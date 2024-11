La luce dell’eccellenza brilla sulle proposte Caviar Giaveri per le Festività

Dal parco storioni più vario al mondo, il caviale Made in Italy, un evergreen per chi desidera regalare il lusso della natura

Per celebrare le festività natalizie e il Capodanno, Caviar Giaveri propone ben due soluzioni esclusive: la Luxury Box Zar Trilogy e il Caviale Persian Osietra.

Per chi ama una degustazione trasversale, è possibile orientarsi verso il prezioso cofanetto Zar Trilogy, speciale confezione regalo che racchiude l’iconica trilogia di caviale Giaveri: i pregiati Beluga Siberian, Siberian Classic e Osietra Classic di Caviar Giaveri. La luxury box è destinata ad accompagnare un elegante appuntamento o un party raffinato e include due cucchiaini di madreperla, che arricchiscono l’esperienza sensoriale. La selezione, infatti, è studiata per accompagnare appassionati e nuovi esploratori del palato, dal classico e ricercato gusto del caviale Siberian alle avvolgenti note del mare e piacevoli nuances di noce del caviale Osietra, fino a raggiungere l’apice della lussuosa degustazione con la delicata cremosità dell’esclusivo caviale Beluga Siberian.

Con il Caviale Persian Osietra Caviar Giaveri offre la possibilità di degustare invece una riserva in edizione limitata, anche temporale perché fortemente legata alla produzione di questi specifici mesi freddi. Una preziosa selezione proveniente dallo Storione Persiano, ormai quasi estinto in natura, che viene allevato unicamente nel sito ittico dell’azienda, in esclusiva e nel rispetto della conservazione della specie. Il colore dorato delle uova, la croccantezza e il suo gusto unico, lo rendono una delle prelibatezze più straordinarie in assoluto.

Più di doni ricercati, Zar Trilogy e il Caviale Persian Osietra rappresentano un percorso immersivo e sensoriale, alla scoperta delle differenti qualità percettive che ogni varietà di caviale esprime. Si aggiunge la certezza di offrire un pensiero rispettoso della Natura: Caviar Giaveri investe da sempre nella realizzazione delle migliori condizioni di habitat per gli storioni, nella tutela della risorsa idrica e nella piena sostenibilità a favore di qualità, certo, ma anche di responsabilità. Un modus operandi che persegue fin dalle origini e che le permette di essere oggi più che attuale, realmente avanguardistica.

I caviali Giaveri sono un abbinamento di lusso a semplici blinis e panna acida, al pane bianco leggermente imburrato, alla patata lessa o alle uova sode, ma una proposta originale è quella dei tagliolini all’uovo, burro e caviale un piatto facile ma raffinato, di grande impatto gustativo. In merito ai vini, si accompagna bene con proposte ugualmente di eccellenza e di carattere, quale lo Champagne, il Franciacorta o la Vodka.

Tutti i prodotti Caviar Giaveri sono disponibili completi di schede tecniche sul sito www.caviargiaveri.com

Caviar Giaveri

Caviar Giaveri, realtà dedita all’allevamento ittico dagli anni Settanta, si occupa in esclusiva di storioni dagli anni Ottanta e trasforma il caviale totalmente nei suoi possedimenti a pochi chilometri da Venezia, a San Bartolomeo di Breda (TV).

La salatura segue il tradizionale metodo russo malossol (poco sale), la selezione delle uova avviene rigorosamente a mano, come anche il confezionamento. Ogni esemplare di storione vive come in natura: è accudito e seguito in ogni fase della sua crescita, ogni aspetto è curato minuziosamente per ricreare il miglior habitat garantendo il massimo rispetto per gli equilibri della specie. Lo storione è attualmente una delle specie in pericolo di estinzione incluse nella Convenzione di Washington appunto, il cui allevamento e commercializzazione sono tutelati dal CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che controlla il commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione. E Caviar Giaveri naturalmente opera nel totale rispetto di tali norme per la completa salvaguardia delle specie. Inoltre, le moderne tecnologie di acquacoltura permettono anche la piena sostenibilità degli impianti e del territorio circostante. Oggi l’azienda è condotta da Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che, con grande passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre Rodolfo.

