretando la cucina italiana in chiave contemporanea. Questo riconoscimento è per me un motivo in più per continuare a sperimentare e crescere” ha detto Elisa Hoti, chef e proprietaria del ristorante.

Il Golosario aggiunge orgoglio in un anno già fortunato: prima del riconoscimento di Massobrio, infatti, il ristorante La Madia è stato inserito in Menu à Porter – Le migliori tavole di Torino e Provincia e nelle Guida ai Sapori e ai Piaceri di Repubblica dedicata al Piemonte e ai Tesori dell’Unesco.

Il ristorante e la chef

Elisa Hoti, di origine albanese ma in Italia da quando era una giovane ragazza, ha acquisito la tecnica frequentando l’Istituto Alberghiero e lavorando a lungo in alcuni ristoranti di Torino, prima di prendere la decisione – nel 2019 – di rilevare La Madia, storico ristorante del precollina torinese. I sapori netti che caratterizzano i piatti della chef sono chiara espressione della filosofia del ristorante, che intende proporre i classici della cucina italiana in chiave contemporanea, valorizzandone gli ingredienti e ponendo una particolare attenzione alla bellezza del risultato finale, perché il colore è anche sapore. La Madia è un ristorante gourmet da venticinque coperti, che diventa teatro per uno spettacolo sempre diverso in bilico tra terra e mare.

Info utili

La Madia

Corso Quintino Sella, 85/a Torino | t 011 8190028

mar-sab19:30-23:00 | domenica 12:30-15:30 19:30-23:00

www.ristorantelamadiatorino.it

Redazione Centrale TdG