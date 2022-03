La Fiera del Cicloturismo presa d’assalto alla sua prima edizione a Milano

15 mila visitatori e code di oltre 40 minuti per entrare. Il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia all’inaugurazione: “con il gasolio a 2 euro qualche domanda dobbiamo farcela”

Oltre 50 espositori tra destinazioni e operatori turistici del settore si sono dati appuntamento a Milano il 12 e 13 marzo 2022, alla Fabbrica del Vapore, riuscendo ad attirare oltre 15.000 visitatori. La prima Fiera del Cicloturismo è stata una due giorni all’insegna del viaggio, alla scoperta di paesaggi inediti, di natura e di proposte di itinerari da fare in sella alla bici.

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha raggiunto la Fabbrica del Vapore sabato mattina in bici per inaugurare la prima edizione della Fiera del Cicloturismo, partecipando al taglio del nastro insieme a Pinar Pinzuti, direttrice ed ideatrice dell’evento.

Il ministro, durante il suo intervento, ha annunciato un accordo per fornire di colonnine di ricarica il percorso che conduce a Roma. “Il turismo ha bisogno di organizzazione e come governo stiamo cercando di favorire questa organizzazione, al fianco degli operatori”.

“C’è una grande domanda di turismo all’aria aperta: fenomeno iniziato prima del Covid. E c’è anche una grande domanda per i percorsi, i Cammini. Per questo, come ministero del Turismo abbiamo fatto un accordo con Enel e Snam per fornire colonnine di ricarica lungo la via Francigena a quei cicloturisti di e-bike”. Il ministro ha anche confermato il finanziamento del progetto di ciclovia Bergamo-Brescia. “E con il gasolio a due euro al litro, qualche domanda sulla bicicletta dobbiamo pur farcela.” ha infine chiosato Garavaglia.

La Fiera del Cicloturismo ha presentato un programma molto fitto con ii Bikeitalia Talks: in una carrellata di presentazioni, testimonianze e workshop rivolti a coloro che cercano l’ispirazione per la propria avventura in bicicletta o vogliono fugare i propri dubbi.

Sul palco si sono alternati sportivi di spicco del presente e del passato, ciclo avventurieri, scrittori ed esperti in questa serie di incontri. Tra i campioni dello sport Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo su strada e vincitore di un Giro d’Italia ha parlato di Gran Canaria e delle sue academy volte più a far vivere l’isola spagnola scoprendola in sella a una bici che ad un allenamento ciclistico. Marco Aurelio Fontana, già campione del mondo di MTB, ha testimoniato le perle Biellese;

Paola Gianotti, detentrice di 4 Guinness World Record, è arrivata a Milano a completamento della propria impresa 2022×2022, una pedalata per l’ambiente da Stoccolma a Milano per piantare 2022 alberi lungo il percorso.

Ma a dimostrare che il viaggio in bicicletta non è materia da superuomini ci hanno pensato Sergio Borroni che parlerà del morbo di Parkinson e Silvia Malaguti di FIAB che hanno raccontato come si affronta un viaggio in bicicletta con i bambini.

“Siamo molti soddisfatti di questa prima edizione, perché testimonia che il cicloturismo non è più un fenomeno di nicchia, ma una realtà consolidata in costante crescita” dichiara Paolo Pinzuti, CEO di Bikenomist che ha organizzato l’evento, e aggiunge “il cicloturismo inoltre è un segmento che porta ricchezza economica nelle aree interne dei territori, quelle tradizionalmente meno popolate e dimenticate dai grandi flussi turistici. Servono maggiori investimenti pubblici verso il turismo a basso impatto energetico”.

Gli espositori, molti dei quali avevano finito il materiale promozionale già nella mattinata del primo giorno, si sono espressi così:

“Inaspettato afflusso di pubblico, siamo sorpresi dall’interesse per la Sicilia che ha superato le aspettative. Una prima esperienza da ripetere.” ha dichiarato Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.

Antonio Nicoletti, Direttore Generale Apt Basilicata si è espresso così al riguardo: “Siamo molto soddisfatti della nostra partecipazione alla prima fiera del cicloturismo qui a Milano. Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei tanti appassionati”.

Marcella Ercolin di Turismo Irlanda si è espressa così sulla manifestazione: “Siamo colpiti dalla grande affluenza alla fiera e allo stand dell’Irlanda. Questo ci riconferma la forte potenzialità dell’Irlanda per tutti gli appassionati di cicloturismo e vacanze outdoor”.

Marta Teixidor direttrice del Turismo della Catalogna in Italia si esprime entusiasta: “Di tutte le fiere che faccio in Italia, questa manifestazione è tra quelle che più mi è piaciuta.”

“Assolutamente inaspettata!” ha dichiarato Daniele Schena, di E-Stelvio.

“Interessante, inaspettata questa fiera. Parteciperemo ancora, un mondo nuovo per noi”. Stefano Sogne, direttore commerciale di Made by Turisanda, Gruppo Alpitour.

Grande apprezzamento ha riscosso anche il parcheggio provvisorio per biciclette allestito all’ingresso con il supporto di Shimano Italia: nell’arco di due giorni ha messo in sicurezza oltre 1300 biciclette che, altrimenti, sarebbero state lasciate in giro, in balia di ladri e malintenzionati.

Redazione Centrale TdG