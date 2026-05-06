La Genisia presenta la “Caccia al Tesoro a km zero”

Con questa opportunità, unica nel suo genere, proposta dalla cantina di Codevilla, la spesa a filiera corta diviene occasione di scoperta del patrimonio enogastronomico dell’Oltrepò Pavese

Tra colline, paesaggi sconfinati e profumi di campagna, l’Oltrepò Pavese si trasforma in una grande mappa del gusto. È qui che prende vita la “Caccia al tesoro a Km0” di La Genisia, che permetterà agli appassionati di sport ma anche di buon vino e buon cibo, di esplorare in e-bike le colline attorno alla cantina di Codevilla, non in cerca di monete d’oro, ma dei tesori della filiera agricola locale.

Pedalata dopo pedalata, i partecipanti scopriranno infatti le tappe di un itinerario gastronomico che unisce produttori e realtà agricole del territorio: dagli ortaggi e prodotti tipici degli Orti Sociali allo zafferano, dai formaggi, ai salumi di Varzi, dalle carni di allevamenti a chilometro zero alla tradizionale pasticceria secca alle mandorle. Ogni tappa è un incontro, ogni produttore una scoperta, ogni assaggio una connessione genuina con le campagne oltrepadane. Più che una gara, una vera esperienza: un modo nuovo e sostenibile per incontrare chi coltiva, trasforma e custodisce la qualità locale, trasformando una semplice pedalata in un’avventura enogastronomica.

Un progetto che riflette pienamente la visione de La Genisia, giovane realtà vitivinicola che, fin dalla sua nascita, lavora per valorizzare il territorio attraverso l’attenzione che i suoi 20 soci viticoltori pongono nella cura dei loro vigneti, fra più vocati dell’Oltrepò Occidentale.

L’esperienza è prenotabile sul sito (https://lagenisia.com/wine-experience/caccia-al-tesoro-a-km-0) tutti i sabati e le domeniche fino a tutto giugno per un minimo di 2 persone.

“La “Caccia al Tesoro a Km0” – sottolinea il Presidente di La Genisia Matteo Ghiara – nasce da un obiettivo chiaro: invitare le persone a riscoprire il valore della filiera corta e a riconnettersi con la natura e con chi la coltiva ogni giorno. Scegliere prodotti locali e genuini significa sostenere un sistema agricolo che tutela il paesaggio, preserva le tradizioni e mantiene vivo il legame tra comunità e territorio, trasformando il gesto quotidiano dell’acquisto in un’esperienza narrativa e sensoriale”.

“Il percorso inizia in cantina La Genisia. Qui, gli ospiti vengono accolti per un breve tour aziendale, comprensivo della visita alla storica torre vinaria. La visita introduce la storia e la filosofia produttiva della realtà vitivinicola, culminando in una prima degustazione guidata di un Classese D.O.C.G. La Genisia.

Terminata la visita, gli ospiti partono in e-bike lungo un itinerario panoramico tra alcuni dei punti paesaggisticamente più suggestivi della zona. Il percorso viene seguito attraverso un circuito dedicato su app, che guida i partecipanti tappa dopo tappa trasformando il viaggio in una vera e propria caccia al tesoro gastronomica.

Durante il tour, i partecipanti si fermeranno in diverse botteghe e realtà artigiane del territorio. In ogni tappa riceveranno un pacchetto contenente ingredienti a chilometro zero destinati alla preparazione di una cena per due persone. Verdure coltivate localmente, carni provenienti da allevamenti della zona, salumi realizzati dai norcini del territorio e altre specialità diventano così i “tesori” da raccogliere lungo il cammino.

L’esperienza prevede anche una pausa pranzo in ristoranti tipici della zona, inclusa nel tour, per offrire agli ospiti un ulteriore momento di scoperta della tradizione gastronomica locale.

Al rientro in cantina, gli ospiti ricevono le ricette dell’antica tradizione locale, per adoperare gli ingredienti collezionati durante il percorso. L’esperienza si conclude con una nuova degustazione di un Classese D.O.C.G La Genisia e con la consegna di una bottiglia pensata in abbinamento al menu da preparare a casa.

Per maggiori informazioni sul tour enogastronomico, attraverso persone, mestieri e paesaggi è possibile consultare il sito de La Genisia.

Redazione Centrale TdG