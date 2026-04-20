La Grande Bellezza , le eccellenze del vino italiano in degustazione a Firenze

Lunedì 27 aprile 2026 La Grande Bellezza farà tappa nella città di Firenze. Dalle 16:00 alle 21:00, gli spazi dell’Hotel Tivoli Palazzo Gaddi (Via del Giglio, 9) ospiteranno una selezione dei migliori produttori italiani scelti dall’enologo e critico Raffaele Vecchione. Giunto alla nona edizione, l’evento organizzato da WinesCritic.com è ormai uno degli appuntamenti più importanti per i professionisti del mondo del vino e per gli appassionati alla ricerca di etichette di prestigio. Nel cuore della capitale del Rinascimento italiano, La GrandeBellezza offre l’esperienza, unica ed esclusiva, di poter degustare in un Walk Around Tasting circa 50 referenze di 16 produttori, che fanno parte dell’élite del mondo del vino italiano.

L’evento è aperto sia agli operatori del settore che agli appassionati.

Il programma prevede un primo momento di degustazione -dalle 16:00 alle 17:30- riservato ai soli operatori del settore (giornalisti, distributori, buyers, sommelier, ristoratori ed enotecari).

Dalle 17:30 alle 21:00 La Grande Bellezza aprirà le porte anche al pubblico degli appassionati.

I produttori presenti a La Grande Bellezza-Firenze

Barbanera, Castello di Bossi, Celestino Pecci, Fontanavecchia, Giodo, La Rasina, Lazzeretti, Pian delle Querci, Podere Sapaio, Poderi Gianni Gagliardo, Quintodecimo, Rocca di Castagnoli, Talosa, Tenuta Licinia, Valiano, Villa Poggio Salvi.

Le Masterclass

All’interno del programma de La Grande Bellezza, sono previste due Masterclass condotte da Raffaele Vecchione. Due momenti di approfondimento dedicati a importanti realtà del panorama italiano:

Ore 15:00-15.45 Masterclass Rocca di Castagnoli “Poggio a’ Frati, Il Chianti Classico speziato dal ventaglio di colori variegato” rappresenta un approfondimento sull’identità del territorio di Gaiole in Chianti, attraverso una verticale di 6 annate del Chianti Classico Poggio a’ Frati Riserva: 2009, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021.

“Poggio a’ Frati, Il Chianti Classico speziato dal ventaglio di colori variegato” rappresenta un approfondimento sull’identità del territorio di Gaiole in Chianti, attraverso una verticale di 6 annate del Chianti Classico Poggio a’ Frati Riserva: 2009, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021. Ore 16:30-17.15 Masterclass Poderi Gianni Gagliardo. Uno straordinario viaggio alla scoperta delle etichette più rappresentative della storica azienda di La Morra, attraverso la degustazione di 6 vini: Langhe Favorita Fallegro 2023, Langhe Nebbiolo Da Batiè 2022, Barolo Monvigliero 2022, Barolo Fossati 2022, Barolo Castelletto 2022, Barolo Lazzarito Vigna Pieve 2022.

I Contest

Per coinvolgere il pubblico, anche quest’anno il programma prevede due Contest che permetteranno di aggiudicarsi: una bottiglia di Nèmesi IGT Toscana, (Premio Condivisione) e un soggiorno presso “Sogno un Podere in Toscana”. (Premio Scatto originale)

Il Premio Condivisione sarà assegnato al giornalista o all’appassionato che condividerà maggiormente l’evento La Grande Bellezza2026 sulle sue pagine social e sul web ed avrà le maggiori interazioni. È possibile condividere l’evento prima della sua realizzazione, ricondividendo sul web e su Instagram la kermesse attraverso il tag @ilcriticodivino.

sarà assegnato al giornalista o all’appassionato che condividerà maggiormente l’evento La Grande Bellezza2026 sulle sue pagine social e sul web ed avrà le maggiori interazioni. È possibile condividere l’evento prima della sua realizzazione, ricondividendo sul web e su Instagram la kermesse attraverso il tag @ilcriticodivino. Il Premio Scatto Originale sarà assegnato al giornalista, professionista o all’appassionato che realizzerà lo scatto più originale e più bello della serata e lo condividerà su Instagram taggando @ilcriticodivino a partire dalle ore 19:00 del 27 aprile 2026.

Come partecipare

I professionisti potranno chiedere l’accredito gratuito per La Grande Bellezza-Firenze al seguente link:

Gli appassionati potranno acquistare il biglietto per La Grande Bellezza-Firenze sul sito Evenbrite:

Redazione Centrale TdG